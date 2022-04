Rocket League vergt geen PS Plus- of Nintendo Switch Online-abonnement meer

Rocket League wordt op relatief korte termijn gratis om te spelen en in aanloop naar die situatie heeft ontwikkelaar Psyonix bekendgemaakt dat er geen PlayStation Plus- of Nintendo Switch Online-abonnement meer nodig is. Voor Xbox Live Gold lijkt dit niet op te gaan.

Deze stap betekent dat spelers op de Nintendo Switch en PlayStation 4 niet langer een van de bijbehorende abonnementen nodig hebben om Rocket League online te kunnen spelen. Deze abonnementen zijn doorgaans nodig om games online te kunnen spelen op deze platforms.

Psyonix geeft verder geen toelichting op deze stap en geeft ook geen nieuwe informatie over wanneer Rocket League precies gratis wordt om te spelen. Dat moet deze zomer gebeuren. Het spel verdwijnt op dat moment uit Steam om te verschijnen in de Epic Games Store. Epic Games nam Psyonix vorig jaar over.

Deze verandering, het schrappen van een verplicht abonnement om online te kunnen spelen, lijkt niet te gaan gelden voor Xbox One-gebruikers. Voor deze console bestaat een soortgelijk abonnement: Xbox Live Gold. Psyonix zegt daar verder niets over. Het lijkt er dan ook op dat Xbox One-spelers nog altijd een Xbox Live Gold-abonnement nodig zullen hebben om het voetbalracespel online te kunnen spelen.

Wellicht hangt dat samen met het feit dat Rocket League nu al ruim twee jaar deel uitmaakt van de Xbox Game Pass. Bij de reguliere versie van de Game Pass is het abonnement voor onlinespelen niet inbegrepen, maar dat is wel het geval bij het duurdere Xbox Game Pass Ultimate-abonnement.

Het kan er ook mee te maken hebben dat Microsoft is gestopt met de verkoop van Xbox Live Gold- jaarabonnementen. De abonnementen voor een maand of kwartaal zijn nog wel beschikbaar, maar deze stap lijkt de voorbode voor een aanpassing in de Live Gold-abonnementen. Er zijn geruchten dat Microsoft met de komst van de nieuwe generatie consoles zijn strategie wijzigt en zich meer op het Game Pass-abonnement gaat richten. Wellicht komt Live Gold in zijn geheel te vervallen of wordt het een standaardonderdeel van het Game Pass-abonnement.