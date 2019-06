Battlefield V-trailer toont nieuwe maps en teaser van strijd in Stille Oceaan

Dice heeft een trailer gepubliceerd over het vierde hoofdstuk dat als dlc voor iedereen wordt toegevoegd aan Battlefield V. Er zijn vijf maps te zien in de trailer. Daarnaast is er een heel kort fragment waaruit blijkt dat hoofdstuk vijf gewijd de strijd in de Stille Oceaan introduceert.

Vanaf 27 juni wordt hoofdstuk vier uitgebracht, genaamd Chapter 4: Defying the Odds. Als onderdeel daarvan worden er verschillende nieuwe multiplayermaps toegevoegd aan het spel, waaronder als eerste Al Sundan, een groot Afrikaans speelveld met veel ruimte voor voertuigen. Daarna volgt de map Marita, de tweede map waarin de Slag om Griekenland centraal staat. Deze map draait om gevechten in smalle straten en komt in juli uit. Eind mei kwam de eerste Griekse map al uit, Mercury, waarin het gaat over de strijd om Kreta.

Vervolgens komen er in augustus twee nieuwe maps bij, waarbij de strijd onder meer plaatsvindt op het kleine Noorse eiland Lofoten, waarbij er nauwelijks sprake is van bebouwing. De andere map betreft een stad in de Franse Provence met veel hoge gebouwen. In oktober volgt Operation Underground, een op Operation Metro uit Battlefield 3 geïnspireerd speelveld, waarbij er gevechten plaatsvinden in onder meer ondergrondse tunnels en treinen.

Aan het einde van de trailer is een kort fragment te zien van wat het vijfde hoofdstuk van Battlefield V gaat brengen. Eerdere hints van EA leken al te wijzen op de introductie van de strijd in de Stille Oceaan. Dat wordt bevestigd met het korte fragment waarin een Japanse soldaat te zien is die wordt aangevallen door een Amerikaanse soldaat. Daarbij is het karakteristieke ping-geluid van een afgestoten munitieclip van het Amerikaanse M1 Garand-geweer te horen. Vooralsnog zijn er geen nadere details, zoals de vraag of bijvoorbeeld bekende gevechten zoals de Slag om Midway of de Landing op Iwo Jima worden omgevormd tot multiplayermaps. Meer details maakt EA wellicht bekend tijdens de E3-beurs.