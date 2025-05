Ook Almere moet bij AP verantwoording afleggen over eigen privacytoezichthouder

De gemeente Almere moet bij de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoording afleggen over mogelijke belangenverstrengeling. De functionaris gegevensbescherming is in Almere ook verantwoordelijk voor het opstellen van het privacybeleid. Dat gebeurde eerder al in Amsterdam.

Lokale nieuwssite 1Almere schrijft dat de gemeente verantwoording moet afleggen aan de nationale privacytoezichthouder en aan de ombudsman van de gemeente. Het gaat om de positie van de functionaris gegevensbescherming. Overheden moeten zo iemand in dienst hebben. Een 'FG' is een interne en onafhankelijke toezichthouder op het privacybeleid. In Almere zou die FG ook het privacybeleid opstellen. Dat zou betekenen dat de FG toezicht moet houden op zijn of haar eigen beleid. Daar wil de Autoriteit Persoonsgegevens opheldering over hebben.

Het is de tweede keer dit jaar dat de AP een grote Nederlandse gemeente over een soortgelijke situatie op het matje roept. In mei gebeurde dat ook al in Amsterdam. In de eerste plaats wil de AP een gesprek en biedt het mogelijkheden tot verbeteringen, voordat het tot sancties overgaat.