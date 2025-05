Bugbountyplatform HackerOne ontslaat 12 procent van werknemers, ook in Nederland

Bugbountyplatform HackerOne ontslaat zo'n twaalf procent van zijn personeelsbestand. Daarbij worden ook Nederlandse werknemers getroffen, maar het is niet bekend hoeveel. Volgens het bedrijf doen nieuwe projecten het minder goed dan gedacht en moet het daarom krimpen.

HackerOne schrijft in een update dat twaalf procent van de werknemers van het bedrijf wordt ontslagen. Naast ontslagen op het hoofdkantoor in San Francisco worden er ook werknemers in het Groningse hoofdkantoor ontslagen. HackerOne zegt in een reactie aan Tweakers nog niet te kunnen zeggen om hoeveel werknemers het in totaal gaat en hoeveel ontslagen er precies in Nederland vallen. Details voor werknemers volgen volgens het bedrijf nog.

Het bugbountyplatform is vorig jaar flink uitgebreid met nieuwe werknemers die aan nieuwe producten werken. Het bedrijf nam bijvoorbeeld codereviewtool PullRequest over en introduceerde nieuwe tools voor pentests. Het bedrijf zegt nu dat klanten minder snel geneigd zijn die producten af te nemen. "De nieuwe producten die we op de markt brachten, deden het minder goed dan we hadden verwacht", zegt het bedrijf. "Onze strategie om personeel te werven en nieuwe producten te maken bleek daardoor te groot en daarom moeten we nu herstructureren." Het is niet duidelijk welke tools HackerOne daarmee precies bedoelt.

HackerOne is een bugbountyplatform waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten. HackerOne neemt dan het responsibledisclosurebeleid voor rekening, zoals het opstellen van de scope of het uitbetalen van de beloningen. Het is het grootste bugbountyplatform in die soort. Het bedrijf verwacht dat de ontslagen eenmalig zijn.