Acer brengt in juni eerste 17,3"-Chromebook uit voor 399 euro

Acer heeft de eerste Chromebook met een 17,3"-scherm geïntroduceerd. Chromebooks met dat schermformaat waren er nog niet. De Acer Chromebook 317 krijgt een Intel Celeron-processor en een full-hd-scherm. Een touchscreen is optioneel.

De Acer Chromebook 317 krijgt volgens de fabrikant 'de nieuwste Intel Celeron-processors', maar welke is niet bekend. Ook geeft Acer nog geen details over het aanwezige werkgeheugen en de opslagruimte. Wel is bekend dat de laptop WiFi 6-ondersteuning heeft en is voorzien van een full-hd-webcam.

Het 17,3"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en er komen versies met en zonder touchscreen. De behuizing is voorzien van twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een Micro SD-kaartlezer. Het toetsenbord heeft een numeriek toetsenblok en toetsverlichting is optioneel.

Chromebooks waren er tot nu toe met maximaal 15,6"-schermen. Volgens geruchten werkt ASUS ook aan een model met 17,3"-scherm. Acer brengt de Chromebook 317 in juni uit in de Benelux, voor een adviesprijs vanaf 399 euro.

Acer Chromebook Spin 713 met Intel Evo

Acer kondigt ook een nieuwe versie van zijn Chromebook Spin 713 aan. Dat is een convertible met een 13,5"-scherm met een 3:2-verhouding en een resolutie van 2256x1504 pixels. Het nieuwe model krijgt maximaal een Core i7-processor van Intels Tiger Lake-generatie en is voorzien van twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4.

Volgens Acer is de Chromebook Spin 713 de eerste Chromebook die voldoet aan de eisen voor Intels Evo-platform. Om dat predicaat te krijgen moeten laptops onder andere voldoen aan een bepaalde accuduur, snel uit de slaapstand ontwaken en voorzien zijn van WiFi 6. Het nieuwe Spin 713-model komt ook in juni uit en kost minimaal 629 euro.