Pinstoring op donderdag kwam door interne netwerkstoring bij transactieverwerker

De landelijke pinstoring die donderdag drie kwartier duurde, kwam doordat een transactieverwerker een netwerkstoring had. De storing is inmiddels opgelost, zegt Betaalvereniging Nederland.

De storing begon op donderdagochtend om 11.30 uur en duurde ongeveer veertig minuten, schrijft Betaalvereniging Nederland, de branchevereniging van betaalproviders. Rond 12.10 uur was de storing voorbij.

"De pinstoring was waarschijnlijk het gevolg van het tijdelijk uitvallen van een interne netwerkverbinding bij een van de transactieverwerkers die in Nederland actief zijn", zegt de organisatie, zonder de verwerker te noemen. "Omdat pinbetalingen via verschillende transactieverwerkers en verschillende verbindingen en systemen lopen, zal slechts een deel van alle winkelkassa’s hinder hebben ondervonden van deze storing."

Hoewel het slechts om een deel van de winkels gaat, kwamen de storingsmeldingen uit heel Nederland binnen en leek het bij verschillende winkels en supermarkten te spelen, maar vooral in de Randstad. Op websites als AlleStoringen is te zien dat het voornamelijk om betaalautomaten gaat en niet om geldautomaten.