Canalys: Chromebook-markt groeide met 122 procent in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 leverden fabrikanten in totaal 9,4 miljoen Chromebooks en dat was een toename van 122 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, concludeert onderzoeksbedrijf Canalys.

Chromebooks waren met het groeipercentage van 122 procent de productgroep die in het derde kwartaal het snelst in populariteit is gestegen. Chromebooks worden gevolgd door detachables, oftewel tablets die met een toetsenborddeel zijn om te vormen tot laptops; de leveringen daarvan groeiden met 88 procent. Ook de levering van dunne laptops nam toe, volgens Canalys met 57 procent.

Het onderzoeksbureau schrijft de groei toe aan de toename van thuiswerken. Consumenten en zakelijke gebruikers lijken echter niet geneigd om nog traditionele towers en kleine desktop-pc's aan te schaffen. De levering daarvan nam volgens Canalys af met 33 procent en ook de levering van workstation-pc's daalde, met 27 procent.

Product Groei Chromebooks +122% Detachables +88% Ultraslim notebooks +57% Convertibles +27% Slates +21% All-in-one-desktops +7% Mobiele workstations +3% Clamshell notebooks +1% Desktopworkstations -27% Tower en small desktops -33%

Bron: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), November 2020

HP blijft volgens de cijfers de populairste fabrikant van Chromebooks. Dat bedrijf heeft een derde van de totale Chromebook-markt in handen. Lenovo wint snel aan populariteit. Waar dat bedrijf vorig jaar nog een marktaandeel van 9,3 procent had, zou dat gestegen zijn tot 18,9 procent, waarmee Lenovo achtereenvolgens Dell, Acer en Asus heeft ingehaald op de wereldwijde Chromebook-markt. Canalys meldt niet welk marktaandeel Chromebooks op de totale pc-markt innemen, maar Gartner sprak in oktober van een marktaandeel van 11 procent voor de laptops met Chrome OS.