Nederland stelt 930.000 euro beschikbaar voor cybersecurityverbeteringen

De Nederlandse overheid trekt 930.000 euro uit voor subsidies om kleine en middelgrote bedrijven te helpen met cybersecurityprojecten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het opleiden van personeel of om de opzet van producten die de veiligheid of privacy ten goede komen.

De subsidie is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt met hulp van de Europese Commissie aangeboden. De subsidiepot, het Cybersecurity Innovation Fund, wordt uitgekeerd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers kunnen de subsidie daar tussen 2 oktober en 2 november aanvragen.

In totaal komt er 930.000 euro beschikbaar. Per project gaat het om bedragen tussen de 25.000 en 75.000 euro. De subsidie is beschikbaar voor projecten die kleine en middelgrote bedrijven helpen om hun cybersecurity te verbeteren. "De financiering is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de volgende thema’s: automatisering van bestaande cyberbeveiligingsoplossingen, behoud en scholing van personeel, veilig en privacyvriendelijk delen van data en nieuwe kleinschalige cybersecurityoplossingen ontwikkelen of opschalen", schrijft het ministerie.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren vaker subsidies aan kleine bedrijven gegeven die daarmee hun beveiliging kunnen opkrikken. In de zomer werd er ook al 800.000 euro subsidie vrijgemaakt voor dat onderwerp. Het inmiddels demissionaire kabinet had in het regeerakkoord al opgenomen dat het bedrijven digitaal beter wilde beschermen. Daarvoor voegde de overheid al de Nederlandse cybersecurityorganisaties NCSC, DTC en Csirt samen.