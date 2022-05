Storing maakt pinnen onmogelijk in Belgische en Nederlandse Albert Heijn-winkels

Alle winkels van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall hebben te maken met een netwerkstoring. Daardoor is het niet mogelijk om in de winkels te pinnen. Het bedrijf zegt samen met KPN aan een oplossing te werken.

De pinstoring lijkt volgens een tweet voor 8.00 uur vrijdagochtend te zijn begonnen. Inmiddels heeft de winkelketen de storing via Twitter bevestigd. Het bedrijf zegt er samen met KPN 'alles aan te doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen'. Contant afrekenen kan volgens AH nog wel. Wel heeft de winkelketen een aantal filialen waar alleen met pin kan worden betaald. Deze filialen zijn dicht, bevestigt de supermarktketen tegen NU.nl, evenals een onbekend aantal andere filialen.

Het gaat om zowel de Nederlandse als de Belgische winkels van het bedrijf en de AH to go-winkels. Etos en Gall&Gall vallen onder het Ahold Delhaize-concern, daarom treft de storing ook deze winkels. Het gaat om in totaal ruim tweeduizend filialen. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. De webshop is niet getroffen door de storing.

Update, 13:04 uur: Albert Heijn laat op Twitter weten dat de storing inmiddels is verholpen. In het bericht wordt geen verdere uitleg over de storing gegeven.