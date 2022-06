Ultimate Team was goed voor 29 procent van totale jaaromzet EA

EA heeft in het afgelopen boekjaar 1,62 miljard dollar omzet behaald met Ultimate Team. Die gamemodus zit in sportgames FIFA, Madden en NHL. FIFA Ultimate Team is de belangrijkste inkomstenbron.

EA noemt in zijn jaarverslag voor de Amerikaanse beursautoriteit SEC de totale opbrengst van de Ultimate Team-modi in al zijn sportgames. Dat blijkt om 29 procent van de jaaromzet te gaan. Daarbij zegt EA dat het merendeel van de Ultimate Team-inkomsten afkomstig is uit FIFA. De cijfers werden opgemerkt door analist Daniel Ahmad, die ook de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zet.

FIFA Ultimate Team

In de Ultimate Team-spelmodus bouwen spelers een eigen team op en EA verkoopt lootboxes waarmee spelers de kans hebben om goede sporters te bemachtigen. In de afgelopen jaren is dat een steeds grotere inkomstenbron voor EA geworden. In de afgelopen drie jaar was Ultimate Team goed voor minimaal 27 procent van de jaarlijkse inkomsten.

Dit verdienmodel van EA ligt onder de loep bij verschillende autoriteiten wereldwijd. In Nederland oordeelde de rechtbank in oktober vorig jaar dat de Packs met spelerskaartjes in FIFA een gokspel zijn. Daarom zou EA de game moeten aanpassen in Nederland. EA is in hoger beroep gegaan en het is nu wachten op een uitspraak in de bodemprocedure.

In België stopte EA begin 2019 al met de verkoop van FIFA Points nadat de Belgische Kansspelcommissie oordeelde dat het kopen van pakjes voetbalkaarten voor echt geld gelijkstaat aan gokken.

Eind vorig jaar werd in FIFA ook code aangetroffen die zou wijzen op de mogelijkheid om Ultimate Team regionaal uit te schakelen als dat nodig is vanwege wetgeving. Tot nu toe heeft EA die mogelijkheid in de praktijk niet gebruikt.