Nederlands kenniscentrum halfgeleiders krijgt 12 miljoen euro subsidie

De Europese Commissie keurt een subsidie van 12 miljoen euro goed voor de oprichting van het Chip Competence Centre, een Nederlands kenniscentrum over halfgeleiders. Van dat bedrag komt 8 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en de overige 4 miljoen vanuit de EU.

Het Nederlandse kenniscentrum, met de afgekorte naam ChipNL CC, moet kennis en expertise bieden over 'halfgeleiders, quantum en fotonica', zo meldt de Rijksoverheid. Het centrum moet onderdeel uitmaken van een Europees netwerk van 27 kenniscentra 'om deze cruciale technologie strategisch te versterken'. De publieke financiering wordt mogelijk gemaakt door de in 2023 aangenomen EU Chips Act.

Het geld gaat naar het consortium ChipNL, dat het kenniscentrum gaat opzetten. Onder meer Brainport Development, ChipTech Twente, High Tech NL, imec Netherlands, Oost NL, TNO en de Technische Universiteit Eindhoven werken binnen dit consortium samen. Het is nog niet duidelijk hoe het kenniscentrum praktisch ingericht wordt. Volgens het persbericht wordt het kenniscentrum verspreid over de Brainport-regio rondom Eindhoven en ergens in Twente. Het is ook nog niet bekend wanneer het centrum er zou moeten komen. Het ministerie van Economische Zaken heeft niet voor publicatie van dit artikel gereageerd op vragen van Tweakers.