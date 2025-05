Call of Duty: Mobile is 'naar schatting' ruim een miljard keer gedownload

Call of Duty: Mobile is sinds de introductie vijf jaar geleden ruim een miljard keer gedownload. Dat zegt Activision op basis van 'interne schattingen'. De ontwikkelaar heeft daarnaast een nieuwe 'mid-sized' kaart uitgebracht voor de game.

Activision meldt niet hoeveel actieve gebruikers het spel heeft, alleen dat het naar schatting wereldwijd meer dan een miljard keer is gedownload. In 2020, een jaar na introductie, zei Activision nog dat het spel meer dan 300 miljoen keer gedownload was. Later dat jaar zei het bedrijf ook dat de gratis game zorgde voor een grote omzetgroei van de Call of Duty-games.

De ontwikkelaar viert het vijfjarige jubileum met een nieuwe map: Krai. Dit is een middelgrote kaart die zich afspeelt in een vallei in het Oeralgebergte. Deze map bevat onder meer een stad, industriegebied en een verlaten safaripark.