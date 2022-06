Google kondigt alpha aan voor Steam op Chromebooks

Google heeft een alpha voor Steam op ChromeOS aangekondigd. Het platform is per direct beschikbaar voor een select aantal Chromebooks. De techgigant heeft nog niets bekendgemaakt over wanneer Steam officieel ondersteund gaat worden op ChromeOS.

Tijdens Googles Games Developer Summit werd er kort stilgestaan bij de alphatest die vandaag begint. Google heeft nog niet bekendgemaakt welke Chromebooks onderdeel zijn van de alphatest, maar meldt dat er meer informatie beschikbaar komt op de communityforums.

Google liet een paar jaar geleden al doorschemeren dat het bedrijf bezig was met Steam-ondersteuning. Net als toen, noemt Google ook nu geen termijn waarin we Steam kunnen verwachten op ChromeOS, maar met de alphatest komt een release in elk geval iets dichterbij.

Naast de plannen voor Steam op ChromeOS, sprak Google tijdens de Games Developer Summit ook over plannen voor Stadia. De gamestreamingdienst gaat gameontwikkelaars demo's van hun games laten aanbieden via Stadia. Die kunnen vervolgens worden gekoppeld aan YouTube, sociale media en advertenties, zodat consumenten een game meteen kunnen proberen.

Google maakte eerder dit jaar al bekend dat de focus van Stadia gaat verschuiven naar een dienst voor derden. Dit lijkt een nieuwe stap in deze richting. Google sloot eerder ook al zijn gamestudio's, die speciaal waren opgericht voor het ontwikkelen van games voor Stadia. In eerste instantie werd Stadia opgericht door Google om zelf games aan te bieden.

De volledige keynote van Google is hier terug te kijken: