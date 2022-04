'VK dreigt met wetgeving om verkoop van lootboxes aan minderjarigen te remmen'

De Britse overheid overweegt wetgeving in te voeren om de verkoop van lootboxes aan kinderen te verminderen. De overheid heeft liever dat gamebedrijven zelf stoppen met de verkoop van de lootboxes aan minderjarigen, maar wil als dit niet werkt de wetgeving introduceren.

De Britse minister voor Media Julia Lopez had vorige week een gesprek met meerdere vertegenwoordigers uit de gameindustrie, waarin ze volgens The Telegraph haar zorgen uitte. Lopez zou hebben gezegd dat uitgevers meer maatregelen moeten nemen om de verkoop te verminderen. Slagen de gamemakers hier onvoldoende in, dan zou Lopez met aanvullende wetgeving hebben gedreigd.

Bij de gesprekken waren onder meer vertegenwoordigers van Activision Blizzard, Electronic Arts, Apple, Google en consolemakers aanwezig. Apple en Google waren aanwezig, omdat ze met hun appwinkels een deel van de inkomsten van microtransacties krijgen.

Gamemakers zouden volgens de anonieme bronnen van de krant het oneens zijn geweest met Lopez' ultimatum om de verkoop terug te dringen. Deze bedrijven zouden erop hebben gewezen dat er weinig bewijs is dat lootboxes daadwerkelijk schadelijk zijn en dat de industrie zelf ook stappen zou hebben ondernomen om de verkoop aan minderjarigen terug te dringen.

Binnen het Verenigd Koninkrijk wordt al langer gesproken over het verbieden van lootboxes voor kinderen. In 2019 zei een Britse parlementscommissie bijvoorbeeld al dat de verkoop verboden moet worden. Eerder dat jaar oordeelde de gokautoriteit van het land dat lootboxes niet gokken zijn zoals de Britse wet nu bedoelt.

Ook in andere landen staan lootboxes onder druk. Zo wordt er in Duitsland gewerkt aan een wet waardoor lootboxes mee worden genomen bij de leeftijdsbeoordeling. In België is het sinds 2019 niet meer mogelijk om FIFA Points te kopen voor de voetbalgames. Dit was in Nederland ook het geval, tot een uitspraak van de Raad van State in maart dit jaar.