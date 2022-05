Psyonix en Epic maken Rocket League free-to-play

Ontwikkelaar Psyonix maakt bekend dat zijn game Rocket League vanaf later deze zomer gratis is te downloaden. Nu kost het spel nog 20 euro. De gratis versie komt ook naar de Epic Games Store, maar verschijnt niet op Steam. Epic Games nam Psyonix vorig jaar over.

Rocket League is vijf jaar oud en de makers zeggen in een aankondiging dat ze het spel nog groter willen maken door het gratis beschikbaar te stellen. Volgens Psyonix blijft de game hetzelfde als nu, maar worden menu's aangepast zodat het spel gemakkelijker is te ontdekken. Ook gaat Psyonix belangrijke features als Tournaments en Challenges verbeteren. Daarnaast krijgt het spel crossplatformprogressie. Spelers kunnen zo de game op diverse platforms spelen en hun progressie meenemen.

Vanaf wanneer het spel gratis is te downloaden en wanneer de andere vernieuwingen doorgevoerd worden, is nog niet bekendgemaakt. Psyonix zegt dat het ergens deze zomer zal gebeuren en gaat daar later meer over bekendmaken. Zodra het spel free-to-play is, verschijnt het ook in de Epic Games Store. Rocket League zal vanaf dan voor nieuwe spelers niet meer te vinden zijn op Steam. Bestaande spelers kunnen wel de Steam-versie blijven gebruiken en ook nog updates ontvangen.

Spelers die Rocket League online gespeeld hebben voor de introductie van de gratis versie krijgen een aantal beloningen met Legacy-status. Spelers krijgen zo alle eerder uitgebrachte dlc en een Est. 20XX-titel, die aangeeft in welk jaar de speler is begonnen met het spel.

Psyonix werd vorig jaar overgenomen door Epic Games. De 130 medewerkers van de studio gingen daarbij allemaal over naar Epic. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.