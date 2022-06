Satelliet van Verenigde Arabische Emiraten bereikt baan om Mars

De eerste Marssatelliet van de Verenigde Arabische Emiraten heeft na een reis van zeven maanden een baan om de planeet bereikt. De satelliet gaat de komende twee jaar de atmosfeer van Mars onderzoeken.

De Marssatelliet bereikte de planeet om 16.30 uur Nederlandse tijd met 120.000km/u, schrijft de BBC. Toen moest de satelliet 27 minuten lang afremmen met zes stuwraketten, om te voorkomen dat de satelliet langs Mars zou vliegen en verloren zou raken. Net na 17.00 uur bevestigde de satelliet te zijn aangekomen in de baan rondom de planeet.

In de huidige baan varieert de afstand tussen Mars en de Hoopsonde van duizend kilometer tot bijna vijftigduizend. In de komende weken moet dat beperkt worden tot een baan die minimaal 22.000 kilometer en maximaal 43.000 kilometer van Mars verwijderd is. In 55 uur maakt de sonde dan een ronde om de planeet. Het Mohammed Bin Rashid Space Centre verwacht drie manoeuvres te moeten uitvoeren voor de sonde in de juiste baan is.

De missie gaat nu de onderzoeksfase in, waarbij de satelliet met drie instrumenten probeert de atmosfeer van Mars in kaart te brengen. Het gaat om een infraroodspectrometer waarmee onder meer de verdeling van stof, ijswolken en waterdampen gemeten kan worden, een camera om foto's van de planeet te maken en een ultravioletspectrometer om de hoeveelheid koolstofmonoxide en zuurstof te meten.

De Hoopsonde is een van drie missies die deze maand Mars zal bereiken. Eerst komt Tianwen-1, een Chinese satelliet met een sonde en een rover. Deze bereikt woensdag de planeet, enkele maanden later moet de rover op de planeet landen. Donderdag 18 februari moet Marsrover Perseverance de planeet bereiken.