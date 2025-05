Nederlandse overheid en bedrijfsleven beginnen overlegplatform chipindustrie

De Nederlandse Rijksoverheid is een samenwerkingsverband begonnen met bedrijven en belanghebbenden in de halfgeleiderindustrie. Daaraan doen bedrijven als ASML en NXP mee, naast ministers en overheidsfunctionarissen.

Het platform heet het Semicon Board NL, schrijft het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om een 'structureel publiek-privaat overlegplatform', dat onder leiding komt te staan van minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken. Naast hem nemen ook ministers Klever van Buitenlandse Handel en Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deel aan het overleg. Verder doen daaraan de bedrijven ASM, ASML, Alexara AI, Nearfield Instruments, NXP, SmartPhotonics en VDL ETG mee, naast brancheverenigingen High Tech NL en Holland High Tech.

Die partijen gaan via het Semicon-platform overleggen over de positie van Nederland in de internationale halfgeleiderindustrie. Daaruit moet beleid komen waarin bedrijven samenwerken en ook aan de gang gaan met Europees beleid rondom chipproductie, maar het is ook gericht op 'extra inzet op innovatie- en industriebeleid voor technologieën als fotonica, AI, 6G en quantum'.

Daarnaast gaan de partijen spreken over personeelsbeschikbaarheid, over 'de beschikbaarheid van durfkapitaal' om het midden- en kleinbedrijf te laten groeien en over het 'verbeteren van de Europese weerbaarheid', zoals het minimaliseren van risico's in toeleveringsketens. Het is niet bekend hoe vaak de partijen bij elkaar komen. Wel zegt het ministerie dat alle deelnemers 'een sectoragenda richting 2035 opstellen'.