Nederlandse overheid voegt cybersecurityorganisaties op termijn samen

De Nederlandse overheid gaat over enkele jaren verschillende cybersecurityorganisaties samenvoegen tot één organisatie die 'onder de noemer van het Nationaal Cybersecurity Centrum' zal opereren.

Concreet betekent dit dat het Nationaal Cybersecurity Centrum, ofwel het NCSC, het Digital Trust Center, ofwel het DTC, en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners, ofwel het CSIRT-DSP, samengaan 'in één centraal expertisecentrum en informatieknooppunt'. Volgens de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat leidt deze bundeling van kennis rondom cybersecurity, wettelijke taken en dienstverlening bij grote incidenten tot een hogere digitale weerbaarheid van Nederland.

Het idee is dat de nieuwe instelling alle organisaties in Nederland, ongeacht hoe groot of vitaal ze zijn, zal voorzien van 'passende informatie en kennis'. Het plan is dat in 2024 de twee Cyber Security Incident Response Teams van de Rijksoverheid, het NCSC en CSIRT-DSP, samengaan. Twee jaar later volgen de twee informatieknooppunten en expertisecentra, het NCSC en DTC, dat voorbeeld.

Deze verschillende instellingen hebben volgens de ministeries dezelfde doelen, maar richten zich op verschillende doelgroepen. Zo heeft het NCSC als primaire doelgroep vitale organisaties zoals banken, energie- en telecomaanbieders en de Rijksoverheid, terwijl het DTC zich richt op het bedrijfsleven en het CSIRT-DSP op digitale serviceproviders.

De nieuwe organisatie moet fungeren als nationaal expertisecentrum, informatieknooppunt en nationaal Computer Security Incident Response Team. De betrokken ministers stellen dat deze stap ook leidt tot 'een efficiëntieslag op het gebied van gezamenlijke bedrijfsvoering, huisvesting en ICT'.