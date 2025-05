DTC waarschuwde Nederlandse bedrijven 35.000 keer voor cyberdreigingen

Het Digital Trust Center heeft in de afgelopen twee jaar 35.000 waarschuwingen over cyberdreigingen gestuurd naar Nederlandse bedrijven. De dienst van het ministerie van Economische Zaken waarschuwde in 2023 voor 58 kwetsbaarheden zoals die in MOVEit.

Het aantal notificaties steeg vooral in de eerste helft van 2023, schrijft het Digital Trust Center. Het DTC begon in 2021 een pilot om Nederlandse bedrijven in de niet-vitale infrastructuur te waarschuwen voor securitydreigingen. Eerder waarschuwde alleen het Nationaal Cyber Security Centrum bedrijven, maar alleen als die waren aangemerkt als vitale infrastructuur, zoals waterzuiveringsinstallaties en telecomproviders.

Het DTC heeft sinds 1 juli 2021 35.000 waarschuwingen afgegeven, schrijft de dienst nu. In de zomer van vorig jaar waren er nog 1700 meldingen verstuurd. Eind 2022 maakte het DTC al bekend dat het 5200 waarschuwingen had afgegeven. In het afgelopen jaar is dat aantal dus verzesvoudigd. Die stijging komt volgens het DTC doordat het meer bedrijven heeft aangesloten op het systeem. Daardoor is het makkelijker geworden om bedrijven of ict-beheerders te benaderen bij een mogelijke dreiging. Inmiddels zijn 'netwerkeigenaren' een belangrijkere rol gaan spelen bij het doorgeven van meldingen, zegt het DTC.

Het centrum zegt niet hoeveel bedrijven het heeft gewaarschuwd. In de meeste gevallen gaat het om dezelfde soort melding; er waren in 2023 58 incidenten waarbij verschillende bedrijven potentieel kwetsbaar waren. Zo waarschuwde het DTC bedrijven die kwetsbaar bleken voor een bug in de MOVEit Transfer-database. Het NCSC publiceerde daar eerder al een publieke waarschuwing over, maar het DTC kan onderzoeken welke bedrijven bijvoorbeeld systemen aan internet hebben gekoppeld waarbij te zien is dat ze een verouderde versie van MOVEit hebben geïnstalleerd. Het DTC zegt verder dat het bedrijven heeft gewaarschuwd die RDP- of SNMP-poorten open hadden staan.