Nederland stelt 930.000 euro beschikbaar voor cybersecurityverbeteringen

De Nederlandse overheid trekt 930.000 euro uit voor subsidies om kleine en middelgrote bedrijven te helpen met cybersecurityprojecten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het opleiden van personeel of om de opzet van producten die de veiligheid of privacy ten goede komen.

De subsidie is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt met hulp van de Europese Commissie aangeboden. De subsidiepot, het Cybersecurity Innovation Fund, wordt uitgekeerd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers kunnen de subsidie daar tussen 2 oktober en 2 november aanvragen.

In totaal komt er 930.000 euro beschikbaar. Per project gaat het om bedragen tussen de 25.000 en 75.000 euro. De subsidie is beschikbaar voor projecten die kleine en middelgrote bedrijven helpen om hun cybersecurity te verbeteren. "De financiering is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de volgende thema’s: automatisering van bestaande cyberbeveiligingsoplossingen, behoud en scholing van personeel, veilig en privacyvriendelijk delen van data en nieuwe kleinschalige cybersecurityoplossingen ontwikkelen of opschalen", schrijft het ministerie.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren vaker subsidies aan kleine bedrijven gegeven die daarmee hun beveiliging kunnen opkrikken. In de zomer werd er ook al 800.000 euro subsidie vrijgemaakt voor dat onderwerp. Het inmiddels demissionaire kabinet had in het regeerakkoord al opgenomen dat het bedrijven digitaal beter wilde beschermen. Daarvoor voegde de overheid al de Nederlandse cybersecurityorganisaties NCSC, DTC en Csirt samen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-09-2023 11:32 83

13-09-2023 • 11:32

83

Lees meer

DTC opent op 18 juli subsidie voor cyberweerbaarheid van kleine bedrijven
DTC opent op 18 juli subsidie voor cyberweerbaarheid van kleine bedrijven Nieuws van 14 juli 2025
DTC: een op de drie kleine bedrijven doet geen automatische updates
DTC: een op de drie kleine bedrijven doet geen automatische updates Nieuws van 15 juli 2024
Kabinet wil centraal loket om bedrijven voor cyberdreiging te waarschuwen
Kabinet wil centraal loket om bedrijven voor cyberdreiging te waarschuwen Nieuws van 24 mei 2024
Ook Nederlandse Eerste Kamer krijgt vaste commissie voor digitalisering
Ook Nederlandse Eerste Kamer krijgt vaste commissie voor digitalisering Nieuws van 19 januari 2024
Subsidie voor cyberweerbaarheid kleine bedrijven is na drie weken pilot op
Subsidie voor cyberweerbaarheid kleine bedrijven is na drie weken pilot op Nieuws van 27 oktober 2023
Overheid NL komt met centraal loket voor melden cyberaanvallen en kwetsbaarheden
Overheid NL komt met centraal loket voor melden cyberaanvallen en kwetsbaarheden Nieuws van 3 oktober 2023
Nederlandse overheid trekt 210 miljoen euro extra uit voor subsidie warmtepompen
Nederlandse overheid trekt 210 miljoen euro extra uit voor subsidie warmtepompen Nieuws van 25 september 2023
Nederland stelt 800.000 euro subsidie beschikbaar voor cybersecurityprojecten
Nederland stelt 800.000 euro subsidie beschikbaar voor cybersecurityprojecten Nieuws van 20 juli 2023
Gearresteerde Nederlandse hacker was als vrijwilliger werkzaam voor DIVD
Gearresteerde Nederlandse hacker was als vrijwilliger werkzaam voor DIVD Nieuws van 24 februari 2023
Zes Nederlandse projecten krijgen subsidie voor vergroten cyberweerbaarheid
Zes Nederlandse projecten krijgen subsidie voor vergroten cyberweerbaarheid Nieuws van 28 december 2021
Ministerie steunt ontwikkeling detectiesysteem digitale spionage
Ministerie steunt ontwikkeling detectiesysteem digitale spionage Nieuws van 2 november 2011
Meer producten en artikelen
Beveiliging en antivirus Politiek en recht Cybercrime Nederland Subsidie

Reacties (83)

-Moderatie-faq
83
80
37
6
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
glennoo 13 september 2023 11:39
Dus we hebben een kleine 2,1 miljoen MKB bedrijven in NL (https://www.bedrijvenbele...venbeleid/ondernemerschap) en daar wordt een subsidie voor neergezet van 930.000 euro met een verwachting van tussende 25.000 en 75.000 euro per project. In totaal kun je dus ergens tussen de 37 en 12 bedrijven helpen. Dat zet wel zoden aan de dijk hoor :+
HADES2001 @glennoo13 september 2023 11:59
En hoeveel van die 2.1 miljoen zijn ook echt bedrijven die hier iets aan hebben? Een bakker, slager of eenmanszaak bouwvakker zal hier niets aan hebben. Blijft 12-37 is niet veel maar 95% valt sowieso al af.
OruBLMsFrl @HADES200113 september 2023 12:31
Het is een innovatie fonds, niet voor de doorsnee ondernemening. Nieuwe cybersecurity technologie ontwikkelen, staat in het artikel niet heel duidelijk helaas:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/cif-nl/voorwaarden
Onderzoeksorganisaties vragen subsidie aan voor niet-economische onderzoeksactiviteiten die vallen binnen fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie. Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd met het oog op vergroting van kennis en inzicht;
Ondernemingen vragen subsidie aam voor projecten die vallen binnen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een haalbaarheidsstudie of proces- en organisatie-innovatie.

De activiteiten in het project zijn vergelijkbaar met onderzoek en ontwikkeling vallend onder de onderzoek- en ontwikkelingsfasen (Technology Readiness Levels) 1 tot en met 6.
n4m3l355 @OruBLMsFrl13 september 2023 12:37
Met zo weinig doe je natuurlijk nog steeds nagenoeg niets. Nou is dit natuurlijk mooi meegenomen maar ik maak me sterk dat een project staat of valt bij een injectie van 30-50k. En dat is nou eigenlijk ook wat er misgaat, een overheid die graag praat over innovatie maar met zo weinig ga je natuurlijk geen nieuw project starten dat een risico heeft.

Geeft het dan aan een universiteit die zich daarin specialiseert.
todeko @n4m3l35513 september 2023 13:26
Het zullen ook vooral universiteiten zijn die hierop inschrijven: TRL 1-6: dat is fundamenteel onderzoek tot een eerste demo in een testlab. Dus nog enkele jaren verwijderd van echte klantproducten.
Stijnvi @n4m3l35513 september 2023 14:01
50k is ook wat een universiteit grofweg kwijt is aan een promovendus (PhD student). Die verdienen namelijk tussen de 2.5 en 3.5k per maand, met daar bovenop natuurlijk vakantiegeld en de werkgeverslasten. Het staat ook gelijk aan 0,25 tot 0,5 fte voor een hoogleraar. Die kunnen natuurlijk best veel toevoegen aan onderzoeksprojecten, aangezien dit soort projecten normaal gesproken al niet super veel mensen in dienst hebben. Tuurlijk, in het totaalplaatje is dit niet enorm veel geld, maar het is toch weer iets extra.
OruBLMsFrl @Stijnvi13 september 2023 18:17
Project mocht maximaal 6 maanden duren volgens de voorwaarden, maar dan mogelijk inderdaad hoogleraar plus een paar promovendi die als groep kwalificeren.
gimbal @OruBLMsFrl13 september 2023 18:06
Ik heb wat persoonlijke problemen met het feit dat de Nederlandse overheid vrij stug het woord "innovatie" blijft gebruiken. Dat geeft een verkeerd beeld waarvoor de fondsen bedoeld zijn.

Whatever de Nederlandse markt vooruit helpt is eigenlijk de simpele vuistregel. Het hoeft geen biet met innovatie te maken te hebben, enkel vooruitgang binnen een bedrijf waardoor de diensten beter (of in dit geval veiliger) geleverd kunnen worden specifiek binnen de Nederlandse grenzen.
theduke1989 @HADES200113 september 2023 12:28
die kunnen echt wel wat aan hebben.

Heb je weleens de chain systeem er achter gezien *denk aan EDI( etc.
DinX @HADES200113 september 2023 12:51
Waarom zou de bakker of slager hier niks aan hebben ?
Ik zou me eens verdiepen in supply-chain-attacks en dan met een brede view naar mogelijke risico's kijken.

Zo'n bakker of slager heeft misschien een kassa-systeem in gebruik waar remote support op geleverd wordt, of heeft een klein IT-bedrijfje wat support levert op zijn beperkte IT-infrastructuur.
Afhankelijk van wie en hoe de support levert kan dat via iets TeamViewer achtig, of een VPN tunneltje,...

Voor hetzelfde geld is daar ergens iets mis qua configuratie en heb je ineens een full vpn tunnel van bij die slager op de hoek naar het bedrijfje wat support levert. Van daaruit kan je misschien naar alle slagers, bakkers,... die zij ondersteunen,...

Dat zijn nu net de bedrijven waar je met en zeer beperkt budget misschien al veel kan verwezenlijken.
Neem een zeer beperkte security audit bij die bakker/slager/whatever zelf.
Alsnog niet veel bakkers/slagers/whatever voor dat bufget (1800 pakweg), maar al een begin.

Je kan het beperken tot van die algemene IT-dienstverleners. Je kan een security audit doen bij alle IT-dienstverleners die meer dan X klanten of end-devices hebben.

Dat zijn dan zaken die los staan van investeringen. Voor 930.000 euro heb je 9.300 uur consultancy aan 100 euro per uur.
bzzzt @DinX13 september 2023 13:03
Zo'n bakker of slager heeft misschien een kassa-systeem in gebruik waar remote support op geleverd wordt,
Dan moet je dus bij de leverancier van de kassa systemen zijn, dan help je mogelijk duizenden bedrijven in een keer.
Maar de bakker zelf heeft deze subsidie dus niet nodig.
kabelmannetje @DinX13 september 2023 13:15
Een bakker heeft echt geen verstand van cyber-security. Het bedrijf dat deze aanlegt, wel.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 16:59]

bertalting @HADES200113 september 2023 13:25
Zelfs niet als de bakker een webshop heeft om zaken te kunnen bestellen en waarbij klantgegevens worden bewaard?

Juist die ondernemingen zijnnkwetsbaat doordat ze een Wordpress site hebben laten bouwen die niet meer wordt onderhouden met verouderde WooCommerce plug-in en plug-ins.
Aldy @bertalting13 september 2023 15:18
Als de bakker een webshop heeft die niet onderhouden wordt, dan zal de bakker door deze subsidie niet opeens z'n site gaan beveiligen. En die subsidie is sowieso niet voor achterstallig onderhoud. Misschien een heel nieuwe website met betere beveiliging, dan wel. Maar ik denk niet dat de bakker daaraan denkt want het is toch altijd goed gegaan?
glennoo @HADES200113 september 2023 12:15
Een bakker, slager of eenmanszaak bouwvakker zal hier niets aan hebben.
Is dat een aaname of zijn daar harde feiten voor?
EraYaN @glennoo13 september 2023 17:30
Die zullen weinig cyber security innovatie gaan doen uit de innovatie fonds denk ik zo.
laptopleon @HADES200113 september 2023 14:12
Van die 2,1 miljoen MKB is grofweg 50% eenmanszaak. Dus pakweg een euro per 'meermanszaak'. Symboolpolitiek.
Aldy @laptopleon13 september 2023 15:20
Bedoel je met eenmanszaak zzp'ers of ook eenmanszaken met meer dan 50 man personeel?
laptopleon @Aldy13 september 2023 22:15
Voor de fiscus is zzp'er en eenmanszaak hetzelfde. Zodra je personeel in vaste dienst neemt, ben je geen eenmanszaak meer. Zo heb ik het tenminste uitgelegd gekregen.
Aldy @laptopleon14 september 2023 11:22
Toch dan nog even aan iemand anders vragen. Als je een eenmanszaak hebt, wil dat zeggen dat jij de enige eigenaar bent en het bedrijf geen rechtspersoon is. Het aantal personeelsleden maakt verder niets uit. Als je zzp'er bent en je neemt één personeelslid in dienst, dan ben je zzp'er af en ben je een eenmanszaak. Meermanszaken bestaan overigens niet.
Zodra je een compagnon hebt, een stille vennoot hebt of een rechtspersoon bent, dan ben je eenmanszaak af. Ook een zzp'er die zijn bedrijf omzet in een rechtspersoon is zzp'er af.
laptopleon @Aldy14 september 2023 13:41
Ben je geen rechtspersoon als je (op de simpelste manier) voor jezelf werkt / zzp’er bent? Je bedoelt dat je bedrijf geen apart rechtspersoon is, maar dezelfde als jouw ‘persoon’ en dat je dus hoofdelijk aansprakelijk bent.
Aldy @laptopleon14 september 2023 14:19
Je hebt in het bedrijfsleden natuurlijke personen en rechtspersonen. Een rechtspersoon is bijvoorbeel een BV, een NV, een Stichting. Vaak (bijna altijd) moet je om een rechtspersoon op te richten naar een notaris.
Kortom, een eenmanszaak is geen rechtspersoon.
Een zzp is een eenmanszaak zonder personeel. Tegenwoordig noemen we dit een zzp'er, vroeger heette zo iemand een free lancer.
Je kunt niet alles weten, maar als je meer zou willen weten, denk ik dat de KvK je heel veel kan vertellen. Er zal ook het nodige op internet te vinden zijn, vermoed ik zo.
litebyte @glennoo13 september 2023 11:46
...er komt vast ook nog wel een 'postbus 51' bericht bestaande uit een annimatie met allerlei getekende kekke poppetjes erin en een link naar een website met voorgekauwde informatie...

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 16:59]

Sjaakys @glennoo13 september 2023 12:03
Eens, maar het is een begin. Daarnaast zou ik liever een subsidie zien waarbij bv de helft vergoed wordt voor een project. Dan steun je bedrijven die zelf ook bereid zijn om investeringen te doen.
dieguyvanit @glennoo13 september 2023 12:07
wordt gewoon weer 900 uurtjes kpmg aka 1miljoen per uur :+
glennoo @dieguyvanit13 september 2023 12:17
wordt gewoon weer 900 uurtjes kpmg aka 1miljoen per uur :+
Ik denk dat je een 3 tal nulletjes te veel rekent in die berekening ;)
dieguyvanit @glennoo13 september 2023 12:26
haha zie t ja t worden maar 50 minuten kpmg.
Kevinp @glennoo13 september 2023 12:48
Ik zou hier zeggen, zorg voor een aantal experts. Laten we zeggen je kan er 20 in dienst nemen. Deze kan je als bedrijf vragen stellen of inhuren voor een goede prijs.
Gubbel 13 september 2023 12:09
Ben wel erg verbaasd over de toon van het commentaar hier. Alleen maar negatief richting de overheid voor de hoogte van de subsidie. Ik verbaas me meer dat bedrijven zonder subsidie veel te weinig doen. Wat is het toch tegenwoordig dat alles rondom het bedrijfsleven maar gesubsidieerd moet worden? Vroeger deden we gewoon ons best om zelf en goed bedrijf op te zetten.
FreezeXJ @Gubbel13 september 2023 12:50
Natuurlijk is het negatief, dit werkt contraproductief, het signaleert namelijk actief dat de overheid 'cybersecurity' op misschien een miljoentje waardeert. Meer willen ze er niet aan kwijt zijn.
Daarnaast zal de overhead om dit te bedenken, besluiten en te accorderen al veel hoger zijn geweest dan het subsidiebedrag, waarmee het wederom inefficient gebruik van geld is. Daarnaast moeten bedrijven nu een specifiek plan opstellen om deze subsidie aan te vragen, wat ook weer extra tijd (en daarmee geld) met zich meebrengt, om vervolgens te horen dat ze niet bij de maximaal 40 gelukkigen horen.

Ik denk dat het beter was als dit hele plan er uberhaupt niet was geweest. Dan kunnen ze iets anders misschien wel goed doen.
batjes @Gubbel13 september 2023 15:46
Vroeger deden we gewoon ons best om zelf en goed bedrijf op te zetten.
Wat is vroeger? Het eerste capitalistische bedrijf ter wereld, verzoop in de subsidies en overheids hulp.

Shell, ons voormalige paradepaardje.... Die heeft tot enkele jaren geleden nog bakken met subsidie ontvangen.... een bedrijf dat decennialang in de top 3 meest winstgevende bedrijven ter wereld heeft gezeten.

Philips? Idem. Die ontvangt nu nog subsidies.

Het bedrijfsleven wordt overeind gehouden met subsidies.
laptopleon @batjes14 september 2023 13:48
Vergeet ASML niet, KLM, Schiphol bv, afijn elk groot bedrijf is er groot van geworden en meestal tot op de dag mede van afhankelijk.

Dat is nou net het bizarre. ASML krijgt nog steeds allerlei belastingvoordelen die anderen niet krijgen ‘want banen’. Ja, duh, geef een willekeurig ander bedrijf decennia lang miljarden subsidie, dan schept dat allicht 100x meer kans op succes. Schiphol, KLM worden kostte wat kost financieel in de lucht gehouden zodra het even mis dreigt te gaan.
Terrestrial @Gubbel13 september 2023 12:39
Er moet wetgeving komen dat ze een bepaald niveau moeten bereiken als 15+ mensen in dienst hebt. Voldoen ze niet komen er jaarlijkse controles met torenhoge boetes.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 22 juli 2024 16:59]

Lodd @Terrestrial13 september 2023 14:35
Op zich valt hier wat voor te zeggen. Maar ik denk toch ook even aan de RI&E die voor veel bedrijven wettelijk verplicht is. Laatst las ik dat ongeveer 50% van de bedrijven dit nog steeds niet heeft. Blijkbaar wordt hier niet op gehandhaafd.

Ik heb hier een dubbel gevoel over. Ik werk zelf bij een groot bedrijf en voor mijn werkgever zet een dergelijk bedrag weinig zoden aan de dijk. Ik ben echter ook bij veel mkb-bedrijven geweest waar überhaupt het hele ICT-vakgebied iets is wat iemand "er even bij doet", laat staan dat er veel wordt nagedacht over informatiebeveiliging. Ik praat dit niet goed, maar ik snap wel dat dit in de praktijk zou kan lopen.

Als je van zover moet komen, denk ik dat een gesubsidieerde basiscursus over informatiebeveiliging al heel veel verschil zou kunnen maken.

Tegelijkertijd vind ik het ook een beetje alsof we tegen bedrijven die prima zelf hun broek kunnen ophouden gaan uitleggen dat je je fiets wel op slot moet zetten in de binnenstad. Het had inmiddels wel wat meer gemeengoed mogen zijn.

Feit is wel dat niet alleen het bedrijf zelf slachtoffer is bij een aanval, maar mogelijk ook vele personen van wie gegevens worden buitgemaakt. Mogelijk wil de beleidsmaker daar toch iets voor doen, ook al voelt dat misschien dubbel.
Killjoy 13 september 2023 13:07
Er zijn op 18 en 27 september (digitale) informatiesessies over deze subsidieregeling.

https://www.rvo.nl/evenem...mst-cif-2023-27-september
mr.DJ95 13 september 2023 13:08
Het start bedrag van 25k is wat mij betreft aan de hoge kant waardoor er veel bedrijven onnodig buiten de boot vallen. Een middelgroot bedrijf ben je met maximaal 250 man personeel. Dit is 100 euro per gebruiker. Een wachtwoordkluis + security awareness training voor al het personeel kan dan makkelijk uit. Neem deze maatstaaf i.p.v. een start bedrag van 25k.
Verwijderd 13 september 2023 11:56
Minder dan het losgeld wat het KNVB betaald heeft, zet zaken in perspectief.
Frituurman @Verwijderd13 september 2023 12:09
Het kost natuurlijk ook meer geld om problemen die er al zijn op te lossen, dan toekomstige problemen te voorkomen.
OruBLMsFrl @Frituurman13 september 2023 12:27
Maar dan neem je van één slachtoffer de prijs tegenover voor alle bedrijven in heel Nederland de beschermende maatregelen. Gaan miljarden naar defensie, maar waar we als Nederland primair problemen kunnen voorkomen daar gaat dan maar een paar miljoen heen in de vorm van een paar teams en zo een initiatief dat niet eens een miljoen mocht kosten...

*edit*: Het is een innovatie fonds, niet voor de doorsnee ondernemening. Nieuwe cybersecurity technologie ontwikkelen, staat in het artikel niet heel duidelijk helaas:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/cif-nl/voorwaarden
Onderzoeksorganisaties vragen subsidie aan voor niet-economische onderzoeksactiviteiten die vallen binnen fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie. Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd met het oog op vergroting van kennis en inzicht;
Ondernemingen vragen subsidie aam voor projecten die vallen binnen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een haalbaarheidsstudie of proces- en organisatie-innovatie.

De activiteiten in het project zijn vergelijkbaar met onderzoek en ontwikkeling vallend onder de onderzoek- en ontwikkelingsfasen (Technology Readiness Levels) 1 tot en met 6.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 16:59]

Frituurman @OruBLMsFrl13 september 2023 12:30
Het is meer een algemene opmerking, niet over de bedragen zelf. Het gaat erom dat je met een relatief klein bedrag kunt voorkomen dat je later grotere schade hebt. Bijvoorbeeld een waterstop op je wasmachine voor een paar tientjes tegenover duizenden euro's aan waterschade of een goed fietsslot versus een gestolen fiets. Dat geldt ook in de IT. Dat het bedrag aan de lage kant is, soit. Je kunt met dit bedrag waarschijnlijk een veelvoud daarvan aan schade voorkomen. Dat is het punt wat ik wil maken. Los daarvan vind ik veiligheid toch voornamelijk een eigen verantwoordelijkheid voor een onderneming. Als er wordt ingebroken, omdat je geen deugdelijk (innovatief) slot op de deur hebt, is dat ook niet iets waar je subsidie voor moet krijgen.

[Reactie gewijzigd door Frituurman op 22 juli 2024 16:59]

OruBLMsFrl @Frituurman13 september 2023 12:38
Helemaal eens dat het uiteindelijk net als een brandverzekering voor de ondernemer zelf moet zijn. Tegelijk zijn degelijke cybersecurity oplossingen op schaal voorbij tientallen gebruikers in een omgeving vrij prijzig vergeleken met andere verzekeringen. En hoe complexer de eigen ICT omgeving, hoe harder dat totaalbedrag stijgt. Voor ondernemers best even schrikken zoiets.

En als we zo met een innovatiefonds in NL wat kunnen innoveren niet verkeerd. Tegelijk blijven het ook voor innovatie heel lage bedragen. Als je eens stelt 50% co-financiering, dan kun je met totaalbudget € 150k nauwelijks een paar vooraanstaande security onderzoekers een paar maanden ergens aan laten werken. Als je echt iets goed wilt automatiseren, dat honderduizenden bedrijven steeds kunnen blijven toepassen, zit je toch eerder aan miljoenen R&D per oplossing dan tienduizenden euro's... kijk naar bedrijven als DarkTrace, Vectra, Okta, Microsoft's security tak. Die hebben R&D in de vele miljoenen tot zelfs een miljard structureel per jaar. De vraag is wat voor soort innovatie ze hier nu graag willen zien gebeuren in Nederland?
Oon @Verwijderd13 september 2023 11:59
Het hoeft ook niet zo duur te zijn als het losgeld dat je kwijt bent bij een ransomwareaanval, maar dit bedrag gaat dan ook weer nergens over :+
svennd @Verwijderd13 september 2023 12:28
Vraag is wat de kost is om alle administratie daarvan te regelen, enkele ambtenaren, een hoop aanvragen een paar commissies en een paar managers om alles in goeie banen te leiden uiteraard. Efficiëntie ten top.
Kevinp @Verwijderd13 september 2023 12:50
En dat leek vooral over prof sporters te gaan.
Waarschijnlijk was het goedkoper om niet te betalen en iedereen en nieuw nummer te geven. Ja onhandig maar het zal zo zijn.

En waar voetballers wonen is voor veel criminelen toch wel duidelijk. Dus als dat er in staat is dat niet erg.

Als dat zo is is het in ieder geval nog meer zonde van het geld.
Dragony 13 september 2023 11:35
Ligt het aan mij of is het bedrag niet heel hoog?
YouR @Dragony13 september 2023 11:37
Eens, zelfs al ga je uit van het minimale bedrag van 25.000 per project, zijn er minder dan 40 bedrijven die hier gebruik van kunnen maken.
jimshatt @Dragony13 september 2023 11:39
Een lachertje als je het mij vraagt. Wat, ze willen 18 subsidies à gemiddeld 50k uitdelen? Nou, daar zullen we met z'n allen veiliger van worden!
litebyte @Dragony13 september 2023 11:47
Dat zijn normaal gesproken zo'n beetje de kosten voor een adviesbureau om een campagne op te zetten....hier wordt de 'campagne' van betaald...
eilavid 13 september 2023 11:40
Minimaal 25k euro per project. 930k euro in totaal beschikbaar. Als ik het goed begrijp kunnen er dus maar 37 bedrijven gebruik maken van deze subsidie??
Buzz9 13 september 2023 11:47
Als bedrijven zich kunnen aanmelden voor deze subsidie, ah het is waarschijnlijk al verbruikt tijdens het plaatsen van mijn comment.
GenomDalar @Buzz913 september 2023 11:49
Ja door de dikste vriendjes van de Haagse politiek die allang va tevoren wisten van deze aankomende subsidie.
Oon @GenomDalar13 september 2023 11:58
Die zullen niet tot nu hebben hoeven wachten maar die aanmelding ligt al weken in het bakje, vanochtend bij het officiëel beschikbaar stellen van de subsidie ondertekend door de betreffende ambtenaar en nu verwerkt :+
AlphaWierie 13 september 2023 12:16
Als ik de tarieven zo zie van onze Cyber Security experts ga je niet heel ver komen met die 930k haha
n3z 13 september 2023 12:47
Dit zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Als ik dit deel door 100 euro per uur voor een consultant dan kom ik op 9300 uur.
themadone @n3z13 september 2023 14:38
Moet er niet door die consultant ook nog licenties of hardware ingezet worden want dan is dit op met 2 knappe firewalls en een beetje auditing software.
n3z @themadone13 september 2023 14:58
Dat ben ik helemaal vergeten. Verhouding licentie en integratie kosten is rond de 1:2 maar vaak genoeg 1:3.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.