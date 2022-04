Psyonix brengt mobiele Rocket League-game dit jaar uit voor Android en iOS

Ontwikkelaar Psyonix komt later dit jaar met een mobiele versie van Rocket League. Rocket League Sideswipe komt beschikbaar voor Android en iOS. De mobiele game wordt free-to-play, net als de versie voor pc's en consoles.

De mobiele game krijgt onder andere lokale en online multiplayer, waarin spelers het tegen elkaar opnemen in twee minuten durende 1v1- of 2v2-wedstrijden. Volgens Psyonix is de kern van Sideswipe vergelijkbaar met de volledige versie van Rocket League, hoewel de mobiele variant wordt voorzien van een ander cameraperspectief en touch controls om de game beter speelbaar te maken op smartphones.

Psyonix meldt dat Rocket League Sideswipe later dit jaar uitkomt, maar het bedrijf noemt geen concrete releasedatum. De ontwikkelaar schrijft wel dat Android-gebruikers uit Australië en Nieuw-Zeeland vanaf vandaag mee kunnen doen met een tijdelijke regionele alpha-test van de game. Op termijn moeten er meerdere bètaversies van de game beschikbaar komen, waarover Psyonix in de komende maanden meer details zal delen.

Rocket League Sideswipe wordt free-to-play. Dat is niet verrassend, aangezien Psyonix in 2019 werd overgenomen door Epic Games en de twee bedrijven de volledige versie van Rocket League later ook free-to-play maakten. Mobiele games blijken daarnaast erg populair; eerder deze week werd bijvoorbeeld bekend dat de mobiele versie van PlayerUnknown's Battlegrounds, die gemaakt is door Tencent, een miljard keer is gedownload. Vorig jaar maakte Activision bekend dat Call of Duty Mobile ruim 300 miljoen keer is gedownload. Among Us had in november 2020 ruim een half miljard actieve spelers, waarvan 97 procent de smartphoneversie speelde.

Verschillende andere gamestudio's werken daarnaast aan mobiele games van populaire franchises. Nintendo werkt bijvoorbeeld met Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic aan verschillende mobiele augmentedreality-spellen, waaronder een Pikmin-game die later dit jaar moet verschijnen. Er komt ook een nieuwe PlayerUnkown's Battlegrounds-game voor smartphones aan, genaamd PUBG: New State. Riot Games bracht vorig jaar al een League of Legends-game uit voor smartphones.