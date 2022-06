De Packs in FIFA Ultimate Team zijn niet te zien als een losstaand gokspel, maar onderdeel van het behendigheidsspel FUT en daarmee niet in strijd met de Nederlandse gokwet. Met die redenering is de last onder dwangsom die uitgever Electronic Arts kreeg van de Nederlandse Kansspelautoriteit van tafel geveegd. Er komt dus geen verbod op de lootboxes in het spel. Tweakers sprak met ict-jurist Arnoud Engelfriet en it-recht-advocaat Sven Wakker over de mogelijke gevolgen van deze uitspraak.

Zo begon de strijd tegen lootboxes

Bijna vier jaar geleden presenteerde de Kansspelautoriteit de eerste resultaten van zijn onderzoek naar tien populaire games met lootboxes. De Ksa was daarmee gestart naar aanleiding van meldingen van gamers, ouders en zorginstellingen, die zich zorgen maakten over het verslavende effect van lootboxes. De toezichthouder concludeerde toen dat vier van de onderzochte games in strijd zijn met de gokwet, omdat het mogelijk is om de inhoud van de lootboxes te verhandelen tegen geld.