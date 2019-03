Colruyt gaat over op e-paper-prijsetiketten met nfc in alle 240 winkels

Colruyt gaat zijn 240 supermarkten in België en Luxemburg uitrusten met elektronische prijsetiketten met nfc. Dit schept mogelijkheden voor de winkels om prijzen sneller aan te passen en voor klanten om meer informatie op te vragen met hun nfc-smartphone.

Op het moment kunnen de klanten nog niets met de nfc-functionaliteiten, maar Colruyt spreekt van mogelijkheden als het doorgeven van extra productinformatie, zoals welk gerecht een wijn goed bij past. Die informatie zou dan getoond worden in de MyColruyt-app. Daarnaast zijn de etiketten uitgerust met ledlampjes, die het 'Collect&Go'-proces, waarbij klanten een boodschappenlijst doorgeven en Colruyt ze klaarzet voor afhalen, kan versnellen.

Naast die twee mogelijkheden stelt Colruyt dat het ook betekent dat de keten niet meer 75 miljoen etiketten per jaar hoeft te produceren en vervoeren. Daar gaat jaarlijks zo'n 90 ton aan papier in zitten, stellen de Belgen. De winkels passen meerdere malen per dag hun prijzen aan op basis van de concurrentie, waardoor het hard gaat met het papier.

Het gaat om prijskaarten van e-paper. Die zijn energiezuinig omdat ze alleen stroom verbruiken wanneer er een prijs wordt gewijzigd, stelt de winkelketen. Volgens de maker van de etiketten, SES-imagotag, gaat het om in totaal bijna drie miljoen exemplaren. Die moeten over de rest van het jaar in alle winkels geïnstalleerd worden. De winkels in Zottegem, Avelgem, Merelbeke en Haalert hadden de kaartjes al in het kader van een test en de definitieve ontwerpen voor de labels krijgen ze ook als eerste. De rest van de winkels volgen vanaf mei.