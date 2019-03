Battlefield V krijgt in de herfst vermoedelijk Japanse en Amerikaanse legers

EA en DICE hebben een overzicht gegeven van wat voor gratis nieuwe content Battlefield V gaat krijgen tussen nu en de aankomende herfst. Het gaat om nieuwe spelmodi, maps en vermoedelijk ook nieuwe legers. Het lijkt erop dat het conflict tussen de VS en Japan in de herfst erbij komt.

In de nieuwspost is te zien dat we momenteel in het tweede hoofdstuk van de Battlefield V-content zitten, genaamd Lightning Strikes. Aanstaande maandag 25 maart begint het derde hoofdstuk, Trial by Fire, met de Firestorm-modus. Verder volgen in april nieuwe missies voor de co-op-pve-modus Combined Arms, in mei verschijnt de Mercury-map die zich op Kreta bevindt en de Outpost-modus komt in juni. In een aparte post worden alle onderdelen van het derde hoofdstuk verder uiteengezet.

Over hoofdstuk vier, Defying the Odds, vertelt DICE wat minder. Het begint in ieder geval in juni. Er wordt gesteld dat er nieuwe maps en modi komen, met als omschrijving Up Close and Personal, wat doet vermoeden dat het om kleinschalige omgevingen gaat waar de nadruk ligt op infanteriegevechten. Verder komt er een map genaamd Marita, die zich in Griekenland bevindt, en een map die zich op sterk verstedelijkte omgevingen richt.

In de herfst volgt dan het vijfde hoofdstuk van de game. De ontwikkelaars vertellen er bewust niet veel over, maar de naam is al wel bekendgemaakt: Awakening the Giant. De titel verwijst waarschijnlijk naar een vermeend citaat van de Japanse generaal Yamamoto, het brein achter de verrassingsaanval op de Amerikaanse Pearl Harbor. De aanval was het startschot voor Amerikaanse deelname aan WO2. Het feit dat DICE verder spreekt van conflicten ter land, ter zee en in de lucht en dat spelers meegenomen worden naar een compleet nieuw slagveld, sterkt verder het vermoeden dat het gaat om de strijd tussen de VS en Japan.