Microsoft stopt verkoop van Xbox Live Gold-jaarabonnementen

Microsoft is gestopt met het aanbieden van jaarabonnementen op Xbox Live Gold. Het is nog wel mogelijk om per maand of per kwartaal de dienst af te nemen. Volgens geruchten wil Microsoft zijn Live Gold-abonnement wijzigen met de introductie van de Xbox Series X.

Via de officiële kanalen verkoopt Microsoft enkel nog Xbox Live Gold-abonnementen voor één maand of drie maanden. De optie om in één keer voor een jaar te betalen en zo geld te besparen, is verdwenen. Volgens website TrueAchievements heeft Microsoft bevestigd dat het niet om een fout gaat, maar om een bewuste keuze. Die keuze is verder niet toegelicht.

De wijziging lijkt erop te duiden dat Microsoft binnen een jaar zijn Live Gold-abonnement aanpast. Er gaan geruchten dat met de komst van de nieuwe generatie consoles Microsoft zijn strategie wil wijzigen en meer op het Game Pass-abonnement wil focussen.

Microsoft zou ervoor kunnen kiezen om het Live Gold-abonnement dat nu vereist is voor multiplayer te laten vallen, om zo spelers over te halen om voor nieuwe Xbox te kiezen. Een andere mogelijkheid is dat Microsoft de functionaliteit van het huidige Live Gold-abonnement integreert in een Game Pass-abonnement.

Vorige week maakte Microsoft bekend dat de functie om games te streamen via xCloud onderdeel wordt van het Game Pass Ultimate-abonnement. Dat dertien euro per maand kostende abonnement geeft toegang tot honderden games voor Xbox-consoles en pc en bevat ook de Xbox Live Gold-voordelen.