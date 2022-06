FromSoftware fikst bug in PS5-versie Elden Ring die voor mislukte saves zorgde

FromSoftware heeft een bug gefikst in de PS5-versie van Elden Ring. De bug leidde tot mislukte saves, wanneer de PS5 onverwacht uitvalt of in slaapstand gaat. De ontwikkelaar heeft ook een patch uitgebracht voor de Windows-versie van de game.

Update 1.02.2 is sinds woensdag beschikbaar voor de PS5- en Windows-versie van Elden Ring. Bij de PS5-versie blijven saves behouden, ook al gaat de console in slaapstand of valt deze uit. De patch voor de pc-versie heeft verschillende bugs gefikst, meldt de officiële Twitterpagina van het spel. Bij een van de bugs werd de videokaart niet gebruikt, wat zorgde voor trage gameprestaties. Door een andere bug kon het spel ineens afsluiten tijdens een gevecht met een bepaalde boss.

Uitgever Bandai Namco was vorige week op de hoogte van de bugs en beloofde dat er snel een patch zou komen. Tot die tijd raadde de uitgever PS5-gebruikers aan om het spel via het menu af te sluiten, zodat ze zeker konden weten dat er geen saves verloren zouden gaan.

Elden Ring is de nieuwste game van FromSoftware, bekend van games als Demons' Souls, Dark Souls, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice. Het spel kwam uit op 25 februari 2022 voor Windows, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.