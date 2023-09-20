De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar 3,8 miljoen euro meer budget dan begroot. Het budget van de privacytoezichthouder zou in 2024 36,3 miljoen euro worden, maar op Prinsjesdag blijkt dat bedrag te stijgen naar 40,1 miljoen euro.

Het nieuwe budget is opgenomen in de Miljoenennota, de Rijksbegroting die dinsdag door het Nederlandse ministerie van Financiën werd gepresenteerd. Daarin staat dat de Autoriteit Persoonsgegevens in 2024 een budget van 40.121.000 euro krijgt. Dat is meer dan het eerder was toegezegd; vorig jaar zegde het kabinet toe dat de AP in 2024 nog 37.829.000 euro zou krijgen, maar later werd dat bijgesteld naar een budget van 36.361.000 euro.

Meer dan de helft van die stijging is te verklaren door het extra toezicht op algoritmes dat de AP sinds vorig jaar moet houden. De algoritmetoezichthouder ging in januari dit jaar van start, maar dat is feitelijk een aparte directieafdeling binnen de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder kreeg al de toezegging dat het twee miljoen euro extra kreeg op het budget voor dat specifieke algoritmetoezicht. In de Rijksbegroting is die twee miljoen euro op een hoop gegooid in het algehele budget van de toezichthouder, wat de scheidslijn tussen de AP en de algoritmetoezichthouder nog diffuser maakt. De AP hoort onafhankelijk te zijn en zelf te bepalen waar het zijn budget aan uitgeeft en prioriteiten legt, maar doordat de overheid nu het volledige budget op een enkele kostenpost zet, lijkt het er sterk op dat de overheid de toezichthouder opdraagt waar het zich mee bezig moet houden.

Het extra geld voor algoritmetoezicht ligt op twee miljoen euro. De rest van de verhoging is een 'toekenning van loon- en prĳsbĳstelling' en 'voor het overige deel is het de resultante van de toevoeging van oplopende gelden uit het Coalitieakkoord', schrijft de minister.

Het budget van de AP groeit volgens de nieuwe Rijksbegroting tot 43,8 miljoen euro in 2026. Vanaf dat moment blijft het budget daarop steken en zit er geen verdere groei meer in. Die 43,8 miljoen euro zijn ook al twee miljoen euro méér dan vorig jaar begroot werd. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt zelf minimaal 100 miljoen euro per jaar nodig te hebben. De privacytoezichthouder heeft al jaren last van grote achterstanden en kan daardoor veel van zijn taken niet of nauwelijks meer vervullen.