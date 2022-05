ASUS introduceert Chromebook CX9 met Core i7, Titan C-chip en dikte van 16mm

ASUS heeft twee nieuwe Chromebooks aangekondigd tijdens CES 2021, de Chromebook CX9 en de Chromebook Flip CX5. De Chromebook CX9 is uitgerust met een Intel i7-processor en is 16mm dik.

De Chromebook CX9 heeft een chassis van een magnesiumlegering en een 14"-paneel. Volgens ASUS weegt de laptop ongeveer een kilogram. Het apparaat heeft een Thunderbolt 4-poort, een USB type-A-poort en een HDMI-poort. Ook is de Chromebook CX9 uitgerust met een vingerafdrukscanner en een Titan C-beveiligingschip voor de opslag van onder andere wachtwoorden.

Verder laat ASUS nog weinig los over de specificaties van de laptops. De i7-processor is van de elfde generatie en heeft een Xe-gpu, maar ASUS heeft nog niet bekendgemaakt welke processor dit precies is. Dat geldt ook voor de Chromebook Flip CX5. Deze krijgt ook een Intel-processor van de elfde generatie, maar het is niet bekend welke. Beide Chromebooks ondersteunen Wi-Fi 6, oftewel wifi via het 802.11ax-protocol.

De Chromebook Flip CX5 krijgt een 15.6"-paneel dat, zoals de naam al suggereert, omgeklapt kan worden. De Flip CX5 krijgt 16 GB werkgeheugen en een ssd van 512 GB voor opslag. De opslag kan worden uitgebreid met een microSD-kaart. Tot slot heeft de Flip CX5 een 57Wh-accu, waarmee deze Chromebook volgens ASUS 12 uur mee kan gaan.

Welke configuraties van de Chromebooks naar Nederland en België komen en wat de adviesprijzen dan worden, maakt ASUS op een later moment bekend.