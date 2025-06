Colruyt experimenteert met slimme winkelkar die aankopen kan controleren

De Belgische supermarktketen Colruyt voert deze maand tests uit met een zelfontwikkelde slimme winkelkar. Klanten kunnen de winkelkar gebruiken om zelf producten in te scannen, maar het apparaat is ook uitgerust met camera’s en sensoren om de aankopen te controleren.

Colruyt schrijft in een persbericht dat de Smart Cart-winkelkar is uitgerust met allerlei slimme sensoren. De winkelkar maakt volgens de supermarktketen gebruik van 'artificiële intelligentie' en zou op die manier in staat moeten zijn om producten die de klant in de kar legt, correct te registreren. Die klant moet volgens Colruyt wel nog steeds zelf zijn boodschappen registreren. Dat kan via een ingebouwde scanner in het handvat. Betalen gebeurt naar verluidt automatisch, op het moment dat de klant de winkel wil verlaten. Kortingen worden ook meteen door de kar verwerkt.

De slimme winkelkar is uitgerust met een tablet. Die zit ook in het handvat verwerkt. Deze tablet wordt gebruikt om de inhoud van de kar en de lopende rekening te tonen, maar kan ook gebruikt worden om bijkomende diensten aan te bieden, de locatie van producten weer te geven of een boodschappenlijstje te beheren. Colruyt beschouwt de tablet ook als een potentieel communicatiekanaal tussen het bedrijf en zijn klanten.

De Smart Cart is binnen Colruyt zelf ontwikkeld. De Belgische supermarktketen zal de winkelkar de komende maand testen in een winkelfiliaal in Halle. Na de testperiode zal het bedrijf de resultaten evalueren en wordt er nagegaan of er in de loop van 2024 nieuwe tests met klanten zullen worden georganiseerd.