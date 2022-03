Elden Ring-exploit forceert pc-spelers in een oneindige deathloop

Socialemediagebruikers melden dat een exploit in de pc-versie van Elden Ring hun spel laat crashen en ze vervolgens in een oneindige deathloop forceert. Spelers worden aangeraden een back-up van hun savebestand te maken of de onlinemodus uit te schakelen.

Een video op Twitter toont hoe de wereld van een speler wordt binnengedrongen door een pvp-speler. Vervolgens voert de indringer een bepaalde vaardigheid uit, waarna de game van de speler crasht. Als de gebruiker het spel opnieuw opstart, komt hij in een eindeloze 'deathloop', waarin het personage direct na het respawnen doodvalt.

Verschillende gebruikers laten op Reddit weten dat ze ook getroffen zijn door de exploit. Een gebruiker meldt dat het mogelijk is om de deathloop te omzeilen door snel op Alt en F4 te drukken om het spel te sluiten voordat het personage doodgaat. Vervolgens kan een gebruiker het spel opnieuw opstarten en via de in-game kaart snel naar een Site of Grace teleporteren. Sommige gebruikers melden dat dit het probleem inderdaad oplost, zo demonstreert een Twitch-streamer.

Pc-spelers worden vooralsnog aangeraden om de online modus van Elden Ring uit te schakelen in de instellingen, totdat het probleem is opgelost. Spelers kunnen ook een back-up van hun savebestand maken. Dat bestand is te vinden in: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\EldenRing .

Bandai Namco en From Software hebben nog niet gereageerd op het probleem in Elden Ring. Het is dus niet bekend wanneer de studio met een oplossing komt. Eerder dit jaar meldden gebruikers een andere exploit in de pc-versies van de Dark Souls-trilogie, die remote code execution mogelijk maakte. De studio haalde toen de servers van die games offline en werkt nog aan een oplossing.