Storing bij provider leidt tot landelijke pinproblemen in Nederland - update 2

Donderdagmiddag ervaren Nederlandse consumenten landelijk problemen met pinnen. De oorzaak lijkt bij een storing bij een telecomprovider te liggen. Gebruikers maken melding van een KPN-storing.

De Betaalvereniging Nederland, die het betalingsverkeer in Nederland coördineert, bevestigt tegen Tweakers dat er sprake van een pinstoring is. "We krijgen meldingen binnen van verschillende schakels in de pinketen dat er sprake is van grillig pinverkeer", zegt woordvoerder Berend-Jan Beugel.

Volgens hem gaat het om een landelijke storing, maar is lang niet elk pinapparaat getroffen. "Ik heb zelf net zonder problemen via pin afgerekend en van collega's hoor ik hetzelfde. Het probleem lijkt zich toe te spitsen op een telecomprovider."

Daarbij lijkt het om KPN te gaan. Veel gebruikers maken op onder andere Twitter bekend dat ze een internetstoring bij KPN ervaren en ook Allestoringen maakt melding van een storing bij de provider.

KPN bevestigt wel dat er een storing was, maar verwijst naar een andere netwerkaanbieder. KPN-woordvoerder Stijn Wesselink: "Er lijkt een korte verstoring te zijn geweest bij een andere netwerkprovider, waardoor KPN-klanten, maar mogelijk ook van andere dienstverleners, hier tijdelijk hinder van hebben ondervonden. Het lijkt erop dat het probleem technisch weer verholpen is, maar we hebben een en ander nog in onderzoek."

Update, 14.07: Ook op Gathering of Tweakers maken gebruikers melding van de KPN-storing, waarbij een user het vermoeden uitspreekt dat er even sprake leek van een bgp-hijack omdat ip-sessies via China gerouteerd werden. Dat vermoeden wordt ook uitgesproken door Wieger Bontekoe van Telindus op Twitter. Bij bgp-hijacks kondigen providers per ongeluk of met opzet foutieve blokken van ip-adressen aan waardoor internetverkeer wordt omgeleid via netwerken in soms totaal andere continenten. Dergelijke hijacks zijn mogelijk doordat het border gateway protocol moeilijk te configureren is. Bontekoe verduidelijkt dat de verbinding van zijn vpn-tunnel vanaf Haarlem naar een KPN-klant in Amsterdam via twee hops in China terug naar KPN liep.

Update 2, 16.10: KPN heeft een verklaring voor de storing afgegeven: "Door een foutieve configuratiewijziging in het netwerk bij een derde partij, een zogenaamde transitpartij in Zwitserland, werd het internetverkeer van een deel van de KPN-klanten niet meer goed afgehandeld. Doordat deze derde partij deze wijziging ongedaan heeft gemaakt, is dit weer hersteld."