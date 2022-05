Game-uitgevers verdienen steeds meer aan 'terugkerende uitgaven'. Gratis games met microtransacties zijn al jaren de grootste inkomstenbron voor de gamesindustrie en dat fenomeen blijft groeien. Dat blijkt uit de financiële rapporten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Het grootste gamebedrijf ter wereld is Tencent. De naam van die Chinese techgigant is niet bij iedereen bekend, maar met smartphonegames als Honor of Kings, Clash of Clans, PUBG Mobile en Call of Duty: Mobile, harkt het bedrijf jaarlijks miljarden binnen. Ook is het bedrijf eigenaar van League of Legends en tal van andere free-to-play games voor de pc. In het afgelopen boekjaar haalde het bedrijf een omzet van omgerekend 24,6 miljard euro uit games. Daarmee is de gamingtak van Tencent bijna drie keer zo groot als Activision-Blizzard, de grootste 'traditionele' uitgever van games.