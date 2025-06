Nederlands kabinet deelt nieuwe plannen om desinformatie te bestrijden

Het Nederlandse demissionaire kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. De focus van de aanpak ligt met name op de risico's van generatieve AI, omdat veel mensen moeite hebben om door AI gegenereerde content te herkennen.

Het kabinet richt zich met de maatregelen op het aanpakken van de verspreiders van desinformatie, het versterken van de weerbaarheid van burgers en het onderzoeken van de impact van desinformatie. Dat laatste heeft betrekking op het opdoen van kennis over het effect van desinformatie op de democratische rechtstaat, zoals de invloed die desinformatie heeft op verkiezingen.

Verder wordt er onder meer gewerkt aan het opzetten van een meldvoorziening en een kenniscentrum om klachten over desinformatie te behandelen. Het kabinet ziet de Digital Services Act daarnaast als een belangrijk onderdeel om desinformatie op Europees niveau aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen moeite hebben met het herkennen van inhoud die door AI is gegenereerd. Desinformatie kan daardoor makkelijker worden verspreid. Het kabinet wil daarom AI-benchmarking en biasdetectietools inzetten om de risico's te beperken.

Daarnaast wil het kabinet factchecking stimuleren, terwijl de onafhankelijkheid van factcheckers gewaarborgd blijft. Er wordt onderzocht welke financieringsmodellen hierbij kunnen helpen. Ook wordt er geïnvesteerd in initiatieven die mediawijsheid bevorderen, zoals isdatechtzo.nl en Dichterbij Nieuws. Het kabinet zet ook in op het verbeteren van de betrouwbaarheid van medische informatie en op het aanpakken van extremistische narratieven.