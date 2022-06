Acer geeft ConceptD 5-laptop 16"-scherm met 16:10-verhouding en 3072x1920 pixels

Acer vernieuwt zijn ConceptD-laptops met nieuwe Intel-cpu's en Nvidia-gpu's. De ConceptD 5 en de Pro-variant krijgen ook een nieuw scherm. Het gaat om een 16"-paneel met een 16:10-verhouding en een resolutie van 3072x1920 pixels.

Het scherm van de ConceptD 5 en ConceptD 5 Pro is gekalibreerd en kan volgens Acer honderd procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Acer gebruikt een 16"-paneel met een resolutie van 3072x1920 pixels. Apple gebruikt een paneel met dezelfde eigenschappen in zijn MacBook Pro. Er zijn nog geen laptops van andere fabrikanten verschenen met zo'n paneel. De 16:10-laptops van Lenovo en LG hebben een 16"-paneel met een resolutie van 2560x1600 pixels.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Acer weer een laptop met 16:10-scherm in zijn assortiment heeft. Begin dit jaar gaf Acer tegenover Tweakers al aan dat dergelijke schermen weer gebruikt zouden worden. Ook andere fabrikanten kiezen steeds vaker weer voor een 16:10-scherm.

De vernieuwde ConceptD 5 krijgt Intel Tiger Lake-H-processors en maximaal een RTX 3060-gpu. De Pro-versie kan uitgerust worden met een Nvidia RTX A5000-gpu. Er gaat maximaal 64GB DDR4-geheugen in de laptop en een ssd tot 2TB. De behuizing is volledig van metaal gemaakt, heeft twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4 en een HDMI 2.1-aansluiting. De touchpad is afgewerkt met Gorilla Glass en is voorzien van een ingebouwde vingerafdrukscanner.

Acer brengt de vernieuwde ConceptD 5 in augustus uit voor een prijs van minimaal 2499 euro. Welke specificaties dat model heeft, is nog niet bekend. De prijs van de Pro-uitvoering is ook nog niet bekend. Acer vernieuwt ook zijn ConceptD 7 Ezel en ConceptD 3 Ezel. Die krijgen nieuwe cpu's en gpu's, en komen eind dit jaar uit, voor nog onbekende prijzen.