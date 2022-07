Op de CES in januari zijn het innovaties als QD-oledschermen, van kleur veranderende auto's en nieuwe high-end cpu's die alle aandacht trekken, maar ergens in een hoekje van de (virtuele) beursvloer had ASUS ook nog wat nieuwe Chromebooks in petto: de convertible Chromebook Flip CX5 en de duurdere CX9, die niet omklapt. Wat prijs betreft zitten de twee duidelijk aan de bovenkant van de Chromebook-markt. Ze hebben daarmee voorzieningen die je ook op Windows-laptops aantreft, zoals een vlotte Intel Core-processor, een grote 14"- of 15,6"-display, meer werkgeheugen en snelle wifi-ax.

Nadat we onlangs al betaalbare ChromeOS-convertibles hebben bekeken, gaan we in deze review aan de slag met de goedkoopste van ASUS' premium-Chromebooks voor 2022. De Chromebook Flip CX5, waarvan de behuizing erg lijkt op de Chromebook Flip CM5 van vorig jaar, ligt intussen in de winkels in Nederland. Hij kost in de uitvoering zoals wij hem hebben getest zo'n 600 euro. Daarvoor krijg je een apparaat met een Intel Core i3-cpu van de elfde generatie, 8GB werkgeheugen en een 128GB-ssd. In vergelijking met Windows-laptops zijn dat verre van spannende specificaties, maar voor een Chromebook belooft de Chromebook Flip CX5 bovengemiddeld snel te zijn. In hoeverre de luxe omklapper daarmee ook een goede koop is, lees je in deze review.