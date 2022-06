Adobe laat Photoshop-gebruikers asynchroon samenwerken aan hetzelfde bestand

Adobe introduceert de Invite to Edit-functie, waarmee gebruikers van Photoshop, Illustrator en Fresco andere gebruikers kunnen uitnodigen om samen een bestand te bewerken. De gebruikers kunnen niet tegelijkertijd een bestand bewerken, maar los van elkaar.

Met Invite to Edit wordt een bestand opgeslagen als clouddocument op de servers van Adobe, schrijft Adobe. Gebruikers kunnen elkaar dan uitnodigen per e-mail. In de Members-sectie kunnen gebruikers zien wie toegang heeft tot het document. Eventueel kunnen gebruikers er hier voor kiezen om uit een gedeeld document te stappen, of om andere gebruikers te verwijderen. Gedeelde documenten komen in de Creative Cloud-app te staan, vanwaar ze kunnen worden geopend.

De functie laat meerdere gebruikers samenwerken aan één bestand, zonder dat ze daarbij continu het bestand moeten doormailen. Gelijktijdig samenwerken is met de functie niet mogelijk. De Invite to Edit-functie is bij Photoshop en Illustrator alleen beschikbaar voor desktop en iPad; Fresco-gebruikers kunnen daarnaast ook via iPhones samenwerken.

Adobe maakt daarnaast bekend aan een preset-sync-functie te werken voor Photoshop. Met Preset Syncing worden de gepersonaliseerde brushes, swatches, gradients, patterns, styles en shapes opgeslagen en gedeeld met ingelogde apparaten. Gebruikers kunnen deze functie desgewenst uitschakelen. De functie werkt vooralsnog alleen voor de desktopversie van Photoshop, gesynchroniseerde brushes komen later naar de iPad-versie.