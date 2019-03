Tesla-browser gaat overstap naar Chromium maken

De browser in Tesla-auto's krijgt een update en zal overgaan op de Chromium-basis waar Google Chrome ook op werkt. De huidige browser werkt niet al te snel en volgens ouder onderzoek wordt hij niet veel gebruikt.

Zoals vaker met nieuws over Tesla, is het afkomstig van topman Elon Musk zelf, maar is de tekst beperkt tot een enkele tweet. Een Tesla-eigenaar deed zijn beklag over de browser, waarop Musk antwoordde met "staat op het punt om een upgrade naar Chromium te krijgen". Dat betekent dat het niet lang wachten zal zijn, maar een datum geeft Musk niet. De browser is volgens Electrek niet alleen traag, maar heeft ook problemen met het renderen van webpagina's. De site omschrijft de software als "nauwelijks bruikbaar".

De plannen om de browser in essentie te vervangen, liggen er al langer. In 2013 stelde Musk al dat de browser mogelijk vervangen ging worden door Chrome. Dat plan is in de tussentijd dus iets veranderd.

De Chromium-codebase is populair voor browsers. Niet alleen Chrome is erop gebaseerd, maar ook Opera, Vivaldi en Brave. Ook Edge, de browser die Microsoft introduceerde met Windows 10, gaat in de toekomst over van zijn eigen codebase op Chromium. De populariteit van Chromium is volgens de ceo van Mozilla overigens verre van ideaal.