Adobe-medeoprichter en brein achter PostScript overleden

Medeoprichter van Adobe, Charles Geschke, is afgelopen vrijdag overleden op 81-jarige leeftijd. Dat maakte het bedrijf zelf bekend. Geschke stond aan de wieg van PostScript, één van Adobes belangrijkste softwaretoepassingen.

Geschke richtte Adobe in 1982 op samen met John Warnock, een collega die hij had ontmoet bij Xerox. Daar deed Geschke onderzoek naar grafische, optische en digitale toepassingen. Samen ontwikkelden beide heren PostScript: een flexibele page description language die een antwoord moest bieden op het complexere Interpress-pdl. Dankzij een page description language kon men tekst en afbeeldingen opmaken in een digitaal document en dit vervolgens identiek afdrukken op elke printer die de taal ondersteunde.

Geschke en Warnock zagen potentieel in het eenvoudigere en flexibele PostScript en besloten samen een bedrijf op te richten, genaamd Adobe. Adobe zou zich tijdens zijn beginjaren focussen op de verdere ontwikkeling van de PostScript-taal en digitale lettertypes. De taal trok de aandacht van toenmalig Apple-oprichter Steve Jobs die in het bedrijf investeerde. Het bedrijf zou in 1987 het vector-tekenprogramma Illustrator introduceren en in 1989 de allereerste versie van Photoshop, beide met ondersteuning voor Postscript.

Van 1986 tot en met 1994 was Geschke Chief Operating Officer bij Adobe. Van 1989 tot 2000 was hij CEO om daarna met pensioen te gaan. Tot en met 2017 zat Geschke in de raad van bestuur van Adobe. “Dit is een groot verlies voor de Adobe-community en voor de hele techindustrie”, verklaart Shantanu Narayen, de huidige CEO van Adobe. "Charles’ drang naar innovatie leidde tot ingenieuze softwaretoepassingen waaronder het alomtegenwoordige pdf-bestandsformaat, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro en Photoshop."