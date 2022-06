“Bandai Namco: slaapstand PS5 kan leiden tot mislukte saves in Elden Ring“

Bandai Namco, uitgever van Elden Ring, erkent in een blogpost dat spelers op de PS5 hun vooruitgang kunnen verliezen als de PS5 onverwacht uitschakelt of deze in slaapstand gaat. Het advies is de game volledig af te sluiten om zeker te zijn van een goede save.

Bandai Namco zegt 'op de hoogte te zijn van wat het probleem veroorzaakt' en te werken aan een patch daarvoor. Het bedrijf biedt ook excuses aan voor 'mogelijk ongemak veroorzaakt door [de technische problemen]'. Hoewel een volgende patch uiteraard onderweg is, geeft Bandai Namco geen indicatie van wanneer deze zal verschijnen.

Verdere problemen die het Japanse bedrijf onderkent, zijn tegenvallende framerates op pc, Easy Anti-Cheat dat niet wil starten als de username van de speler een multibyte-teken bevat en te hoge mouse sensitivity.

Digital Foundry analyseerde de prestaties van de game op de Xbox en PlayStation-consoles. De redactie meldde dat '60fps zelden, of eigenlijk vrijwel nooit, behaald wordt op de PS5 en Series X'. De enige manier om toch 60fps aan te tikken is een beetje een workaround: de PS4-versie op de PS5 spelen resulteert in lagere grafische kwaliteit, maar wel een 'consistente 60fps'. Bandai Namco spreekt in zijn blogpost niet een duidelijk voornemen uit om deze situatie te verbeteren. Aan de pc-zijde constateert Digital Foundry dat er sprake is van stotterende framerates, een maximum van 60fps en geen ondersteuning voor ultrawide-resoluties.

Bandai Namco en FromSoftware kwamen op donderdag, de releasedatum, met update 1.02 voor Elden Ring. Deze update moest volgens de ontwikkelaar de stabiliteit van de game verbeteren. Ook werden de player controls 'verbeterd', maar wat dat precies inhoudt, werd niet vermeld.

Elden Ring is de nieuwste game van FromSoftware, bekend van games als Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice. De studio is verantwoordelijk voor het in het leven roepen van het Soulslike-genre en zijn games zijn vaak geliefd en allemaal relatief uitdagend.