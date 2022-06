Activision: 425 miljoen Call of Duty-games verkocht, Warzone 125 miljoen spelers

Activision heeft naar eigen zeggen sinds de start van de Call of Duty-serie in 2003 in totaal 425 miljoen exemplaren verkocht. De inkomsten komen uit op meer dan 30 miljard dollar. Ook maakt het bedrijf bekend dat free-to-play game Warzone 'meer dan 125 miljoen' spelers heeft.

De Call of Duty-games worden door verschillende Activision-studio's gemaakt en in totaal werken er nu meer dan 3000 mensen aan de serie. Het bedrijf noemt de cijfers in een interview met The Washington Post. Ook benadrukt Activision daarin het aantal van 650 miljoen Call of Duty: Mobile-spelers. Dat aantal noemde de uitgever eerder al.

Met 425 miljoen verkochte exemplaren is Call of Duty vermoedelijk de derde grootste gamefranchise ter wereld. Mario en Tetris staan op de eerste twee plekken, met 760 miljoen en 495 miljoen exemplaren. Call of Duty moest lange tijd Pokémon voor zich dulden, maar die franchise zou nu zijn ingehaald.

Met de komst van de mobiele game en het gratis te spelen Warzone dat in 2020 verscheen, is de strategie van Activision rondom Call of Duty-games flink gewijzigd. In de jaren daarvoor bestond die uit het jaarlijks uitbrengen van een nieuw deel, waar steeds andere studio's aan werkten. Mogelijk wordt volgend jaar met die trend gebroken. Volgens geruchten brengt Activision in 2023 voor het eerst geen nieuwe Call of Duty-titel uit. De voor dat jaar geplande game zou een jaar vooruitgeschoven zijn.

Door de komst van de free-to-play games betekent deze trendbreuk vermoedelijk niet dat de inkomsten van Activision zullen dalen. Wat de uitgever precies heeft verdiend met Warzone en Call of Duty: Mobile, is niet bekend, maar de omzet van dergelijke games loopt jaarlijks in de miljarden. In het afgelopen boekjaar haalde Activision-Blizzard bijna 74 procent van al zijn inkomsten uit 'terugkerende uitgaven', zoals microtransacties in gratis games.

In het interview zegt Activision ook dat alle Call of Duty-games voortaan ontwikkeld worden op basis van de IW-engine van Infinity Ward. De Black Ops-games uit de serie werden tot nu toe ontwikkeld in een eigen engine.

De details komen naar buiten rondom de presentatie van Call of Duty: Modern Warfare II. Die game verschijnt op 28 oktober voor consoles en pc. Voor het eerst sinds jaren komt de game weer naar Steam. Later dit jaar moet ook Warzone 2.0 verschijnen, opnieuw een free-to-play game.