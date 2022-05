Call of Duty: Mobile is meer dan 300 miljoen keer gedownload

De mobiele versie van Call of Duty is inmiddels door meer dan 300 miljoen spelers gedownload, zo heeft uitgever Activision Blizzard bekendgemaakt. De mijlpaal komt ongeveer een jaar nadat de game is uitgekomen.

Via een bericht op Twitter liet Activision Blizzard weten dat in een jaar tijd meer dan 300 miljoen downloads zijn genoteerd. Daarmee is de game een van de populairste mobiele shooters, al is niet bekend hoeveel actieve spelers er zijn; de uitgever spreekt over 'miljoenen' spelers elke maand, maar een precies cijfer is er niet.

Eerder deze maande becijferde Sensor Tower, een marktonderzoeker voor mobiele apps, dat spelers ongeveer 480 miljoen dollar hebben uitgegeven in de game. Overigens kan het spel gratis worden gedownload en gespeeld; de makers verdienen hun geld met microtransacties.

Call of Duty: Mobile kwam vorig jaar in oktober uit. De mobiele versie van Call of Duty is geïnspireerd op games uit zowel de Modern Warfare- als Black Ops-series. De game bevat modi als Frontline, Team Deathmatch, Domination, Gun Game en Search & Destroy.