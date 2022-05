Verenigde Arabische Emiraten lanceren Marssatelliet

De Verenigde Arabische Emiraten hebben succesvol hun eerste Marssatelliet gelanceerd. Dat gebeurde vanuit het Tanegashima Space Center, met een raket van Mitsubishi Heavy Industries. Begin 2021 komt de satelliet in een baan rond Mars.

De Hope Mars Mission is de eerste interplanetaire ruimtevaartmissie van de Verenigde Arabische Emiraten. De 1350kg wegende satelliet is ontwikkeld door het Mohammed Bin Rashied Space Centre en arriveert als alles volgens planning verloopt, in februari 2021 bij de rode planeet. Het is de bedoeling dat de satelliet vervolgens gedurende minimaal twee jaar de atmosfeer van Mars gaat onderzoeken.

Aan boord van een Japanse H-IIA-raket is de satelliet zondagnacht Nederlandse tijd om 23:58 uur succesvol gelanceerd. De VAE werkt ook samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA; die geeft toegang tot zijn Deep Space Network voor communicatie met de satelliet. Ook zijn verschillende Amerikaanse universiteiten betrokken geweest bij de ontwikkeling van de satelliet en zijn instrumenten.

Voor de komende weken staan er meer Marslanceringen op het programma. De NASA stuurt op zijn vroegst op 30 juli de nieuwe Marsrover Perseverance naar de rode planeet. Ook China is van plan om een Marsrover te lanceren, maar de exacte datum daarvan is niet bekend. De drie Marslanceringen vinden in dezelfde periode plaats, omdat de afstand tussen de planeet en de aarde eens in de 26 maanden daarvoor gunstig is.