Elden Ring is bestverkochte nieuwe game-titel in de afgelopen zes jaar

Elden Ring is de bestverkochte nieuwe gametitel in de gamesindustrie in Europa sinds de release van The Division in 2016. Daarnaast was het ook de bestverkopende game van afgelopen maand, met Horizon Forbidden West op de tweede plek.

Volgens de verkoopcijfers in handen van gamesindustry.biz is Elden Ring de grootste nieuwe gametitel in Europa sinds The Division verscheen in 2016 en de grootste gamerelease sinds Call of Duty: Vanguard afgelopen november. Elden Ring werd het meest verkocht op pc, gevolgd door de PlayStation 5 en Xbox. Ook de PlayStation 4 was nog goed voor 13 procent van de verkopen.

In de meeste landen stond Elden Ring bovenaan, met één grote uitzondering: in Duitsland is Pokémon Legends: Arceus het beste verkocht in februari. Op de ranglijst voor heel Europa staat Horizon Forbidden West nog boven die Pokémon-game.

De bestverkochte console is nog altijd de Nintendo Switch. Wel opvallend is dat de Xbox Series X/S voor het eerst meer verkocht is dan de PlayStation 5. Dit heeft mogelijk te maken met de betere beschikbaarheid van de Xbox Serie S. Zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 zijn nog altijd slecht verkrijgbaar.