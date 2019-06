FromSoftware werkt samen met George R.R. Martin aan nieuwe fantasy-game

George R.R. Martin, schrijver van de boekenserie A Song of Ice and Fire, en FromSoftware werken samen aan een fantasygame. Dat blijkt uit webpagina's van uitgever Bandai Namco, die te vroeg online gingen. Ook Tales of Arise en Ni No Kuni: Wrath of the White Witch hebben pagina's.

De pagina's werden ontdekt door Gematsu. De game waar Martin en FromSoftware aan werken, heet Elden Ring. Het spel wordt omschreven als een fantasy action-rpg adventure die zich afspeelt in een wereld gecreëerd door From-kopstuk Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin samen. Het zou de grootste game van FromSoftware tot nu toe worden. Verder is er wat artwork inbegrepen, maar meer informatie is er niet. Ongetwijfeld wordt er meer onthuld tijdens een van de persconferenties in het kader van de E3-gamebeurs die dit weekend start.

Tales of Arise is een nieuwe game in de Tales-serie, die bestaat uit titels als Tales of Symphonia en Tales of Berseria. Deze nieuwe jrpg draait in Unreal Engine 4 en bevat wederom de "klassieke Tales-gameplay". De franchise bestaat sinds 1995 en de vele spellen zijn op zo'n beetje alle platformen uitgekomen.

De laatste game waar Gematsu over schrijft, is Ni No Kuni: Wrath of the White Witch. Dit spel kwam oorspronkelijk uit voor de PS3 in 2011. Het ziet ernaar uit dat de game een re-release krijgt op de Nintendo Switch en dat er een remaster komt op de PS4 en pc. Op bijgevoegde screenshots zijn de opgepoetste graphics van deze jrpg te zien.

Wanneer deze games precies de revue passeren bij E3, is nog niet duidelijk. Bandai Namco houdt zelf niet een persconferentie, dus deze games worden ondergebracht bij andere presentaties. Dat kan die van Microsoft Xbox worden, op zondag, of die van Nintendo op dinsdag. Het is onwaarschijnlijk dat ze bij een andere presentatie langskomen, aangezien die van de directe concurrentie zijn.