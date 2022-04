Elden Ring is uitgesteld tot februari 2022 en krijgt Closed Network Test-demo

Elden Ring, de komende game van Dark Souls-ontwikkelaar From Software, is met een maand uitgesteld. Het spel verschijnt nu op 25 februari 2022. De game krijgt ook een Closed Network Test, waarmee geselecteerde spelers de game een aantal sessies kunnen spelen.

"Elden Ring komt uit op 25 februari 2022, omdat de diepgang en strategische vrijheid van de game eerdere verwachtingen heeft overtroffen", schrijft de ontwikkelaar op Twitter. De game stond aanvankelijk in de planning voor 21 januari en is daarmee ruim een maand uitgesteld. Met dit uitstel kan From Software laatste aanpassingen in de game doorvoeren.

Naast het uitstel, meldt de maker dat het spel in november een Closed Network Test krijgt. Dat is een soort demo waarin gamers de beginfase van het spel kunnen spelen. De test moet de ontwikkelaar helpen bij het testen van de online servers van Elden Ring. De netwerktest loopt van 12 tot en met 15 november. Spelers kunnen de game in die periode uitproberen, verdeeld over vijf verschillende sessies van ieder drie uur. Die sessies vinden wereldwijd op vastgestelde tijdstippen plaats.

Spelers kunnen zich op de website van uitgever Bandai Namco inschrijven om kans te maken op deelname aan de Closed Network Test. Daarvoor dienen gebruikers een Bandai Namco-account aan te maken. Gamers kunnen onder andere een platform naar keuze uitkiezen om de Closed Network Test op te spelen. De netwerktest wordt gehouden op de PlayStation 4 en 5 en de Xbox One, Series X en Series S. Elden Ring komt ook uit voor pc's, maar op dat platform wordt geen Closed Network Test gehouden.

From Software kondigde Elden Ring aan op de E3 van 2019. Het betreft een fantasy-rpg die de ontwikkelaar van Dark Souls en Bloodborne maakt in samenwerking met George R.R. Martin, bekend van de boekenserie A Song of Ice and Fire. Eerder dit jaar, in juni, toonde From Software de eerste gameplaybeelden van het spel.