Kabinet wil centraal loket om bedrijven voor cyberdreiging te waarschuwen

De Nederlandse overheid wil meer bedrijven kunnen waarschuwen voor digitale dreigingen. Daarom wordt het huidige netwerk van waarschuwingsorganisaties uitgebreid en opnieuw georganiseerd. Het nieuwe Cyberweerbaarheidsnetwerk komt onder leiding van de NCTV te staan.

Het demissionair kabinet heeft een nieuw plan gepresenteerd om het huidige zogenaamde Landelijk Dekkend Stelsel uit te breiden. Dat LDS is een samenwerkingsverband van overheidsinstanties als het Nationaal Cyber Security Centrum en het Digital Trust Center, die samenwerken om Nederlandse bedrijven te waarschuwen bij aanstaande cyberdreigingen. Zo waarschuwt het NCSC bedrijven in de vitale infrastructuur zoals waterleveranciers en telecomproviders en richt het DTC zich op het midden- en kleinbedrijf. Dat programma wordt nu uitgebreid en verbreed, schrijft de overheid. "De toekomstvisie van het kabinet beschrijft hoe de verschillende bestaande elementen van het Landelijk Dekkend Stelsel kunnen worden uitgebreid en versterkt tot het Cyberweerbaarheidsnetwerk."

De afgelopen jaren is volgens de instanties behoefte gebleken aan zo'n uitbreiding. Zo hebben veel beveiligingsbedrijven aangegeven een bijdrage te willen leveren. Het huidige systeem is vooral bedoeld om informatie te delen met bedrijven die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld een ontdekte kwetsbaarheid, maar volgens de overheid ontstaat er steeds meer behoefte om daarna ook de volgende stap te zetten en hulp te bieden de bedrijven daadwerkelijk weerbaarder te maken. Ook is er behoefte om aan opleidingen, trainingen en praktijkoefeningen.

Die laatste functies zijn de afgelopen jaren steeds vaker overgenomen door kleine partijen en samenwerkingsverbanden. Die 'zorgen voor een vertroebeling van de centrale rol' van het originele programma. Er is daarom meer behoefte aan een landelijke coördinerende functie voor dat programma.

Die rol wordt in de toekomst opgenomen door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid of NCTV. Dat is opvallend, want die was voorheen slechts zijdelings bij het Landelijk Dekkend Stelsel betrokken. Daarnaast nam het huidige kabinet in 2022 al vergaande stappen om alle Nederlandse cybersecurityinstanties, waaronder het NCSC, het DTC en het CSIRT samen te voegen tot een enkele organisatie. Daarin kwam de NCTV nog niet voor als speler.

Het is nog niet duidelijk welke vorm de nieuwe samenwerking precies gaat krijgen. Er is een 'toekomstvisie' opgezet die in de komende jaren verder wordt uitgewerkt. Dat gaat het NCSC doen, schrijft de overheid.