Battlefield V-trailer toont komende strijd tussen VS en Japan in Stille Oceaan

EA en Dice hebben een trailer uitgebracht voor het vijfde hoofdstuk van Battlefield V, genaamd War in the Pacific. In de trailer is de harde, bittere strijd tussen de Amerikanen en de Japanners te zien, die zich op land, in de zee en in de lucht afspeelt.

War in the Pacific komt op 31 oktober uit in de vorm van een gratis update van Battlefield V en voegt de strijd in de Stille Oceaan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog toe aan het spel. Dat betekent dat er twee nieuwe facties worden geïntroduceerd, te weten de Amerikanen en de Japanners, elk met hun eigen wapens. Onder meer het semi-automatische M1 Garand-geweer van de Amerikanen is aanwezig, die het kenmerkende ping-geluid maakt als de acht patronen zijn verschoten. In de trailer is een Japanse soldaat te zien die erg bedreven is met zijn katana; dit zwaard zal ergens op de map gevonden moeten worden, net als de draagbare Amerikaanse M2-vlammenwerper. Wat de voertuigen betreft doet de Sherman-tank zijn intrede, net als het Corsair-jachtvliegtuig.

Het nieuwe hoofdstuk voegt drie nieuwe speelvelden toe: de strijd om Iwo Jima, een speelveld genaamd Pacific Storm en Wake Island. Het rotsachtige Iwo Jima is een strijdtoneel met brede stranden en nauwe tunnels dat bijvoorbeeld ook al in het originele Battlefield 1942 zat, net als Wake Island. Wake is een atol-eiland in de noordelijke Stille Oceaan dat in 1941 door Japan werd ingenomen en ondanks pogingen van de Amerikanen tot het einde van de oorlog in Japanse handen bleef. De map Wake Island is als enige echter nog niet direct beschikbaar als de update uitkomt; dit speelveld staat in de planning voor een release in december. Pacific Storm is een archipel waar spelers moeten strijden om de controle van meerdere eilandjes.