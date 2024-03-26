NOS: kabinet maakt miljard euro vrij om techbedrijven in Eindhoven te houden

Het demissionaire kabinet trekt minstens een miljard euro uit om techbedrijven als ASML in Nederland te houden. Dat schrijft de NOS op basis van bronnen. Het exacte bedrag staat nog niet vast, omdat de onderhandelingen nog lopen.

Het demissionaire kabinet maakt een half miljard euro vrij voor infrastructuur. Dat geld vloeit naar snelwegen en spoorverbindingen in de regio Eindhoven. Ook zal het kabinet eenmalig 900 miljoen euro vrijmaken om te investeren in de Technische Universiteit Eindhoven, en mbo- en hbo-opleidingen in de regio. Dat bedrag wordt aangevuld met 100 miljoen euro per jaar, aldus de NOS. De investeringen hebben tot doel ervoor te zorgen dat bedrijven als ASML en NXP voldoende hoogopgeleid technisch personeel kunnen aantrekken.

Het kabinet wil ook op andere manieren voorkomen dat grote bedrijven naar het buitenland verhuizen. Daarvoor zoekt het naar alternatieven voor bepaalde maatregelen die deze bedrijven nadelig treffen. Het kabinet kijkt naar manieren om de geplande belasting op de inkoop van eigen aandelen te verzachten. Ook wil het de geplande afbouw van fiscale voordelen voor expats herzien. ASML uitte eerder al zorgen om die laatste maatregel. Zo’n veertig procent van het personeel van het bedrijf is niet-Nederlands. ASML heeft al gezegd dat het in Frankrijk zou kunnen uitbreiden als het Nederlandse vestigingsklimaat ongunstig blijft.

Ten slotte wordt ook gesproken over de druk die de Verenigde Staten op Nederland uitoefenen om geen hoogwaardige chipmachines uit te voeren naar China. Bronnen vertellen aan de NOS dat dit laatste punt moeilijker kan worden opgelost, vanwege van de geopolitieke complexiteit van de zaak. Woensdag onderhandelen de betrokken partijen nog over de exacte bedragen. Het doel is om donderdag tijdens de ministerraad definitief goedkeuring te geven aan het plan.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 26-03-2024 10:49 326

26-03-2024 • 10:49

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Hoe het kabinet ASML in Nederland wil houden

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Reacties (326)

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mawashigeri 26 maart 2024 12:13
Ik blijf me verbazen over de rancune richting ASML en de regio Eindhoven (in veel reacties).
Dit is een 'unicorn' bedrijf waarvan we er in Nederland weinig of geen andere hebben, in een regio (en provincie) die door het rijk sinds mensenheugenis onderbedeeld wordt. Merk vooral op dat de aangekondigde steun niet direct voor ASML is, maar een versteviging van de regio.
Kijk naar de oneindige bedragen die in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland gestopt worden ten opzichte van de rest van het land. Met name de grote steden in de randstad krijgen gigantische bedragen waarvoor weinig tastbaars terugkomt.

En expats? Die geven een groot deel van hun inkomen gewoon hier uit dus dat is niet verloren, zelfs als ze een tijdelijk belastingvoordeel hebben nadat ze wel degelijk bijna 20% van een behoorlijk salaris hebben afgedragen (in plaats van ~34%).
Simpel voorbeeld: € 80.000 per jaar met 30% regeling
  • bruto maand inkomen = € 6666,67
  • belastingvrij = 30% * € 6666,67 = € 2000
  • fiscaal inkomen = € 4666,67
  • netto = € 3.423,50 + € 2000 = € 5.423,50
  • percentage belasting: ~19%
tegenover de normale belasting
  • bruto maand inkomen = € 6666,67 = fiscaal inkomen
  • netto = € 4.400,33
  • percentage belasting: ~34%
De bruto/netto berekening heb ik gedaan op berekenhet.

Al met al dus een belastingvoordeel van ca. € 1000 per maand, dat is veel, maar er wordt ook ca. een bijstandsuitkering afgedragen aan belastingen en premies.
Iemand met een minimumloon draagt effectief ca. € 160 per maand af (ook prima, het is al weinig).

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 23 juli 2024 08:46]

xSNAKEX @mawashigeri26 maart 2024 13:40
Nu nog even meenemen dat ASML slechts 15% winstbelasting betaalt. Als een bedrijf weinig belasting betaald, de werknemers betalen weinig belasting en de werkgelegenheid gaat vooral naar mensen uit het buitenland, voor wie ook nog woningen nodig zijn dan kan je, je misschien afvragen wat we daar als land aan hebben. Dat heeft niet perse iets met rancune te maken, maar lijkt me vooral gewoon een logische vraag. Zeker wanneer zo'n bedrijf wetgeving probeert te beïnvloeden.
SiNaga @xSNAKEX26 maart 2024 16:52
Vergeet alsjeblieft niet dat er om ASML heen een hele schil aan toeleverende bedrijven is, wat werkgelegenheid en een specifiek kennisniveau met zich meebrengt. Tech is de toekomst, moeten we koesteren in Nederland. Weg is weg!
xSNAKEX @SiNaga26 maart 2024 17:28
En die bedrijven doen weer hetzelfde, halen mensen uit het buitenland, profiteren van een lager belastingtarief, etc. etc. Dus daarmee blijft de vraag wat we daarvan profiteren. Trots en chauvinisme zijn slechte raadgevers. En als we perse daar willen werken als Nederlanders zelf zijnde doen we toch wat al die andere mensen nu ook doen? Expats worden.
rozijnpak @xSNAKEX26 maart 2024 18:49
Nee hoor, zo ik heb gewerkt bij een klein, lokaal fabriekje waar ook onderdelen voor ASML werden gemaakt. Als die ook al een speciaal laag belastingtarief had, had dan hebben alle bedrijven in nederland dit.
xSNAKEX @rozijnpak26 maart 2024 20:12
Dat zou betekenen dat jullie geen innovatieaftrek konden krijgen, wat mogelijk ook aangeeft dat het misschien verhoudingsgewijs niet technisch er hoogwaardig was? Werkten er bij jullie dan ook niet veel expats? Formaat doet er hierbij namelijk gewoonlijk niet toe, al moet je er wel even de moeite in steken natuurlijk.
Ben erg benieuwd wat jullie dan aanleverden als je dit mag/wilt vertellen natuurlijk.
rozijnpak @xSNAKEX26 maart 2024 21:53
Innovatieaftrek geldt toch alleen voor interne innovatie, niet als je iets levert? Ja 1 expat op 50 man ofzo, vanwege speciale technische skills. Wat gemaakt werd ga ik niet zeggen, wat ruwer werk, maar het moest wel aan alle keuringen voldoen.
xSNAKEX @rozijnpak27 maart 2024 11:26
De innovatieaftrek is verbonden intellectueel eigendom en de inkomsten die hier uit voortkomen, dus ook leveringen. Ik kan me echter voorstellen dat het gene wat jullie maakten het IO was van ASML en niet van jullie, dus dat is inderdaad iets waar ik eerder nog niet zo bij stil had gestaan. Bedankt voor je verdere toelichting.
frennek @xSNAKEX26 maart 2024 14:13
Naast de economische redenen, speelt ook mee dat ASML een absoluut noodzakelijke speler is op de wereldwijde chipmarkt. Een essentieel technologisch bedrijf wat de gehele wereld nodig heeft binnen de landsgrenzen houden kan soms erg handig zijn op het niveau van wereldpolitiek.

Zie bijvoorbeeld het belang van TSMC voor Taiwan. Ik denk dat de situatie rondom Taiwan er heel anders uit had gezien als ze niet zo'n gigantische en geavanceerde chip industrie hadden opgebouwd.
NotWise @frennek26 maart 2024 14:24
De Amerikanen bepalen, wij niet of veel minder.
frennek @NotWise26 maart 2024 14:32
En daarom is het belangrijk dat wij ASML als troef in handen houden. Amerika heeft ASML namelijk ook gewoon nodig.
ejabberd @xSNAKEX26 maart 2024 21:58
Ik snap echt niet waarom mensen zo afgunstig zijn voor rijke(re) mensen en ze liever niet zien komen. Hoe meer rijke buren, hoe beter. Dat is pure logica.

Bij de keuze van mijn woonplaats heb ik zo bewust het gemiddelde inkomen vergeleken van de gemeentes waar ik iets op het oog had. Want: hoe rijker de mede-inwoners, hoe minder belastingverhoging er nodig is om voor dezelfde inkomsten te zorgen bij de gemeente als die ooit in geldnood zou verkeren.

[Reactie gewijzigd door ejabberd op 23 juli 2024 08:46]

Cerberus_tm @ejabberd27 maart 2024 03:40
Kijk naar het rekenvoorbeeld van Mawashigeri hierboven. Een buitenlander die €1000 per maand minder belasting betaalt. Probeer daar maar eens tegenop te bieden voor een huis, als brave Nederlander die gewoon normaal belasting betaalt. Dat is waarom in het centrum van Amsterdam de meerderheid inmiddels uit rijke buitenlanders bestaat, die weinig belasting betalen.
Hatseflats @Cerberus_tm27 maart 2024 09:35
Dat weet ik nog zo net niet, of het alleen rijke buitenlanders zijn in A'dam. Onze prins, de UvA en Moskovic kunnen er ook wat van.

Men had gewoon meer huizen moeten bouwen en nu niet achterlijke henkie moeten spelen, zoals wel vaker, als ze zogenaamd dingen niet aan hadden zien komen. "Nou zeg, snap jij dat nou? Wie had dat nou verwacht?" enz.

Overigens, dat hier niemand aankaart dat je nu kan zien wie er daadwerkelijk de dienst uitmaken in een land. "Oh, luister je niet, dan vertrek ik toch gewoon? Ik shop wel even in een nabij gelegen land waar ik wel mijn zin krijg."

Daarom moeten we ook lekker zelfvoorzienend blijven, qua essentiele benodigheden voor het bestaansrecht van een land.

Ik denk ook dat veel van de antipathie komt van de gewone burger die zich wel aan de regels moet houden en die nagenoeg niets wordt gegund in verhouding tot dit soort aangelegenheden. Kijk alleen al naar de scheefgroei op het gebied van de verkeersboete.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 08:46]

mawashigeri @Hatseflats27 maart 2024 11:53
Het gaat hier niet om 'vertrek ik toch gewoon', dat is totaal niet aan de orde. Als je voorziet de komende 5-10 jaar niet te kunnen groeien waar je zit, dan moet je toch wat doen als bedrijf?
Op dit moment maakt ASML grote winsten, dat wordt grotendeels geïnvesteerd in nog meer R&D en nog meer productie. Dat lukt dus niet niet voldoende, dus het alternatief is dan maar aandelen inkopen of meer dividend uitkeren? Daar wordt niemand in de omgeving Veldhoven beter van.
Hatseflats @mawashigeri27 maart 2024 12:06
Unilever (dividend belasting van Rutte), Shell, Philip Morris en wellicht nog een aantal zijn ASML al voor geweest. Dat is dus wel totaal aan de orde. "Wij vertrekken gewoon."

https://www.nu.nl/economi...orden-of-reele-optie.html
https://www.businessinsid...rschuwen-werkgeversclubs/

Neemt overigens niet weg dat ik dan beweer dat er niet aan de wensen van een multinational moet worden voldaan mits ze redelijk en billijk zijn of als je als land voor het blok wordt gezet.

Maar voor veel van de problemen waar ASML nu tegenaan loopt, daarvoor moet je bij de vorige regeringen in Den Haag zijn. Ook voor veel andere problemen in de samenleving.

Het schiet mij nu even niet te binnen welke, maar er is net een wet teruggedraaid (van de BBB oid) omdat het niet goed uitpakte voor een multinational. Wat een ieder weldenkend mens wel op zijn klompen aan kon voelen.

Ook hieruit kan je weer afleiden wie er nu daadwerkelijk de baas zijn in een land.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 08:46]

mawashigeri @Hatseflats27 maart 2024 15:33
Helemaal eens dat je voorzichtig moet zijn zomaar je oren naar 'vluchtige' multinationals te laten hangen.
Toch is er wel een verschil: ASML gaat niet weg uit Veldhoven, het gaat puur over de uitbreidingsmogelijkheden.
Daarnaast schijnen de verschillende kabinetten wel eens wat te zeggen over een kenniseconomie. Ja, de activiteiten daaromtrent en daarmee de resultaten zijn bedroevend :(

Volgens mij zijn we het niet heel erg oneens, pro-aandeelhoudersgedram van multinationals is inderdaad een probleem, iets dat EU breed zou moeten worden aangepakt. Dat is wel een ingewikkeld probleem dus, ik zie b.v. Ierland zijn vestigingsvoordelen nog niet zomaar opgeven (zie ook de Apple boete). Nederland zelf is ook een soort internationaal belastingputje waar 'wij' een paar centen vangen en anderen miljarden mislopen - zie ook de 'bloempot'verstigingen.
Hatseflats @mawashigeri27 maart 2024 15:50
Het is dan ook een algemene stelregel in het internationale belastingrecht dat: "Nederland een belastingparadijs is, behalve voor de inwoners."

Maar je moet wel, het is beter 1,7 miljard te innen bij allerlei brievenbusconstructies dan helemaal niks, omdat bedrijven anders vertrekken of zich hier uberhaupt niet vestigen.
iets dat EU breed zou moeten worden aangepakt.
Gaat ook nooit (zeg nooit nooit :)) gebeuren, aangezien ze op Europees niveau de moeder - dochter richtlijn hebben, wat inhoudt dat de winsten van de dochter onbelast doorvloeien naar de moeder.

Je hebt in NL ook het belasting vooroverleg / de tax ruling, wat neerkomt op een bindende belastingafspraak te maken met de belastingdienst voor bijvoorbeeld lage of geen VpB voor een al dan niet bepaalde tijd, alvorens je bedrijf hier te starten of te vestigen. Handel is handel, de echte VOC-mentaliteit is er nog! ;)

Je laatste artikel dateert uit 2017 en gaat hierover, denk je dat er veel veranderd is of gaat veranderen?

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 08:46]

xSNAKEX @ejabberd27 maart 2024 11:33
Het gaat zeker niet om afgunst, het gaat om de logica dat je wanneer je meer verdiend je meer belasting moet betalen en ook helemaal geen belastingvoordeel nodig hebt.
Iedereen is hier welkom wat mij betreft. Dat ik hier zelf geboren ben is me immers ook maar overkomen en daar heb ik zelf helemaal niets voor gedaan.
Als een bedrijf iemand nodig heeft vanwege hun expertise dan mogen ze daar wat mij betreft ook gewoon voor betalen (wat ze ook gewoon kunnen). Ik vind het redelijk ridicuul dat dit dan gesubsidieerd wordt en de belastingbetaler dit dus eigenlijk op mag hoesten.
ejabberd @xSNAKEX27 maart 2024 12:56
Procentueel heb je gelijk maar nominaal niet. Is het eerlijk wanneer iemand die 10 keer meer verdient ook 10 keer meer bijdraagt aan de samenleving? Ik vind van niet (en ik behoor niet tot die categorie).

Als men ambitie wil bevorderen, dan voert men vanaf een bepaald punt een degressief belastingtarief in. Hoe meer je vanaf dat punt gaat verdienen, hoe meer belastingen je blijft betalen maar hoe lager het gemiddelde aanslagpercentage wordt. Dat zal de middenklasse aanzetten tot meer ambitie.
xSNAKEX @ejabberd27 maart 2024 13:37
Dat is denk ik een andere discussie, maar ik vind dat iemand die 10 keer meer verdiend, meer dan 10 keer zoveel moet bijdragen. Het eerste deel van een inkomen is namelijk voor levensonderhoud en hoe hoger het wordt hoe meer exorbitante, overdreven en onnodige luxe je, je kan veroorloven. Zo zit ons belastingstelsel overigens ook in elkaar. Waar het fout gaat is inderdaad net boven de minima en op het middeninkomen. Hier loont meer verdienen gewoon een stuk minder vanwege wegvallen van allerlei subsidies en compensaties. Dit moet absoluut recht getrokken worden.
Meer specifiek weer op de expats gericht. Het gaat hier om de eerste 30% van het inkomen dus daar gaat de vergelijking al redelijk mank op.

Naar mijn ervaring komt technische ambitie overigens vanuit een passie voor de techniek waardoor mensen hun werk ook leuk vinden. Meer belasting betalen of iets minder verdienen bij een toch al goed loon zou absoluut geen impact op die ambitie moeten hebben.
Hatseflats @xSNAKEX27 maart 2024 16:20
Dat is helemaal geen andere discussie, dat is oorzaak - gevolg. Zo werk je juist belastingconstructies in de hand en beperk je innovatie.

Bovendien hebben ze zoiets al geprobeerd in de USSR. Heeft gefaald. Het systeem sluit niet goed aan bij de interne mensch. Vraag het ook eens aan Jack Ma
Naar mijn ervaring komt technische ambitie overigens vanuit een passie voor de techniek waardoor mensen hun werk ook leuk vinden. Meer belasting betalen of iets minder verdienen bij een toch al goed loon zou absoluut geen impact op die ambitie moeten hebben.
Zoals ik al zei, dat is al geprobeerd in de USSR. Het systeem sluit niet goed aan bij de interne mensch.

Werkt in de voetballerij exact ook zo, als je ten minste aan de toekomst denkt. Het enige wat je doet is tegen een balletje trappen. Dan kan je heel principieel zijn en zeggen, ik blijf bij FC Dordrecht spelen en verdien 4 ton per jaar. Of ik doe hetzelfde voor 4 ton per week bij ManCity. Er is niemand die je financieel komt helpen, mocht je gehandicapt raken.

Dan kan je beter bij ManCity spelen met het oog op de toekomst, toch?

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 08:46]

xSNAKEX @Hatseflats27 maart 2024 20:07
Je reageerde op:
Nu nog even meenemen dat ASML slechts 15% winstbelasting betaalt. Als een bedrijf weinig belasting betaald, de werknemers betalen weinig belasting en de werkgelegenheid gaat vooral naar mensen uit het buitenland, voor wie ook nog woningen nodig zijn dan kan je, je misschien afvragen wat we daar als land aan hebben. Dat heeft niet perse iets met rancune te maken, maar lijkt me vooral gewoon een logische vraag. Zeker wanneer zo'n bedrijf wetgeving probeert te beïnvloeden.
Daarna begin je over afgunst, extreem rijken en middenklasse. Dat lijkt me toch behoorlijk een andere discussie dan een belastingvoordeel voor een rijk zeer winstgevend bedrijf en hun buitenlandse werknemers. Welke beiden gebruik maken van uitzonderingsmechanieken in ons belastingsysteem.

Maar goed, ik heb om mij heen een behoorlijk netwerk van techneuten die het echt niet kan schelen of ze 70.000 of 80.000 per jaar verdienen. Ze hebben liever gewoon leuk werkt waarin ze zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en waarin ze uitgedaagd worden.
Stephen Hawking was ook verre van rijk en dat heeft zijn motivatie toch ook niet onderuit gehaald?

Wat de USSR ermee te maken heeft is me niet echt duidelijk. Wil je een slecht uitgevoerd nep communistisch systeem hiermee vergelijken? Er zit gewoon grijs tussen zwart en wit in he'
De economie van professioneel voetbal aanhalen als voorbeeld is mogelijk nog verder gezocht.
Al sluit de vergelijking dan wel weer leuk aan in dit artikel: https://www.rtlnieuws.nl/...astingvoordelen-nederland

Betreft de interne mensch kijk ik liever naar "De meeste mensen deugen" en de eerder genoemde Stephen Hawking dan naar de tragiek van Jack Ma als filosofie.

[Reactie gewijzigd door xSNAKEX op 23 juli 2024 08:46]

Hatseflats @xSNAKEX28 maart 2024 07:08
De eerste 2 alinea's kan ik niet helemaal plaatsen.

70000 of 80000, daar kan ik mij ook wel in vinden, dat maakt het verschil niet. Daarom kwam ik ook met het voorbeeld van de voetballer, 4 ton per jaar of 4 ton per week. En om dan mee te gaan in jouw voorbeeld, van 70000 naar 700000, ik denk dat je daar niet zo heel veel menschen in mee gaat krijgen, als jij daarin stelt dat je liever bij FC Dordrecht blijft. Die keuze is gelet op de interne mensch gauw gemaakt door nagenoeg iedereen.

In de USSR hadden ze ook zo'n systeem waar jij voor pleit, genaamd communisme. Iedereen is gelijk etc. iedereen hetzelfde geld. Zo werkt dat niet, daarom is het systeem ook van binnenuit geimplodeerd. De interne mensch zit nou eenmaal niet zo in elkaar, uitzonderingen daar gelaten.

In China, daar werkt het nog steeds zo, dat communisme. En daar neemt het nog extremere vormen aan, daarom haal ik Jack Ma er ook bij. Die had een lichte vorm van kritiek. In het verlengde van wat jij dan voorstelt met je communistische ideeen, is dat dan waar je uiteindelijk naar toe wilt? Ik niet, en ik heb zo'n vermoeden velen niet.
Wil je een slecht uitgevoerd nep communistisch systeem hiermee vergelijken? Er zit gewoon grijs tussen zwart en wit in he
Maar ja, misschien ben je wel lid van 1 van de velen illegale politiebureau's van de Sinezen verspreidt over de hele wereld, gelet op bovenstaande quote, wie weet?

En voorts, welke vorm van communisme heeft er wel gewerkt dan?

Je haalt ook een slecht voorbeeld aan met Stephen, hij was een bezoeker van Epstein eiland. Dus naast wetenschappelijke interesse, was hij ook nog mensch en had andere interesses. Tenzij hij daar natuurlijk was voor veldonderzoek over zwarte gaten.

En dat is ook mijn punt met betrekking tot de interne mensch. Niet iedereen is hetzelfde.
xSNAKEX @Hatseflats28 maart 2024 12:39
Misschien moet ik communisme even uitleggen. Wat hier namelijk niet bij hoort is:
-Het gewone volk onderdrukken
-Het gewone volk in armoede laten leven
-Mensen die zichzelf extreem verrijken aan de bovenkant van de maatschappij
-Geen vrijheid van meningsuiting
Dat gezegd hebbende is communisme nog nooit ergens echt uitgevoerd in de moderne wereld. Net zoals de Romeinen dit deden met geloof is het enkel gebruikt als controlemiddel.
Dat iets zo genoemd wordt maakt het nog niet waar. De meeste dictaturen pretenderen ook een democratie te zijn.
De jagers en verzamelaar komen het meest in de buurt van wat communisme zou moeten zijn. Dat kwam vooral doordat er geen onroerend goed bezit bestond en al helemaal geen landsgrenzen.

Dan terug komend op de voetbal vergelijking. We hebben het hier over mensen die al 2 keer modaal verdienen, 1000 euro extra per maand netto geven. Ik vind dit een voordeel wat ze niet nodig hebben en wat oneerlijk is. Iedereen mag namelijk gewoon netjes zijn belasting betalen. Dan haal je een vergelijking erbij van 50 keer zoveel verdienen. Dat is gewoon de definitie van een strawman argument. De discussie ging over belastingvoordelen voor bedrijven en mensen die het toch al goed hebben.

Dan bereft het communisme. Ondanks dat ik dit zeker niet als een scheldwoord zie aangezien ik geen Amerikaan ben in de koude oorlog, zie ik het zeker niet als iets ideaals. Kapitalisme is dat echter ook niet. Zoals al gezegd is het grijs en niet zwart of wit. Mijn volledige argument en alle voorgaande opmerkingen en reacties die ik daarop geef in deze hele discussie gelden. Niet alleen dat wat je toevallig cherry picked daar uit.
Belasting betalen bestempelen als communisme is ongeveer hetzelfde als zeggen dat pleiten voor meer geld voor rijken hetzelfde is als een aristocratie. Al komt die laatste mogelijk nog iets dichter bij de waarheid.
Over Stephen Hawking. Volgens mij is het zo dat wanneer iemand een keer in Thailand is geweest niet zo dat het automatisch een hoerenloper is van wie zijn hele levensmotivatie alleen maar daarop gericht is.
Maar ja, misschien ben je wel lid van 1 van de velen illegale politiebureau's van de Sinezen verspreidt over de hele wereld, gelet op bovenstaande quote, wie weet?
Waar is dit voor nodig? Onzeker over je argumenten? Laten we gewoon een normaal gesprek hebben aub.
Hatseflats @xSNAKEX28 maart 2024 12:56
Dus al met al, communisme gaat nooit werken, want interne mensch.

Mooi verhaal ook allemaal, het bekende kersenplukken komt weer voorbij, geen idee waarom, maar ach. Karl zelf had het er in zijn boek ook al over dat het nooit ging werken, want interne mensch.

En we hebben weer te maken met een iemand die anderen de wet wil voorschrijven, waar hebben we dat meer gezien in het communisme?
Dat is denk ik een andere discussie, maar ik vind dat iemand die 10 keer meer verdiend, meer dan 10 keer zoveel moet bijdragen.
Begrijpt de definitie van strawman argument niet, belasting, voetballer, oh strawman.

Dan probeer je mijn vergelijking met Stephen en zijn reisje(s) naar Epstein eiland onderuit te halen door het te vergelijken met een reisje naar Thailand. Tja, dat lijkt mij helemaal niet hetzelfde. Een reisje naar Epstein eiland heeft maar 1 doel, een reis naar Thailand kan meerdere doelen hebben.

En voor de rest probeer je mij alleen maar woorden in de mond te leggen die ik nooit heb gezegd.
xSNAKEX @Hatseflats28 maart 2024 13:54
Bij deze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man
1. Person 1 asserts proposition X.
2. Person 2 argues against a superficially similar proposition Y, falsely, as if an argument against Y were an argument against X.
Je maakt een discussie over hoeveel belasting er betaald moet worden en of er iets gesubsidieerd moet worden een discussie over communisme en of dit wel of niet zou moeten werken |:( 8)7
Ik geef aan dat communisme zeker niet ideaal of perfect is, maar dat kapitalisme dat ook zeker niet is.
Je reactie is "communisme werkt niet" Ik zal het nogmaals zeggen GRIJS
Maar het zal mijn fout wel zijn omdat ik je een reactie heb gegeven op een punt wat niet valide is voor de discussie. Het was waarschijnlijk beter geweest om je gewoon te negeren.

Volgens mij heb je geen idee wat Stephen Hawking op dat eiland heeft gedaan. En stel je voor dat hij daar naar een orgie heeft zitten kijken, so what? Dat invalideert toch niet niet al zijn prestaties, motivaties of wie hij is als mens?

Je geeft daarna aan dat ik misschien wel een Chinese agent ben en suggereert dat ik woorden in je mond leg. Dat is het met citaten uit tekst, ze zijn zo moeilijk te ontkennen.

Verder nog wat leesvoer https://nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving
Klasseloos. Zonder dat is het dus geen communisme.

De kern van een discussie is weten waar je het over hebt en luisteren naar de argumenten van een ander. Vooral wanneer je het oneens bent met elkaar. Mogelijk hoor je namelijk nog iets wat je nog nooit eerder hebt gehoord.

Afsluitend, ik predik dus niet voor communisme. Ik ben van mening dat het tekortkomingen heeft net zoals kapitalisme. Belasting betalen is echter geen communisme en dictaturen zijn dit per definitie ook niet. Ik ben wel voorstander van een verzorgingsstaat en heb geen medelijden met mensen die het zeer goed hebben en klagen over belastingdruk.
Hatseflats @xSNAKEX28 maart 2024 19:24
Ok, dat staat dan vast.
ejabberd @xSNAKEX27 maart 2024 20:43
Allemaal mooi dat herverdelen en ik ben er ook niet tegen, maar we mogen niet blind zijn voor de keerzijde ervan: het fnuikt de ambitie.

Heel veel mensen in Nederland, België en Europa studeren/werken ver onder hun capaciteiten naar hun pensioen toe en dat lage ambitieniveau zouden we een probleem moeten vinden.

Het zou voor de maatschappij beter zijn om iemand die wel alles geeft te belonen voor zijn of haar ambitie.
Hatseflats @ejabberd28 maart 2024 06:46
Ja, dat laatste, dat is ook een ander uitgangspunt dan waar xSNAKEx vanuit gaat.

In 'Murica hebben ze dat ook redelijk losgelaten, het systeem van het onderdrukken van innovatie of vernieuwing, ten faveure van het behoud van de status quo.

Maar hij is dan ook onderdeel van de 95% van de bevolking (het maaiveld) onder de noemer "huisje boompje beestje" die niet verder kijkt of wil kijken dan zijn neus lang is.
batteries4ever @mawashigeri26 maart 2024 13:46
Eens met je artikel, behalve dan de eerste zin: zou het echt zo zijn dat Brabant of de regio Eindhoven systematisch wordt benadeeld t.o.v. de Randstad of b.v. Groningen of Twente. Utrecht+N+Z Holland omvat de helft van de Nederlandse bevolking, die in een dicht bewoond gebied woont en waarschijnlijk > 50% van het BNP van Nederland oplevert.
Natuurlijk zijn er dingen te vinden die in die drie provincies belanden i.p.v. in Friesland, maar het omgekeerde komt ook voor en veel dingen wil je bij de hoofdstad, de regeringsstad, het vliegveld, de haven of in het midden van het land hebben. Daarvoor kunnen mensen buiten dit gebied zich weer wat sneller een tuintje veroorloven...
BeosBeing
@batteries4ever26 maart 2024 16:48
Eens met je artikel, behalve dan de eerste zin: zou het echt zo zijn dat Brabant of de regio Eindhoven systematisch wordt benadeeld t.o.v. de Randstad
Ja, en niet alleen Brabant of de regio Eindhoven, ook de Achterhoek, Drenthe, Zeeland, en ja ook Limburg, Twente en Groningen. Waarom wilde men voor de bouw van nieuwe kerncentrales alleen kijken naar Zeeland en Groningen, omdat het ver weg is van de Randstad. Er is nu gekozen voor Borsele, maar ongeveer daar komen ook de kabels aan land van de windmolenparken op de Noordzee, dus de capaciteit van de hoogspanningsleidingen gaat daar tekort zijn, ook als ze in Borsele maar één nieuwe kerncentrale neerzetten (ipv 2) en gelijk de oude sluiten.
Nee, de nieuwe kerncentrales zouden ze neer moeten zetten waar de stroom nodig is,
- aan de Mineurslaan in Utrecht
- aan de Zwanenburgwal in Amsterdam
- aan de Kalvermarkt en aan de Lange vijverberg in Den Haag.
Overigens is dat ook de reden dat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel staat, ver van Den Haag, op de grens van het land. Begië zette trouwens ook haar kerncentrales aan de rand van het land zodat de helft van de fallout in het buitenland komt en dus in de berekeningen niet hoeft te worden meegenomen.
Utrecht+N+Z Holland omvat de helft van de Nederlandse bevolking, die in een dicht bewoond gebied woont en waarschijnlijk > 50% van het BNP van Nederland oplevert.
Het licht er een beetje aan hoe je het begrip "Randstad" definieert, maar zelfs in de meest ruime definitie woont hooguit 40% van de bevolking in de Randstad, met engere definities (dus niet heel die drie provincies meetellend zit het lager) En als je kijkt naar het BNP dan zijn vooral de regio's Breda en Eindhoven nu aan het groeien, de Randstad staat al jaren stil ondanks al het geld dat er in gestoken wordt. Alleen toerisme is nog groeiend daar.
FeddeW @BeosBeing27 maart 2024 06:58
Eens met de strekking van je verhaal. Het voorbeeld van Ter Apel is wel net mis. Het AZC staat daar omdat de gemeente ter Apel dat wilde. Er ging werkgelegenheid verloren door de sluiting van een spelletjesfabriek. Daarop kregen ze in de onderhandeling het AZC daar voor terug. Want een NAVO basis werd ook net gesloten. Dus die ruimte kwam vrij.
MSalters
@batteries4ever26 maart 2024 14:22
Nee, de Randstad scoort helemaal niet zo goed met BNP/persoon. Ja, er wonen best wel een paar rijken, maar ook disproportioneel veel kansarmen. Zo woont 40% van de daklozen in de 4 grote steden. Brabant heeft een robuuste economie met banen in veel sectoren.
Cerberus_tm @MSalters27 maart 2024 03:54
Mijn berekening komt op 52% van het BNP voor de vier Randstadprovincies in 2016.
Tc99m @mawashigeri26 maart 2024 13:38
ASML is een prachtig bedrijf en ik vind het ook fantastisch dat we zoiets in Nederland hebben, maar het is nu ook weer niet zo dat dit allemaal spontaan is ontstaan terwijl de diverse Nederlandse overheden (op landelijk, provinciaal en gemeenteniveau) vanaf een eindje toe stonden te kijken. Er wordt al decennia op meerdere manieren geïnvesteerd (geld, infrastructuur, onderwijs) in een goed groeiklimaat voor bedrijven op Brainport en ASML in het bijzonder.

Ik vind het belangrijk dat ASML hier kansen krijgt om zich door te ontwikkelen en de overheid daarin steunt (ook omdat de hele regio - waarin ik ook woon - daar van profiteert, ondanks de negatieve effecten zoals de verstoorde woningmarkt), maar ik stoor me toch wel een beetje aan specifiek de toon van de hele lobbycampagne door ASML (en recent bijv. ook door Boskalis) waarmee ze impliceren dat ze totaal geen prioriteit zijn.

Het is een slim opgezette en uitstekend getimede lobby, precies op het juiste moment om de politiek een zetje te geven om weer over de brug te komen (en ik snap ook dat het zo werkt), maar het nadeel is wel dat ze daarmee voor 'de gewone man' een beetje ondankbaar of hautain overkomen - alsof de overheid niks heeft gedaan om het vestigingsklimaat hier goed te houden.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 08:46]

Kevinp @Tc99m26 maart 2024 14:03
Ik weet niet waar jij precies woont. Maar ik kan je wel vertellen dat de hoek "Den bosch, Nijmegen, Eindhoven" behoorlijk achter loopt qua infrastructuur. Binnen deze driekhoek is zo goed als geen trein.

Vele plekken met zeer matig OV.

Eindhoven zonder goede ring.

Geen goede verbinding (zelfs dwars door dorpen heen) tussen A73 en A50.

Geen filedetectie A50 in Brabant tot Eindhoven.

De randstad was gewoon het paradepaartje van Nederland. (zie bv Philips die naar Amsterdam is gegaan). Deze investeringen in de regio zijn veel, maar dan ook veel te laat. En zijn brood nodig.

Note dat geld voor mogelijk meer regio's. Maar ASML is ondanks matige overheid gegroed neit dankzij goede overheid.
Tc99m @Kevinp26 maart 2024 14:26
Ik woon toevallig langs het station in Den Bosch en geloof me, er komt hier in allerlei richtingen een hoop voorbij. Er vertrekken overdag 6 intercity's per uur die mij in 18 minuten naar Eindhoven Centraal kunnen brengen (daar komen dan nog wat sprinters bij). Op Eindhoven Centraal staat vervolgens een bus te wachten die me naar de High Tech Campus kan brengen, ongeveer 50 min reistijd in totaal.
Het echte nachtnet is helaas afgeschaft, maar ik kan in ieder geval nog tot middernacht (en in het weekend tot 2 uur 's nachts) terug naar huis reizen. Vanuit Eindhoven en Den Bosch zijn er echt prima treinverbindingen met Limburg, de Randstad, Nijmegen/Arnhem en Utrecht/Amsterdam.

Kan het beter? Ja, want ik ben een groot fan van treinen/OV, dus meer stations, meer verbindingen, hogere frequentie, fijnmaziger busnetwerk, nachtnet, etc. mag altijd. Maar je zou voor de gein eens naar Duitsland of Engeland moeten kijken. Ondanks alle tekortkomingen van ons netwerk zijn ze daar stikjaloers op ons.

(Philips heeft overigens alleen het hoofdkantoor naar Amsterdam verhuisd, een groot deel van de activiteiten zit nog steeds in Eindhoven, daarnaast is de aanwezigheid van het hoofdkantoor van Philips in je stad tegenwoordig ook niet echt meer de kers op de taart die het ooit was)

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 08:46]

SalexSun @Tc99m26 maart 2024 15:12
Ik woon toevallig in een dorp 5min van ASML af. Er komt hier enkel een buurtbus… tussen 10:00 en 15:00 oid
Kevinp @Tc99m26 maart 2024 15:16
Een opmerking: Eindhoven Airport ;-).

En ja er rijden veel treinen van/naar den bosch. Zeker, maar precies die driehoek die ik aangaf. Daar binnen is het dramatisch met het OV.

Ik ben sneller lopend bij het dorp waar ik sport dan met het OV. En dan kan ik gewoon op mijn gemak lopen.

Reizen vanaf de genoemde steden is prima. Maar naar die steden binnen die driehoek dat is het probleem.
wild_dog @Kevinp26 maart 2024 16:13
Achterhoek is het zelfde verhaal.

Het kost me met OV bijna even lang om van Enschede naar Den Bosch te gaan als van Enschede naar Hengelo.

Ok, Hengelo, Gelderland, , maar mijn punt staat. Hemels breed een derde van de afstand, zelfs in de zelfde richting.
KleineJoop @Kevinp26 maart 2024 19:32
Vergeet de fiets-infrastructuur niet die echt beter is in het westen, zowel binnen steden als ertussen/dorpen, Utrecht, etc Daarbij hoort vaak ook een betere algehele infrastructuur die vooral wandelaars en leefbaarheid ten goede komt, veel is nieuw(er) en daardoor zijn fiets en wandelpaden breder, meer groen, beter wegdek/pad, etc Er lijkt inderdaad meer geld/prioriteit te zijn voor het westen.
BlueBird022 @Tc99m26 maart 2024 13:50
Precies
Aldy @mawashigeri26 maart 2024 14:10
Ik blijf me verbazen over de rancune richting ASML en de regio Eindhoven.
Lees je dit in het artikel of is dit je eigen onderbuikgevoel?
Kijk naar de oneindige bedragen die in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland gestopt worden ten opzichte van de rest van het land. Met name de grote steden in de randstad krijgen gigantische bedragen waarvoor weinig tastbaars terugkomt.
Kun je dit laatste deel van de zin staven of is dit wederom een eigen onderbuikgevoel?
MSalters
@Aldy26 maart 2024 14:27
De 4 grote steden krijgen al jarenlang miljarden uit het grote-steden fonds. De reden daarvoor is de "grote steden problematiek" - veel laaggeschoolden, werkelozen, allochtonen, matige integratie, slechtere gezondheid, etc. Ondanks die miljarden verandert er niet zoveel aan.

Dat komt mede doordat de stadsbestuurders niet bouwen voor de modale burger. Als je te arm bent voor een grachtenpand, en te rijk bent voor een sociale huurwoning, dan heb je in Amsterdam een probleem. En daardoor hebben ze weer problemen met leraren, zorgpersoneel, etc.

Het punt is dus terecht, geen onderbuikgevoel. Eindhoven is de vijfde stad, en kreeg niet de miljarden die de grootste vier steden kregen.
Aldy @MSalters26 maart 2024 14:34
De vraag blijft dezelfde, aangezien de vier grote steden niet hetzelfde is als de Randstad. En met name noemde @mawashigeri de Randstad en niet de vier grote steden.
BeosBeing
@Aldy26 maart 2024 16:56
aangezien de vier grote steden niet hetzelfde is als de Randstad.
De vier grote steden liggen allemaal in de Randstad, sterker nog, ze definieren waar de Randstad ligt. Als de Randstad bevoordeeld wordt, geldt dat automatisch ook voor de 4 grote steden en de 4 grote steden worden daarboven nog eens bevoordeeld via het "grote-steden-fonds" (waar de rest van de Randstad ook van meeprofiteert) terwijk de vijfde en zesde grootste dus niets uit krijgen.

En wat @MSalters schrijft is ook waar, de stadbestuurders bouwen niet voor de modale burger, dat doen de politici trouwens nergens. Gemeentes krijgen geld uit subsidiepotjes voor werklozen, want anders deden ze daar ook niets voor, er is immers voor hen niets mee te winnen.
Aldy @BeosBeing26 maart 2024 17:02
Je zegt het goed: de vier grote steden liggen in de Randstad, maar de vier grote steden zijn niet de Randstad. En om die reden is het betoog van @MSalters niet relevant, of het nu waar is of niet.
BeosBeing
@Aldy26 maart 2024 17:10
Je zegt het goed: ... En om die reden is het betoog van @MSalters niet relevant, of het nu waar is of niet.
Je leest blijkbaar alleen de eerste helft van mijn eerste zin.
De grote steden krijgen al jaren miljarden uit het grote-steden-fonds, schrijft @MSalters en een groot deel van dat geld gaat naar het openbaar veevervoer waardoor je daar wel om de 5 minuten een tram, metro, trein of bus hebt, ongeacht waar je moet zijn binnen de Randstad. Maar daarbuiten sta je minimaal een half uur, vaak een uur en op sommige trajecten twee uur te wachten, als dat ov nog rijdt na 18:00h ( 's zaterdags na 17:00h) en op zondag helemaal niet meer rijdt.
En dat is maar één aspect
Aldy @BeosBeing26 maart 2024 17:22
Ten eerste gooi je de hele OV op één hoop, want er rijdt nergens een trein om de vijf minuten eenzelfde route. Ten tweede geldt die hoge frequentie alleen tijdens de spits en ten derde is die hoge frequentie noodzakelijk want het OV zit dan tjokvol.
O, ik woon niet in de Randstad, maar het OV is hier anders ook prima geregeld. En voordat ik het vergeet, hier rijdt geen tram, geen trein en geen metro.

[Reactie gewijzigd door Aldy op 23 juli 2024 08:46]

BeosBeing
@Aldy26 maart 2024 17:32
Ten eerste gooi je de hele OV op één hoop,
Dat doe ik inderdaad, vaak kun je daar ook best van A naar B via de tram en via de bus of via de bus en via de trein. Inderdaad rijdt niet alles dubbel, als je op verschillende manieren van A naar B kunt rijden ze vaak wel een iets andere route.
want er rijdt nergens een trein om de vijf minuten eenzelfde route.
Nee, niet eenzelfde route, maar de ene is een sneltrein en de andere een stoptrein, dus als je moet zijn waar die sneltrein stopt kun je gelijk vertrekken met de stoptrein of 5 minuten wachten op de sneltrein en dan ben je nog 5 minuten eerder op het volgende station ook. Alleen als je flink verder moet kun je dan niet om de sneltrein heen - ook al sluit op het laatste station je bus uiteindelijk alleen maar aan op de stoptrein.
Ten tweede geldt die hoge frequentie alleen tijdens de spits
Vaak, maar echt niet altijd. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam is de frequentie gedurende een groot deel van de dag zo hoog.
en ten derde is die hoge frequentie noodzakelijk want het OV zit dan tjokvol.
Tijdens de spits misschien, maar nog echt niet zo vol als de trein van Roosendaal naar Bergen op Zoom op vrijdagmiddag of de trein van Goes naar Roosendaal op zondagavond, om maar twee voorbeelden te noemen. Ook op de route Eindhoven-Tilburg-Breda kan het bombol zitten, dat je blij bent dat de deuren dicht kunnen zonder kneuzingen,

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 23 juli 2024 08:46]

mawashigeri @Aldy26 maart 2024 15:00
Ik lees het in de reacties hier en op andere plaatsen, niet in dit artikel dat vooral feitelijk is.
Aldy @mawashigeri26 maart 2024 15:13
Bij mij staat jouw reactie bovenaan, vandaar dat ik verwachtte dat dit de eerste reactie was.
Als dit de reactie is op al die mensen die de regio Eindhoven niets gunnen, dan begrijp ik dit volkomen en dan mag je wat mij betreft ook nog wel bozer zijn. Ik kom uit de Randstad, eigenlijk zelfs uit één van de vier grote steden, maar ik vind sommige reacties ook niet getuigen van enig inlevingsvermogen. Wat mij betreft, is de regio Eindhoven oké, op PSV na, natuurlijk. ;)
Sjr03p @mawashigeri26 maart 2024 13:52
Je berekening zal best kloppen, daar gaat het niet om, maar over hoeveel mensen hebben we het hier? Bovendien zit hem de winst voor Nederland niet in de uitgaven die door deze mensen worden gedaan, maar in de bedrijvigheid die er om ASML heen wordt gecreëerd!
En daarmee komen we meteen bij een tegenstrijdigheid. Immers, nóg meer bedrijvigheid betekent nóg meer druk op de toch al krappe arbeidsmarkt. Met andere woorden, door ASML hier in Nederland uit te breiden creëer je een enorme vraag naar nog meer BUITENLANDS (!!!) personeel. Die mensen moeten hier allemaal wonen, rondrijden, recreëren, consumeren, etc. Ergo: je bent bezig om het volume van je economie enorm op te pompen. Dat gaat slechts goed zo lang er hoogconjunctuur is, maar zorgt voor enorme druk op de uitkeringen op het moment dat het minder goed gaat. En neem van mij aan dat dit een keer zal gebeuren!
ASML is al een wereldbedrijf, dat zijn onderdelen en kennis uit alle windstreken haalt. Wat voegt het voor het bedrijf zelf dan nog toe dat de ontwikkeling vooral in Nederland blijft?
Veel belangrijker is dat we ervoor zorgen dat deze industrie om geopolitieke redenen IN EUROPA blijft! Waar, doet niet ter zake.
BobJung @Sjr03p26 maart 2024 15:27
Zorg er eens voor dat deze generatie wakker wordt en kinderen, klein kinderen, vrienden kennisen en wie al niet meer die in NL wonen. Ga een opleiding volgen en steek je handen uit de mouwen. Zorg dat we als NL trots zijn op wat er in decenia ontstaan is, i.p.v lekker makkelijk roepen van Oooo die "buitenlanders". Die hebben we kei hard nodig om willen van de inmiddels "luie" NLder.
Nog 2 jaar en ik ga met Pensioen, mooi niet dus, ik blijf door ontwikkelen in dit mooie NL. Tandje minder in dagen en vooral wel willende begeleiden met techniek binnen ons bedrijf., OOK buitenlanders.
Pe Nis @Sjr03p26 maart 2024 14:01
Generatie Z is het inlandse probleem.
mawashigeri @Sjr03p26 maart 2024 15:03
Waar denk je zelf dat Nederland meer baat bij heeft
1. Uitbreidingen van ASML in Nederland met extra buitenlands personeel
2. Uitbreidingen van ASML in Frankrijk met uitsluitend buitenlands personeel

De lieve kindertjes in Nederland studeren nou eenmaal geen bèta vakken. Dat is ergens wel begrijpelijk want het is veel lastiger dan bijvoorbeeld psychologie of culturele antropologie, en bovendien kan je nog steeds een onbegrijpelijk goed betaalde baan krijgen.

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 23 juli 2024 08:46]

atlaste @mawashigeri26 maart 2024 15:21
Waar ik vooral moeite mee heb is dat telkens weer de grote ondernemers steun krijgen op alle mogelijke manieren (belastingvoordelen, financiele steun, etc, etc) en de kleine (MKB) ondernemers het op alle mogelijke manieren steeds moeilijker krijgen (regeldruk, verplichtingen, etc, etc). En dan met name de kleine ondernemers die zelf proberen een product te maken en verkopen...

De voordelen rondom expats zijn -wederom- vooral voor de grote bedrijven. Diezelfde grote bedrijven lobby'en zich suf en hebben mensen dedicated zitten om bij te houden hoe ze maximaal profijt kunnen hebben van de wetgeving. Dat namelijk wat je krijgt met een dergelijk speelveld en gigantische bakken met regels.

Ik heb geen racune tegenover ASML, in hun geval zou ik hetzelfde doen. Wat ik je wel wil vragen is hoeveel kleine bedrijven er zijn gestorven?

Ik kan boos worden om de bedragen waarmee je smijt precies om deze reden. Zelf ben ik kleine ondernemer met personeel; je hebt geen idee hoe moeilijk dat op dit moment is, te zien aan hoe makkelijk je 80k/jr noemt. Onze bakker moet zelfs stoppen, omdat de prijzen van graan en huur zo hoog zijn geworden, dat het niet meer betaalbaar is (supermarkten kopen alles op, de prijzen daar blijven laag...). Werkelijk overal om me heen zie ik dit soort dingen gebeuren, vele tientallen bedrijven om me heen zijn al failliet... En dan wordt er een miljard aan ASML gegeven die een overvolle orderportefuille heeft en al volop profijt heeft van vanalles en nog wat? Dan vraag ik me af waar we op af stevenen en of we dat wel moeten willen.
mawashigeri @atlaste26 maart 2024 15:38
Je hebt volkomen gelijk dat kleine ondernemers altijd het onderspit delven in dit soort mammoet gevechten.
Al wordt die miljard niet aan ASML gegeven, de betere infrastructuur gaat inderdaad de bakker op de hoek niet echt helpen... hier zit dus inderdaad een race-to-the-bottom element in.

Die 80k per jaar noem ik omdat je anders een betrekkelijk klein voordeel overhoud met de (slechts deels toepasbare) 30% regeling! In het linkje van wepayroll staan nog een paar extra voorbeelden met lagere salarissen waaruit dan automatisch een flink lager voordeel volgt.

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 23 juli 2024 08:46]

atlaste @mawashigeri26 maart 2024 17:04
Al wordt die miljard niet aan ASML gegeven, de betere infrastructuur gaat inderdaad de bakker op de hoek niet echt helpen [...]
Ik weet niet hoor, als ASML buiten-proportioneel veel gebruik maakt van de infrastructuur en deze door Nederland wordt betaald noem ik dat gewoon "verkapte subsidie". Je kunt het vergelijken met wat Tata betaalt voor drinkwater... Ik denk dat we het daar prima over eens zijn.

Mijn punt is vooral ook dat je jezelf moet afvragen wat het meest belangrijk is voor Nederland. Ik denk dat ik dan toch liever brood op mijn bord heb, dan een EUV machine... noem het maar kortzichtig, mijn tandjes vinden dat gewoon leuker...
Die 80k per jaar noem ik omdat je anders een betrekkelijk klein voordeel overhoud...
Het is niet geheel onterecht dat je dit noemt, aangezien het gemiddelde op ~130k ligt.
mawashigeri @atlaste26 maart 2024 17:09
Dat laatste getal wordt nergens onderbouwd en is totaal ongeloofwaardig; in het AD artikeltje wordt het zomaar in de lucht gegooid zonder onderbouwing, terwijl het jaarverslag ASML laat zien dat 100% van het R&D budget zou leiden tot ca. 95K (voor de werkgever, dus niet wat de werknemer krijgt), godsonmogelijk dus.

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 23 juli 2024 08:46]

StraightOn.NL @mawashigeri26 maart 2024 14:35
Zolang het geld besteedt wordt voor Infrastructuur en andere structurele oplossingen vind ik het helemaal prima. Daar zullen namelijk meer mensen en bedrijven hun voordeel mee doen en daarmee is het dus goed voor de economie en het leefklimaat (zolang je maar niet direct naast die nieuwe snelweg woont...)

Hier heb ik veel en veel meer begrip voor dan belasting-voordelen voor in NL gevestigde multinationals, waaronder ASML, die toch maar heel weinig belasting hier betaald in verhouding tot de in NL belastingplichtige werknemer.

Dreigt ASML zich elders vestigen omdat het belastingklimaat in NL niet meer fijn is (ala Unilever, Shell), prima gaat uw gang en probeer elders maar goede infrastructuur, toeleveranciers en werknemers te vinden.
noway @mawashigeri26 maart 2024 14:39
Ik vind het niet normaal....wij worden uitgeknepen door de belasting dienst en hun worden beloont?
En de bedrijven krijgen weer belasting geld { onze knaken } en dat is goed? voor wie? niet voor mij!
mawashigeri @noway26 maart 2024 17:22
De nettowinst over 2023 was bijna 8 miljard, daarvan wordt 15% direct afgedragen als winstbelasting.
Die 15% is erg laag en ik snap dat MKBers daar knarsetandend naar kijken, maar wel 1,2 miljard in absolute termen. Verder uiteraard werkgeversbelastingen voor de medewerkers en weet ik wat nog meer.
Daarnaast worden de machines gemaakt/geassembleerd in (voornamelijk) Veldhoven met een baaierd aan lokale toeleveranciers die ook allemaal belasting betalen en ook allemaal personeel hebben.

Voor je gemoedsrust moet je er een beetje afstandelijk naar kijken, want er is een overduidelijke andere behandeling van de echt grote jongens vergeleken bij 'de gewone man'. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld een willekeurig groot internationaal bedrijf in de VS zoals als Google waarschijnlijk een negatieve bijdrage aan onze economie levert.
joost00719 @mawashigeri26 maart 2024 18:10
Misschien i.p.v. dit belastingvoordeel aan expats geven, gewoon iedere Nederlander deze regeling geven?
Harder werken en/of meer verdienen wordt niet beloond in dit land, want als je 2200 euro verdient met een huurhuis, dan maakt het niets uit als je er 800 bij krijgt, want je gaat meer belasting betalen en je toeslagen vallen weg. Enkel als je er 1500 of meer er bij krijgt, word het interessant. Totaal onrealistisch dus voor de laaggeschoolde Nederlander.
D0phoofd @mawashigeri26 maart 2024 19:39
M.b.t .de 30% regeling, ja dat klopt. Die mensen geven het 'gewoon' uit. Dat is precies het probleem.

(Voornamelijk) ASML trekt veel van die mensen aan die gebruik maken van deze regeling. Er is dus een relatief hoge concentratie van mensen die veel meer koopkracht hebben. Omdat ze goed betaald worden én omdat ze korting krijgen.

De crux is dat de 30% korting - in veel gevallen - direct naar een (particuliere) verhuurder gaat, of naar een hypotheek. Dus wie zijn we nu met zijn allen aan het betalen???

Een dergelijke korting om hoogopgeleid buitenlands talent in te kopen kost dus super veel geld. Je ontregelt letterlijk de maatschappij. Tuurlijk begrijp ik dat de regeling bestaat, maar net zoals met veel dingen; té veel van iets is ook niet goed.
lvmeijer @mawashigeri26 maart 2024 14:06
Het gemiddelde salaris bij ASML is 138.000 euro https://www.ad.nl/veldhov...al-138-000-euro~afa9a6d7/
mawashigeri @lvmeijer26 maart 2024 15:27
Het AD heeft een vrij dikke duim vermoed ik
https://www.glassdoor.nl/...ASML-Salarissen-E5781.htm
https://nl.indeed.com/cmp/Asml/salaries

Ik kan werkelijk nergens gespecificeerde personeelskosten terugvinden, maar stel je voor dat de hele 4 miljard aan R&D opgaat aan de 42000 medewerkers (vast+flex) dan kom je tot 95K... maar die mensen moeten dan allemaal een potlood en notitieblokje van thuis meenemen om al het werk te doen.
Khalid. @mawashigeri26 maart 2024 16:35
.
lester @mawashigeri26 maart 2024 23:00
Omdat dit een nieuwe "Dutch Disease" is. We hebben vorige eeuw meegemaakt wat er gebeurd als je dit doet. Dit betekent dat je alle andere MKB in de regio kapot maakt op middellange termijn.

Dit betekent ook dat de mensen in Groningen gaan betalen snelwegen voor ASML in Eindhoven. ASML kan ook gewoon zich verpreiden over Nederand of zoals andere multinationals in de randstad gaan zitten. Ze kiezen voor de regio eindhoven en wil nu dat die regio uitgaven doet die boven hun stand zijn, om asml te pleasen.

Over 5 jaar wil ASML weer extra dingen en als de politiek dan niet meewerkt, dan gaat ASML alsnog weg, Zie Shell als voorbeeld.
Pimmmm @mawashigeri27 maart 2024 08:55
Wellicht een toevoeging om ook even te vermelden wat de druk op de publieke onderdelen zijn door het aantrekken van vele expats. Denk aan zorg, vervoer, wonen. In de regio hebben al te maken met overvolle huisartspraktijken en veel te weinig woningen. Het openbaarvervoer is hier zeer slecht waardoor vrijwel niemand er gebruik van maakt behalve voor van- en naar het station.

Dit is wat ik in de praktijk meemaak en het zou ASML sieren om hier zelf meer aan bij te dragen willen ze nog verder uitbreiden. In de praktijk is het voor de bewoners in de regio meer een last dan een zegen. Door de vele expats hier betwijfel ik dan ook of de aanwezigheid van ASML daadwerkelijk meer werkgelegenheid opbrengt dan elk ander bedrijf.
mawashigeri @Pimmmm27 maart 2024 11:20
Wat betreft publieke voorzieningen heb je zeker een punt, ASML draagt wel bij maar zou daar zeker nog veel meer kunnen doen. Hier zal ook meespelen dat onzekerheid rondom vestigingsklimaat ASML minder happig zal maken, maar je kan dat ook omkeren: als ASML voluit inzet op Veldhoven dan wordt het voor de politiek ook makkelijker te verkopen om extra publieke middelen te investeren.

De werkgelegenheid is meer voor de regio, niet de onmiddellijke omgeving van de ASML campus.
knarkworst @mawashigeri27 maart 2024 09:14
Ik ben zelf woonachtig in de omgeving Eindhoven en kan die ''rancune'' begrijpen.
ASML is zowel een vloek als zegen voor de regio. Het neemt enorme werkgelegenheid met zich mee, maar de leefbaarheid word lastiger.

Starters op de woningmarkt in regio Eindhoven zijn vrijwel kansloos. Zelfs met een 2x modaal inkomen, (80k) heb je gewoon geen keuze. Huuraanbod is er niet.
Het lijdt ook tot irritaties bij werkgevers in de regio, waarbij er geconcurreerd moet worden met een salarishuis (van ASML) waar niet tegen op te boxen is.

Goed, nu heb ik enkele economische voorbeelden genoemd. Natuurlijk is er ook enige bitterheid richting de plotselinge omslag van cultuur. Ik merk zelf dat ik mij wel eens stoor aan de roekeloosheid van de scholieren die duidelijk andere verkeersregels zijn gewend dan waar ze in terecht zijn gekomen...

Maar goed, ... hopelijk maakt dit de ''rancune'' waar je je over verbaast misschien iets duidelijker.
Xerpan @mawashigeri28 maart 2024 15:36
Goed argument dat mensen minder belasting laten betalen, goed is voor de economie, omdat mensen dat geld dan toch uitgeven. Moeten we dus voor iedereen doen en niet alleen voor expats.

De subsidiëring van buitenlanders maakt dat bedrijven niet de noodzaak zien om lokaal mensen op te leiden, of campussen te helpen het curriculum in te vullen. Het maakt bedrijven gemakzuchtig, en ons land uiteindelijk dom. Want we ontwikkelen niet zelf de kennis die we ook in de toekomst nodig hebben. Met het invliegen van expats blijven we afhankelijk van wat andere landen opleiden. En daar hebben we geen invloed op. Wat er uiteindelijk toe kan leiden dan het betreffende bedrijf dan maar verhuisd naar waar het gekwalificeerde personeel wel voorhanden is. Weg voordeel.
Moeten we niet iedereen gewoon gelijk behandelen? En niet discrimineren op waar je wieg stond?
hound 26 maart 2024 11:02
De enige reden waarom ASML zo "bezorgd" is over de gunstige regelingen voor expats is dat deze zelfde expats daardoor ook lekker goedkoop zijn (ondanks dat het goedbetaalde jongens en meiden zijn).

Ze kunnen namelijk bruto een stuk minder betalen om deze mensen netto evenveel of meer over te laten houden dan een NL werknemer. Werkelijk walgelijk dat de NEDERLANDSE overheid een situatie als deze creeert...

Hetzelfde gebeurd overigens ook bij alle grote banken, het is zogenaamd allemaal nodig, maar dat is het helemaal niet. Het is goedkoper voor deze zelfde bedrijven, niemand anders wordt er ECHT beter van... (deze regelingen)
skaars @hound26 maart 2024 11:07
Deze regeling wordt dus as we speak langzaam afgeschaald en dat is een van de punten die ASML zorgen baart. Op deze manier kunnen ze expats niet meer een concurrerend salarisvoorstel doen. Het is wat mij betreft wel eerlijker naar de Nederlandse collega die hetzelfde werk doet, maar meer moet afdragen.
Cergorach
@skaars26 maart 2024 12:14
Het is wat mij betreft wel eerlijker naar de Nederlandse collega die hetzelfde werk doet...
Hetzelfde werk doen is niet hetzelfde als dezelfde vaardigheden hebben. Het issue in Nederland is dat we voor bepaalde specialisme zoveel vraag hebben dat de kleine bevolking van Nederlanders die NOOIT zou kunnen produceren op het vaardigheidsniveau dat we willen hebben. Er zijn dan twee opties:
#1 Je zet wat op in een ander land waar wel dat personeel is te halen. Met alle kosten en nadelen van dien. Voor Nederland betekend dit dat er geld het land uit vloeit.
#2 Je haalt personeel uit andere landen met die vaardigheden naar Nederland.

Aan het begin van de pandemie was er extreem veel vraag naar bepaalde IT vaardigheden. Er was een enorme salaris strijd gaande tussen bedrijven om dergelijke mensen binnen te halen, enorme salarissen. En de bedrijven die niet mee wilden doen of konden mee doen aan die strijd zaten met een kritisch personeelstekort in bepaalde sectoren, dan gaat men geforceerd buiten Nederland kijken voor dat personeel.

Voor Nederland is dit EXTREEM goed, want je haalt kennis binnen, welke je vaak permanent aan Nederland verbind. Want ook al hebben we een hele hoop te zeiken over van alles en nog wat, veel van deze mensen die bereid zijn in bv. Nederland te gaan werken, blijken een hele hoop heel fijn te vinden aan Nederland en gaan vaak niet meer terug of gaan voorlopig niet meer terug. Ondertussen breid je de kennis/vaardigheden veel meer uit dan dat je zelf kan produceren binnen Nederland voor eigenlijk peanuts.

En met kennis/vaardigheden bedoel ik niet alleen een certificaatje, dat is veel meer! Een combinatie van kennis, ervaring, inzicht, insteek, oplossingsvermogen, creativiteit, social skills, etc. Heel veel van wat je nodig heb (op een bepaald niveau) leer je iemand niet meer aan en is in veel gevallen mensen niet aan te leren.
Lisadr @Cergorach26 maart 2024 13:36
Wat jij zegt is in de praktijk niet waar gebaseerd op mijn ervaring. Ik heb bij een groot internationaal bedrijf gewerkt met 5000 medewerkers in Nederland, waarvan 70% expats. Het grootste gedeelte van de expats had helemaal geen speciale vaardigheden. Ze waren aangenomen omdat ze goedkoper waren dan Nederlanders dankzij de 30% regeling en fiscale voordelen. Daarnaast waren ze bereid voor een lager salaris te werken omdat ze erg graag in Nederland (vooral Amsterdam) wilden wonen en omdat ze niet op de hoogte waren van hun rechten in Nederland. Hierdoor waren ze bereid onbetaald overuren te draaien en durven ze geen NEE te zeggen met de angst dat hun contract niet verlengd zou worden. Geen werk was toen na enkele maanden vertrekken.

Er was een zeer kleine percentage specialisten waar we in Nederland te weinig van hebben, maar het grootste deel deed werk dat Nederlanders ook kunnen, maar dan goedkoper. Nederlanders die solliciteerden werden afgewezen. Dit was enkele jaren terug toen we veel minder tekort hadden aan arbeid in Nederland.
Een deel van de expats waren studenten die na hun studie moesten vertrekken en daarom bereid waren werk onder hun niveau te doen om een blue card te krijgen.

Zodra de expats te duur werden, werd hun contract niet verlengd en was er een lange rij van expats (toen vooral uit Brazil, Rusland en India) die al te graag hier wilden werken.

De meeste specialisten op de IT afdeling waren echt niet zo goed, vooral Indiërs! Qua werk waren ze minder productief dan de Nederlandse collega’s die ontslagen werken en qua communicatie vaardigheden was het een drama. Ik ben er van overtuigd dat velen niet eerlijk waren op hun CV. Mensen uit Brazil, Rusland en Ukraine waren wel goed in wat ze deden. Toch ging de voorkeur van HR naar Indiërs omdat ze goedkoper waren en een betere CV hadden.
Cergorach
@Lisadr26 maart 2024 14:15
Dat ligt er natuurlijk geheel aan bij welk bedrijf je zit. Hoe jij het stelt zo werkte het niet bij de Nederlandse Enterprise waarbij ik voor werkte tijdens de pandemie, noch bij de buitenlandse multinational waar ik nu voor werk. Dat klinkt trouwens als alleen stoeltjes vullen ipv. daadwerkelijk wat efficiënt/effectief doen, vroeg of laat gaat dat je in het achterwerk bijten...

Qua Indiërs, zowel qua import als uitbesteding heb ik extreem slechte en extreem goede ervaringen. You get what you pay for! Ik zou willen stellen dat je blindstaren op een CV niet alleen een issue is met Indiërs... Het grootste issue imho is het culturele verschil waardoor je niet makkelijk door een illusie heen prikt. Als je voor de goedkoopste 'oplossing' gaat zal je dat waarschijnlijk veel meer tijd=geld kosten en gewoon bagger personeel krijgen. Guess what!? Dat heb je ook met Nederlanders. Ik heb met top engineers in India gewerkt en werk nu ook met top Indiërs in Nederland, het ligt er geheel aan hoe je rekruteert (en wat je betaald).

Maar het is echt niet alleen personeel buiten de Europese grenzen, maar juist ook personeel van binnen de Europese grenzen. Nederland 18+ miljoen mensen, Europa 750+ miljoen mensen, de wereld 8+ miljard mensen.
BeosBeing
@Cergorach26 maart 2024 17:18
Dat ligt er natuurlijk geheel aan bij welk bedrijf je zit.
Wat @Lisadr beschrijft gaat niet alleen op voor de grote multinationals, maar ook voor kleinere bedrijven - al profiteren die minder.
In het verleden kon je als bedrijf Poolse (of andere Oost-Europese) werknemers aannemen tegen net iets meer dan de Poolse salarissen, en hen vervolgens in Nederland laten werken. Dit vond de Nederlandse overheid prima, want het was voordelig voor de Nederlandse bedrijvenen de schatkist profiteerde mee van de winsten. Het gevolg was echter wel dat in verhouding de Nederlandse werknemers te duur werden en dus ontslagen werden (er waren toen nog geen personeelstekorten maar overschotten).

Door aandacht van vakbonden en door Europese wetten moesten de uitzendbureau's e.d. die Oost-Europese krachten inhuurden op een gegeven moment wel de Nederlandse minumumlonen gaan betalen en tegenwoordig moeten ze zelfs de Nederlandse CAO-lonen betalen maar nog steeds
1) hoeft die werkgever voor die Oost-Europese werknemer - zolang die officieel niet hier woont - slechts een deel van de Nederlandse sociale lasten te betalen, waardoor die Oost-Europese werknemer voor het bedrijf waar hij werkt nog steeds goedkoper is
2) hoeft die buitenlandse werknemer slechts de lagere sociale premies te betalen van zijn eigen moederland (hij houdt dus netto meer over als de Nederlander en de hier officieel wonende werknemer) en hij heeft - wederom vanwege EU-wetgeving, wel recht op de volledige werknemersverzekeringen, zoals werkloosheids- en ziekteuitkeringen.

Die expat-regeling komt daar dan nog eens bovenop, maar die geldt niet voor de gewone arbeidsmigrant die hier fysiek werk doet zoals in het plaatsen van kozijnen, het aanleggen van glasvezelkabels of het werk in slachterijen of in de tuinbouw, nee de expat-regeling geldt slechts boven een bepaald jaarsalaris.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 23 juli 2024 08:46]

Autonoesis @Lisadr26 maart 2024 15:46
Ik vind het eigenlijk geen verkeerde regeling om als klein kikkerlandje exceptioneel talent aan te trekken. Maar de voorwaarden mogen veel strenger en minimum salaris ook fors hoger > € 80.000. En dan als uitzondering voor PHD-onderzoekers in een STEM-gebied. Nu is de expat-regeling voor veel bedrijven gewoon een regeling waarvan veel misbruik van wordt gemaakt om zo op loonkosten te besparen.
Yankovic @Lisadr26 maart 2024 13:46
Je weet dat je minimaal 5000 per maand moet verdienen om uberhaupt voor de 30% regeling in aanmerking te komen?

Ben erg benieuwd welke functies dit om gaat waarbij Nederlanders zonder bijzondere vaardigheden alsnog nee zouden zeggen.
Geim @Yankovic26 maart 2024 14:11
Je weet dat je minimaal 5000 per maand moet verdienen om uberhaupt voor de 30% regeling in aanmerking te komen?
Hoe kom jij aan €5000? De site van de overheid praat over €46107 per jaar. Da's hooguit een €3500 per maand (12 maandsalarissen en 8% vakantietoeslag).

https://www.rijksoverheid...AC%20233.000%20per%20jaar.
Cergorach
@Geim26 maart 2024 14:21
Dat was nog lager in 2023 en geld geheel niet voor bepaalde sectoren/leeftijden:
https://www.belastingdien...g1/deskundigheidsvereiste

Maar er is wel een deskundigheids- en schaarstevereiste, wat het niet makkelijker maakt.
Yankovic @Geim26 maart 2024 16:39
Dat is wat je minimaal moet verdienen exclusief de vrijstelling, dit moet dus minimaal overblijven als belastbaar loon na de toepassing van de regel!

Om daarop uit te komen moet je dus minimaal 46107 / 0,7 = 65867 euro verdienen om de 30% regeling toe te kunnen passen ofwel een ruime 5k per maand.

Het is jammer dat de Belastingdienst dit zelf niet heel duidelijk uitlegt op hun website, maar hier staat het wat duidelijker uitgelegd: https://salure.nl/nieuws/30-procent-regeling#f1p1 (stukje onder Hoog en laag toetsloon)
Geim @Yankovic26 maart 2024 18:50
Dank je, duidelijk, de 30% regeling geldt alleen voor het salaris boven de €46.000
Hrishikesh @Yankovic26 maart 2024 14:15
Dit klopt niet!
Het jaarinkomen moet hoger zijn dan €46.107, dat is hoger dan €3.842,25 per maand.


Bron: https://www.rijksoverheid...C%20233.000%20per%20jaar.
Lisadr @Hrishikesh26 maart 2024 16:47
Het is veel lager voor mensen jonger dan 30 jaar. In jouw bron is een link naar regeling en daarin staat ook:
Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger zijn dan 30 jaar, is deze inkomensnorm € 31.891 exclusief de gerichte vrijstelling.
Lisadr @Yankovic26 maart 2024 16:17
Eis voor mensen onder de 30 is 35.048 euro per jaar, dat is 2.920 euro per maand. In 2019 was het 28.690 euro per jaar, dat is 2.390 euro per maand.

Wat veel mensen niet weten is dat expats ook geen inkomstenbelasting betalen over hun vermogen. Dit gaat veranderen per 01-01-2025.


Qua functies waren het toen veel administratief en customer support functies, maar ook development en HR.
Er waren ook bijzondere uitschieters, zoals IT support. Waar een aantal net afgestudeerde studenten bereid waren voor 2400 per maand te werken zonder enige IT ervaring. We hadden mensen met een Master Philosophy die in een aantal weken omgeschoold werden naar IT medewerkers, zonder enige kennis of ervaring in IT. Niet omdat er een tekort was aan IT support talent, maar omdat het een goedkopere oplossing was..

Het verdienmodel met lage personeelskosten heeft wel goed voor ze gewerkt. Bedrijf is eind 2019 2x zoveel waard op de beurs.
-NRG- @Lisadr26 maart 2024 16:02
Dat is toch eigenlijk ook precies het probleem van de toeslagen die mensen krijgen. Je zou altijd van je werk rond moeten kunnen komen.

Wat we nu doen is goedkope arbeid subsidiëren met geld uit voornamelijk de middenklasse, voor in veel gevallen grote bedrijven waar vervolgens weer een selecte groep van profiteert. Het zelfde geld ook een beetje voor de expat regeling. Deze is niet specifiek genoeg om te doen waar het voor bedoeld is.
looptwellos @Lisadr26 maart 2024 19:53
Inderdaad, er wordt al tijden geschreeuwd dat er een tekort is aan kwalitatief goed technisch personeel maar zodra het op betalen voor wat je wilt aankomt valt dat vies tegen in Nederland. Met deze regeling scheelt dat veel maar alleen voor de expats, een middelvinger naar de Nederlanders.

Ikzelf zou in deze categorie vallen die oa ASML maar al te graag zou willen en nodig heeft maar deze beide factoren voelen toch als een middelvinger aan. De gemiddelde expat die ik tegengekomen was, was vrij doorsnee, en regelmatig zelfs ondermaats. Dan toch maar emigratie naar een land waar ze je wel op waarde schatten... Nee dat hoeft niet alleen de USA te zijn met alle risico's van dien.
helm71 @Cergorach26 maart 2024 13:15
Klopt helemaal voor de kenniseconomie.. Waar het anders werkt is bijvoorbeeld voor slachterijen... Die worden voor het veruit grootste gedeelte gevuld met medewerkers van buiten Nederland..

Voor dat soort industrien zou het een beter idee zijn om het hele bedrijf in Polen te zetten....

En als de koeien dan ver moeten reizen heb ik daar ook een oplossing voor, dan zetten we die ook gewoon in Polen neer.. Scheelt CO2, scheelt arbeidsmigraten, etc. etc..
batteries4ever @helm7126 maart 2024 13:49
Die CO2 natuurlijk alleen op papier: "Nederland slaagt erin de CO2 productie te verminderen!". De CO2 die dan b.v. in Roemenië wordt geproduceerd komt net zo goed in de atmosfeer. Dit is zo'n zelfde discussie als datacenters die onze groene stroom verbruiken.
helm71 @batteries4ever27 maart 2024 07:02
Dat klopt maar dat is ook prima..

Er zijn twee co2 problemen.

Voor het klimaat moet het overal omlaag (daar helpt dit niet, en daar zijn andere zaken voor nodig, bijvoorbeeld minder vlees eten).

In Nederland hebben we momenteel heel veel problemen door lokale co2 neerslag op kleine kwetsbare natuurgebieden, daar helpt dit ontzettend.

Co2 problemen op natuurgebieden in Nederland zijn het gevolg van lokale neerslag.
batteries4ever @helm7127 maart 2024 12:55
Ah, waar! Ik dacht dat het lokale probleem de NO2 was, maar zie nu ook de CO2. Ik denk wel dat het globale probleem groter is - en lastiger op te lossen.
Cergorach
@helm7126 maart 2024 13:57
Dit verhaal gaat niet over slachterijen, maar over ASML en andere techniek/IT. Maar wat let in jou geval om een ASML faciliteit in Polen te openen? Meer overhead, lastiger samenwerken/experimenteren, ect.

Zo ook met de slachterijen. Je verplaatst niet alleen de Polen terug naar polen, maar de koeien moeten mee, de slachterijen, overhead personeel, dat is ook allemaal geld dat Nederland uit gaat. Daarnaast moeten niet alleen de koeien naar Polen, het vlees moet ook weer terug. Allemaal extra transport en allemaal geld dat buiten Nederland wordt verdiend. En de koeien In Polen is ook lastig, want al die melk voor melk, kaas, boter, etc. Moet ook weer terug...

En dan hebben we het nog niet eens over de situatie van het afgelopen halve decennium. Wil je in een volgende pandemie/oorlog/crisis dat al je zuivel en vlees capaciteit aan de andere kant van Europa zit?

Dit is ook exact wat er gebeurde in de jaren 60/70 met de Turkse immigratie naar Nederland, men kon geen Nederlanders vinden die het zwaar, laaggeschoold en slecht betaald werk wilden doen. Zeker toen zat men dan liever thuis werkeloos. Maar nu ook, wie wil er in die slachterij werken? Jij? Ik zeer zeker niet! Zijn wij er 'te goed voor'? Moeten we dan andere Nederlanders mensen forceren dat werk te doen omdat zij niet (tijdig) in bv. de IT konden werken?

Aan de ene kant klaagt men dat 'buitenlanders' het werk inpikken, maar aan de andere kant willen diezelfde mensen niet het zwaar, laaggeschoold en slecht betaald werk willen doen. Dan komt men met AI en robots die ook dat zwaar, laaggeschoold en slecht betaald werk kunnen doen en begint men ook te klagen over het inpikken van banen...
MSalters
@Cergorach26 maart 2024 14:33
Daarnaast moeten niet alleen de koeien naar Polen, het vlees moet ook weer terug.
Hoezo, "terug"? Nederlandse slachterijen werken nu voornamelijk voor de export. We kunnen de helft ervan sluiten, en alsnog vlees blijven exporteren. En dan hoeven we bovendien ook nog veel minder voer te importeren.

Ja, ASML exporteert ook veel. Maar in termen van vrachtwagens/miljard omzet doet ASML het véél beter.
BlueBird022 @helm7126 maart 2024 13:51
De vraag is of dat kan maar of Polen dat zelf willen ?
Aldy @helm7126 maart 2024 14:23
Sturen we de Nederlandse boeren achter de koeien aan? :) Zijn we die ook kwijt.
Natuurlijk is het bovenstaande een beetje cynisch, maar jouw idee is niet eens zo gek. Wegens de ligging zal ik dan meer opteren voor de Balkan. Nederland is te klein voor deze manier van vee houden.
Volledig off-topic, maar aan deze oplossing heb ik nooit gedacht.
segil @helm7126 maart 2024 15:14
Of we stoppen met die vee-industrie. Nog beter
silenoz @Cergorach26 maart 2024 13:14
Veel mensen vergeten dat deze expads de nederlandse.overheid niks hebnem gekost omdat ze geen opleiding in Nederland hebben gevolgd.

Hoeveel subsidie denk je dat het kost om een kind op te leiden tot engineer?

Elk jaar op school kost de overheid 10.000 euro.
Lisadr @silenoz26 maart 2024 15:57
Dat is een perspectief die ik niet eerder heb gelezen, maar wel waardevol is. Heb je daar meer informatie over? Hoe zit het qua kosten per Nederlandse student ten opzichte van buitenlandse student in Nederland en mensen die ik het buitenland studeren. Hoe zit het qua kwaliteit en waarborging van kwaliteit?
hound @silenoz26 maart 2024 17:22
Ze hebben Nederland ook niks gebracht en komen wel met vrouw en kinderen hierheen om gebruik te maken van allerlei faciliteiten waar ze dus ook amper aan bijdragen....

Netto voordeel is dus waarschijnlijk nul... (behalve voor deze grote bedrijven die goedkoop iemand in dienst hebben)
noway @Cergorach26 maart 2024 14:49
prima duidelijk verhaal....maar dan ook de gelijke lasten en plichten om hier te wonen en te werken. Dus geen verschil maken.
Het onze belasting geld he niet voor dat intellectuele groepje dat binnen komt.
Ze kunnen ook Nederlanders opleiden hier of niet? of zijn wij te achtelijk volk?
Cergorach
@noway26 maart 2024 15:18
Of zijn wij te achterlijk volk?
Kinda...

Maar niet meer of minder dan elk andere volk. Kijk eens naar de IQ distributie, 2,2% heeft een IQ van 130+, dan zit je nog eens met interesse, vakgebied, ervaring, werk ethiek, geschiktheid, sociale vaardigheden, inzicht, oplossingsvermogen, creativiteit, compatibiliteit, etc.

Kan jij van elke Nederlander een waardig lid maken van het Korps Commandotroepen? En dan verder een Waarnemer-Schutter die op 2000m regulier z'n doel raakt... Of qua sport, kunnen we 11x een Johan Cruijff produceren, plus nog wat reserves op de bank?

Per miljoen mensen is er slechts een klein percentage geschikt voor een positie X, hoe unieker/moeilijker/veeleisender die positie, hoe minder mensen er geschikt voor zijn. In Nederland kan ieder mensen kiezen wat het wil doen, dus investeren in mensen kan prima, maar als dat niet oplevert wat je nodig hebt, schiet het nog niets op. En zelfs als dat wel het geval zou zijn, 10 jaar wachten terwijl je NU die positie gevuld moet hebben, schiet ook niet op.

Niet iedereen kan een 'genius' zijn, niet iedereen kan een super atleet zijn. Want als alleen motivatie en wil voldoende was, zouden er heel wat meer jochies met een droom voor Ajax/Nederlands elftal spelen... ;)

Meer bevolking zorgt er gewoon voor dat je kan kiezen uit een grotere top. Een China zal meer extreem intelligente mensen opleveren dan een Nederland, puur omdat het bijna 80x meer inwoners heeft dan Nederland.
badflower @Cergorach26 maart 2024 13:42
Veel mensen vergeten / weten niet dat Nederland (Amsterdam) groot is geworden in de 16de eeuw door migranten. Amsterdam was toen nog een redelijk achterlijk moeras gehucht, maar de voor de Spanjaarden vluchtende Antwerpenaren (Val van Antwerpen) brachten geld, kennis en handel. En dat trok weer (kennis) migranten aan, en zo werd het een wereld success. Nederland zou zonder kennis migratie nooit op het huidige niveau zijn.

Aangezien we besloten hebben dat de economie altijd moet blijven groeien, zullen we altijd migranten nodig hebben om dat te realiseren simpelweg omdat we zelf niet genoeg aan bevolkingsgroei doen (vergrijzing, te weinig kinderen krijgen).

Het probleem nu is dat onze economie eigenlijk te groot is geworden voor de beschikbare resources (te weinig huizen, overvolle wegen, slecht OV, overbelast elektriciteitsnet, te weinig mensen, te veel vee, te weinig natuur, etc). We hebben altijd de focus gelegd op groeien economie, maar de rest niet echt mee geschaald, of geschaald totdat veel mensen er spuug ziek van werden (nu).

Zaak is om het weer wat meer in balans te brengen. Het populistische idee van grenzen dicht kan, maar dan krimpt simpelweg je economie met meer onvrede tot gevolg. Meer onvrede is natuurlijk goud voor populisten, dus verwacht daarom vrij weinig van ons toekomstige kabinet om de balans terug te brengen.
noway @badflower26 maart 2024 14:55
haha....uuhhh wij verjaagde de Spanjaarden en versloegen de Engelse...we waren heel sterk op zee.
in de voc. sloegen wij een slaatje eruit met mensen handel.
En dat waren toch echt geen Belgen of andere immigranten........

Dus ik denk dat wij andere geschiedenis hebben gevolgd en geleerd :)
Weltschmerz @noway27 maart 2024 08:47
80-jarige oorlog met Spanje: 1566 - 1609, 1621 - 1648
Val van Antwerpen: 1585 > migratiestroom van middenklasse en handelaars richting Amsterdam
Oprichting VOC: 1602
Eerste Anglo-NL oorlog: 1652

Dus ja, die arbeidsmigranten naar Amsterdam zijn echt wel een enorme zegen geweest voor Amsterdam. Sommige geleerden zeggen zelfs dat het de reden was dat het de hoofdstad is geworden.
hound @badflower26 maart 2024 17:24
Mensen hier binnen halen die tegen weinig kosten wel gebruik maken van alle faciliteiten maar niet de "opbrengsten" brengen voor Nederland is een uiterst krom model met bijna alleen maar verliezers, behalve de grote bedrijven (en politici die na hun magere jaren stemvee zijn in de politiek van baantje naar baantje hoppen)...
krentebol @skaars26 maart 2024 11:59
Wat ik niet begrijp is waarom ASML zich zorgen maakt over dat de overheid de expat voordelen afschaft. Het is letterlijk een miljarden bedrijf met een miljarden winst. Zelf wat meer salaris geven aan de expats om de verdwijnende subsidies te compenseren is geen optie? Of zelf een opleding/school opzetten om fatsoenlijk personeel te vergaren is ook geen optie? Ik denk in oplossingen, niet steeds in de problemen.

Nee natuurlijk niet want de hoge piefen moeten natuurlijk wel de nieuwste ferrari kunnen kopen...
Man man man waarom moet het voor vermogende bedrijven ALTIJD om geld gaan.

[Reactie gewijzigd door krentebol op 23 juli 2024 08:46]

Cid Highwind @krentebol26 maart 2024 12:26
Het ging altijd om geld, het probleem ontstaat pas wanneer er opeens een terugval is. Of beter gezegd, wanneer de winst niet meer exponentieel toeneemt ten opzichte van het jaar er voor. Het is een race to the bottom en een economische gijzeling van nationale regeringen, die tegen elkaar worden uitgespeeld.

Je ziet hetzelfde bij regelingen als de 14% bijtelling of de HRA. Allemaal meevallertjes die gedacht waren als een (al dan niet tijdelijke) stimulans, die op een gegeven moment tot de status quo zijn gaan behoren en waarvan het als nadeel wordt gezien wanneer ze worden afgeschaft, in plaats van het tijdelijke voordeel wat men heeft genoten.

Maar zolang Nederland zelf ook maar wat graag meespeelt in het internationale spelletje van bedrijfjepik, zie Zuid-As, hebben we niet te klagen wanneer er aan de andere kant ook eens een paar miljard uitgegeven moet worden om de bedrijven die hier juist groot zijn geworden te behouden.

En als dat geld dan wordt uitgegeven aan Ferrari's is dat natuurlijk ook helemaal niet zo erg, aangezien Ferrari, net als Peugeot, Fiat, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Jeep, RAM, Maserati en Chrysler ook gewoon Nederlandse merken zijn. Bedrijfstechnisch / fiscaal gezien dan. Om maar even de keerzijde aan te geven.
andries98 @Cid Highwind26 maart 2024 12:46
Ehhhmmm, volgens mij zijn de meeste van de genoemde bedrijven/merken niet nederlands en ook bedrijfstechnisch/fiscaal absoluut niet nederlands. Opel heeft bijv zijn hoofdkantoor gewoon in duitsland en het grootste deel van de belasting gaat daar dan ook heen. Ze hebben wel dochterondernemingen in nederland, maar dat is wat anders.

Overigens voor de rest wel grotendeels met je eens ;)

[Reactie gewijzigd door andries98 op 23 juli 2024 08:46]

phYzar @andries9826 maart 2024 12:52
Opel is eigendom van PSA, PSA is eigendom van Stellantis, Stellantis zit volgens wiki op de Lemelerbergweg 12, Amsterdam :P
Cid Highwind @andries9826 maart 2024 16:00
Ja misschien niet het perfecte voorbeeld, omdat het inderdaad nog wat genuanceerder ligt, of in ieder geval lag, ten tijde van de totstandkoming: https://www.rtlnieuws.nl/...rland-stellantis-autoreus

Fiscaal liep er destijds ook nog het nodige via de UK en er was slechts sprake van enkele honderden miljoenen aan baten, afgaande op het artikel.

Het doet echter niks af aan het spelletje an sich en de rol die Nederland hierin vervult. Je beklag doen over een dreigement van ASML getuigt natuurlijk van een goede klodder boter op het hoofd en het gebrek aan besef dat Nederland aan de andere kant het spel net zo hard zelf meespeelt en hier garen bij spint.
Stoney3K
@Cid Highwind26 maart 2024 13:00
Het ging altijd om geld, het probleem ontstaat pas wanneer er opeens een terugval is. Of beter gezegd, wanneer de winst niet meer exponentieel toeneemt ten opzichte van het jaar er voor. Het is een race to the bottom en een economische gijzeling van nationale regeringen, die tegen elkaar worden uitgespeeld.
Die hyperfocus op eindeloze groei komt ook grotendeels doordat je met beursgenoteerde ondernemingen werkt. Die hebben een verplichting aan hun aandeelhouders om te groeien, want anders dondert het rendement in elkaar. En natuurlijk zijn die aandeelhouders van ASML voor een groot deel niet Nederlands.

Het opsplitsen van Philips en er beursgenoteerde ondernemingen van maken is het stomste wat ze ooit hebben kunnen doen.
MSalters
@Stoney3K26 maart 2024 14:39
Veelgemaakte misvatting. Zelfs in de VS hebben ondernemingen geen groeiverplichting. En om het aandelenrendement omhoog te houden, kun je als krimpende sector ook fuseren. Denk aan de tabaksindustrie. Groei kan niet, maar je kunt prima het aantal bedrijven halveren. Minder CEO's, minder overhead, meer geld over voor de resterende aandeelhouders.

En Philips is een goed voorbeeld waarom je wil opsplitsen. De onderdelen bij elkaar opgeteld waren twee miljard gulden méér waard dan de totale bedrijfswaarde. Als de toegevoege waarde van een CEO min twee miljard is, dan is het hoog tijd om te vertrekken. Scheerapparaten en MRI scanners hebben simpelweg geen synergie. Het is geen 1930 meer, "allemaal elektrisch" is geen argument meer.
Stoney3K
@MSalters26 maart 2024 14:50
Veelgemaakte misvatting. Zelfs in de VS hebben ondernemingen geen groeiverplichting. En om het aandelenrendement omhoog te houden, kun je als krimpende sector ook fuseren.
Dat is dan ook een 'zachte' verplichting, geen wettelijke. Als een bedrijf niet groeit, dan gaan aandeelhouders vertrekken of als je pech hebt, dan gaan een stel activistische aandeelhouders zich met de bedrijfsvoering bemoeien.

Dan doe je wettelijk niks fout maar dan ben je als bedrijf nog altijd in de aap gelogeerd.
0xygen500 @krentebol26 maart 2024 12:39
Niet alleen de hoge piefen. Ook de aandeelhouders moeten blij zijn. Dit gebeurt niet als er geen constante groei is.
Aldy @krentebol26 maart 2024 14:29
Man man man waarom moet het voor vermogende bedrijven ALTIJD om geld gaan.
Heb je het artikel wel gelezen of heb je het artikel niet helemaal begrepen?
i7x @skaars26 maart 2024 11:32
Tja, wat is eerlijk. Het is gelijkwaardiger, maar dat is iets anders dan eerlijk. Ze krijgen die korting maar een paar jaartjes, moeten naar een nieuw land verhuizen (veel spullen opnieuw aanschaffen etc), soms gebruikmaken van Engelse (betaalde) scholen voor de kinderen ed. Veel vloeit ook weer gewoon terug de staatskas in door btw. Als men het hier goed heeft blijven ze ook nog plakken. Dan heb je goed (gratis!) opgeleide, veel belastingbetalende immigranten die netto een zeer positieve bijdrage zullen leveren aan de samenleving. Dat kun je van veel andere migranten--en Nederlanders--zeker niet zeggen.

Vind het dan zo'n jaloerse Hollandse houding om ASML--tegenwoordig nog maar het enige bedrijf van dergelijke klasse in ons land--de grens over te jagen want och, we paaien zeer waardevol personeel met een tijdelijke belastingkorting. Van mij mogen ze er gerust nog wat centen bijdoen (niet de 30% regeling, maar vestiging in het algemeen), en graag ook eens wat huizen bouwen, want dat is toch echt de verantwoordelijkheid van de overheid en niet van een bedrijf dat gewoon mooi spul wil ontwikkelen hier--nog wel.

[Reactie gewijzigd door i7x op 23 juli 2024 08:46]

tweakuwe @i7x26 maart 2024 12:40
Waar veel mensen aan voorbij gaan is dat Nederlanders ook van de 30% regeling gebruik kunnen maken. De voorwaarden zijn niet afhankelijk van nationaliteit. Het is ook een mooie lokker om bijv. Nederlanders die in het buitenland hebben gestudeerd weer terug te halen.
JJerome @tweakuwe26 maart 2024 13:10
Behalve dat de tijd die je al de afgelopen 20 jaar (o.i.d.) in Nederland hebt doorgebracht in mindering zal worden gebracht, dus defacto kun je geen gebruik maken van de regeling tenzij je iets van 20 jaar buiten Nederland hebt gewoond.
Minoesh @tweakuwe26 maart 2024 13:30
Nee. Dan moet je al 25 jaar niet in Nederland hebben gewoond en/of gewerkt :)

Uit het handboek loonheffingen 2023:
"Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben sinds 1 januari 2019 een looptijd van maximaal 5 jaar.
Van die looptijd trekken wij af:
• periodes van verblijf of werk in Nederland die meer dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn begonnen en minder dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn geëindigd.
• periodes van verblijf of werk in Nederland in de 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland.
Daarbij tellen we de volgende periodes niet mee:
– periodes van maximaal 20 dagen per jaar waarin de werknemer in Nederland heeft gewerkt
– periodes van maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden, waarin
de werknemer in Nederland is geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen
• periodes waarin een werknemer in het buitenland werkte of verbleef, maar nog wel werknemer was. "

Ook moet de persoon minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens af hebben gewoond.
tweakuwe @Minoesh26 maart 2024 17:09
Is dit veranderd in de laatste jaren? Ik meen mij te heugen dat ze enkel naar de tijd nadat je 18 werd keken. Niettemin, er zijn honderdduizenden Nederlanders die ook nog aan deze eisen voldoen. Het is geen maatregel voor buitenlanders, maar voor mensen in het buitenland :)
Pepperoni @i7x26 maart 2024 12:24
Als iemand die zelf ook geëmigreerd is, er zijn zat bedrijven die een relocation bonus bieden, daar hoef je geen speciale belasting constructie voor te hebben. Deze regeling is niet geheel uniek in de EU maar zeker wel erg riant in NL. Om dat dan jaloers te noemen vind ik een beetje een kinderlijk argument, het zou toch niet zo moeten zijn dat we allemaal maar moeten emigreren naar een ander land om een beter loon te krijgen?
langestefan @skaars26 maart 2024 11:34
Het is wat mij betreft wel eerlijker naar de Nederlandse collega die hetzelfde werk doet, maar meer moet afdragen.
Zo dacht ik eerst ook, maar als je dan ziet welke extra kosten expats maken die nederlanders niet hebben dan snap je dat het wel eerlijk is dat ze een belastingvoordeel krijgen.
Verwijderd @langestefan26 maart 2024 12:14
Ben wel benieuwd, welke extra kosten zijn dat zoal? :) Ik ben ook met een expat getrouwd, maar behalve kosten voor Nederlandse les - die vaak ook vergoed worden - hebben we geen extra kosten. Kan zijn omdat ik Nederlander ben en mijn weg hier weet op alle vlakken.
Overigens vistte mijn partner helaas net achter het net met de 30% regeling, nu hebben wij jammer genoeg geen dikke financiële voordelen :p Wonen we via mij in sociale huur van 450k, en zijn scheefwoners in een huis dat we niet zouden kunnen kopen. Vreemde wereld!
langestefan @Verwijderd26 maart 2024 12:18
Wat ik van expat collega's hoorde is vooral het gemis van een support netwerk, bijv. voor oppassen op kinderen / huisdieren een grote extra kostenpost. Geen oom/tante/opa/oma die even bij kan springen. Daarnaast taallessen, hulp bij het vinden van een school / bank / huis / belastingregels etc. Ik ben geen expat dus ik vergeet vast een aantal dingen :)
idef1x @langestefan26 maart 2024 12:48
Als je als expat niet wil integreren, dan krijg je dat ja...degene die wel willen integreren bouwen vanzelf een netwerk op...ja de opa's en oma's en overige familie heb je daar niet mee, maar dat neemt men mee in de keuze om expat te worden lijkt me...
langestefan @idef1x26 maart 2024 12:50
maar dat neemt men mee in de keuze om expat te worden lijkt me...
En precies daarom werkt zo'n expat regeling zo goed.
Cid Highwind @idef1x26 maart 2024 16:11
Dat is wel érg kort door de bocht. De meeste hulp zul je nodig hebben in de beginfase, omdat je daar je weg nog moet vinden en de grootste omstellingen hebt. Dergelijke relaties bouw je met de jaren op, niet in een kwestie van weken.

En integreren in de maatschappij is veelal makkelijker gezegd dan gedaan. Ook dit vereist simpelweg tijd, iets wat je in de regel niet in overvloed hebt in je eerste jaar na emigratie en wat ook daarna nog lastig kan zijn, aangezien je dus ook zeker in het begin nog met twee benen in verschillende landen zult staan en je je tijd en energie voor sociale activiteiten ook maar één keer kunt spenderen.

De punten van @langestefan zijn zeer valide wat dat betreft. Ook zal een expat regelmatig terugmoeten naar het thuisland, voor officiële zaken of familieaangelegenheden.
Verwijderd @langestefan26 maart 2024 12:37
Makes sense! Al dat soort dingen gaat eenvoudig via mij of de baas, dus die extra kosten hebben we niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je je weg niet weet je voor elk wissewasje iemand moet inhuren of de hoofdprijs betaalt omdat je niet van de goedkopere opties afweet :)
Helixon @langestefan26 maart 2024 12:30
Maar dat is omgekeerd toch ook zo?

Als ik naar het buitenland vertrek vanwege mijn carrière, dan weet ik toch dat ik kosten ga maken. Als je die kosten niet wilt maken, dan komt er wel iemand anders die voor zo'n toonaangevend bedrijf wilt werken. Waarom moet iedereen altijd overal voordeel uit slaan.

Ik vraag me dan ook af waarom er niet in de Nederlandse bevolking geïnvesteerd wordt door ASML.. Te hoge loonkosten misschien? Als ze complete woonwijken voor expats kunnen bouwen, kunnen ze dat ook voor Nederlanders.
langestefan @Helixon26 maart 2024 12:33
Ja, dus? Wat heeft dat met de situatie in Nederland te maken?
Als je die kosten niet wilt maken, dan komt er wel iemand anders die voor zo'n toonaangevend bedrijf wilt werken. Waarom moet iedereen altijd overal voordeel uit slaan.
Dat gebeurt dus niet, die mensen bestaan hier niet. Vandaar deze regeling, om ze aan te trekken

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 08:46]

Rogers @langestefan26 maart 2024 12:44
Ik weet uit eigen ervaring bij mijn werkgever dat die mensen er wel zijn maar ze voorkeur hebben voor een expat. Waarom weet ik niet maar het was iig niet om de meest competente te krijgen.
langestefan @Rogers26 maart 2024 12:49
Nou, niet in eindhoven. Er zijn niet genoeg MSc's en PhD's in NL om aan de vraag van technische bedrijven te voldoen.
Rogers @langestefan26 maart 2024 12:26
Welke extra kosten hebben ze dan?

Een verhuizing is eenmalig en die wordt vaak door de werkgever betaald. Ik heb zelfs ooit van een manager gehoord dat de expat een hoger salaris krijgt met datzelfde argument.
langestefan @Rogers26 maart 2024 12:28
Zie mijn andere reacties op dit artikel
TigerXtrm @skaars26 maart 2024 12:18
Bij een netto winst van bijna 8 miljard denk ik dat ze best een beetje ruimte hebben qua salarisvoorstellen. Dat ze het niet WILLEN is iets heel anders.
icecreamfarmer @skaars26 maart 2024 12:16
Dat kunnen ze wel maar in plaats van dat ze het zelf betalen willen ze dat de belastingbetaler er voor opdraait.
King of Snake @skaars26 maart 2024 15:20
Op deze manier kunnen ze expats niet meer een concurrerend salarisvoorstel doen.
Met een omzet van 30 miljard per jaar en een winst van 8 miljard moet er toch wel wat af kunnen voor compensatie van de salarissen mocht deze regeling afgeschaald worden?
langestefan @hound26 maart 2024 11:28
Ze kunnen namelijk bruto een stuk minder betalen om deze mensen netto evenveel of meer over te laten houden dan een NL werknemer.
Dat is dikke bullshit wat je nu zegt. Ten eerste zitten expats in dezelfde loonschalen als nederlandse werknemers, en ten tweede hebben expats veel kosten die nederlanders niet hebben. Verhuizen naar een ander land is niet gratis.
DropjesLover @langestefan26 maart 2024 11:42
Dat lijkt, maar is niet zo.
Ik weet van eerste hand (mijn toenmalige buitenlandse/expat vriendin) dat een bedrijf als Unilever in het contract voor expats een soort "vrijwillige" bijdrage /extra inhouding laat doen aan de werkgever onder het mom van geen ongelijkheid tussen expats en niet-expat werknemers in netto inkomen te creeeren. Dat klinkt eerlijk/begrijpelijk, niemand wil scheve gezichten krijgen omdat je toevallig expat bent.
Oftwel, die 30% regeling gaat linea recta naar het bedrijf zelf.
Doe dat eens bij een ASML waar 30% van de 30.000 werknemers expat is (10.000 personen), en dat tegen een high-tech salaris. Je hebt het snel over tientallen zo niet honderd+ miljoen pure subsidie.
Ja, dan komen die bedrijven wel met "bedreiging voor het vestigingsklimaat" krokodillentranen ja.
langestefan @DropjesLover26 maart 2024 11:56
Dat zijn smerige praktijken die Unilever uitvoert dan. Maar dat is zeker niet de norm. Bij Philips, waar ik zelf werkte, had ik meerdere expat collegas die zeiden dat ze hier waarschijnlijk niet gekomen waren zonder de regeling. Bij ASML zal iets soortgelijks spelen.
Rogers @langestefan26 maart 2024 12:24
Ik werk in een bedrijf met veel expats en hoor vaker dat ze niet eens bewust waren van de regeling voordat ze hier kwamen.

Het blijft oneerlijk voor Nederlandse werknemers, een expat die 60k verdient betaald 10k minder belasting dan een Nederlanderlander die hetzelfde verdient.
Als ik zie wat voor verschil in luxe expats hier hebben ten opzichte van hun Nederlandse collega's (aantal vakanties, vaak uiteten, etc).

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 08:46]

Cid Highwind @Rogers26 maart 2024 16:26
En als expat in een ander land kan ik je zeggen dat je er tegen flinke nadelen aanloopt, je betaalt altijd de hoofdprijs. Er is, omdat je geen netwerk hebt, niemand die je een vriendendealtje kan maken qua huur. Je vist als buitenlander bij schaarste op de woningmarkt bovendien vaak achter het net, omdat men liever een autochtoon heeft. Een autochtoon is immers altijd makkelijker communiceren, kent de regeltjes, ook de ongeschreven regels en biedt meer zekerheid.

Zeker in Nederland, waar je met private huur nog zwaarder benadeeld wordt ten opzichte van een koophuis, dat laatste wat je als expat niet even snel zult doen, maakt eigenlijk al de hoofdmoot van de argumentatie.

Met 60k is het niet bijster interessant naar Nederland te komen denk ik. Dus dan is het kiezen of delen, zowel voor staat (die het risico loopt dat het bedrijf weggaat), als voor de onderneming, die meer zou moeten bieden maar daarmee aan concurrentiepositie in zou kunnen boeten.
DropjesLover @Cid Highwind26 maart 2024 18:25
Als Nederlander heb je ook geen vriendendeal met huur hoor...
En bij veel expats is enkele maanden tot jaren huur betaald door de werkgever standaard. En nog daar bovenop dat belastingvoordeel.
Rogers @Cid Highwind26 maart 2024 20:15
Alsof een Nederlander wel een (vrienden)dealtje kan krijgen voor huur, wij betalen net zo goed de hoofdprijs. We hebben niet voor niets honderdduizenden die op een woning wachten.

En iit tot een verhuizende Nederlander krijgt een expat vaak een tijdelijk onderkomen van de werkgever, persoonlijke begeleiding met het vinden van een nieuw huis en andere zaken.
Dankzij het hogere salaris kunnen ze ook makkelijk een woning huren of kopen.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 08:46]

langestefan @Rogers26 maart 2024 12:27
Daar geloof ik geen bal van.
icecreamfarmer @langestefan26 maart 2024 12:18
Dan moeten ze meer betalen.
aap @langestefan26 maart 2024 12:16
Ik heb het gecheckt bij een vriend van mij (EU burger die bij ASML werkt). De 30%-regeling was wat hem over de streep trok om naar Nederland te komen. Hij was van plan maar kort hier te blijven, maar is gebleven toen hij ontdekte hoe interessant het werk bij ASML was. (Intussen zit hij er zo lang dat hij het belastingvoordeel niet meer heeft.)

Dus ja, de 30%-regeling is een belangrijke factor om buitenlandse professionals hierheen te lokken.
aap @NotWise26 maart 2024 14:48
Ik weet niet wat je wilt suggereren, maar ja, hij spreekt Nederlands.

Hij klaagt juist dat Nederlanders altijd automatisch engels met hem willen praten, zodat hij zijn Nederlands moeilijk verder kan perfectioneren.
NotWise @aap26 maart 2024 15:40
Wat ik wil suggereren is dat veel expats slecht tot geen Nederlands spreken. Nederlanders vinden het 'interessant' om Engels te praten, dat stimuleert buitenlanders niet om Nederlands te leren.

Het erodeert onze Nederlandse taal steeds verder. Dat is jammer.
hound @langestefan26 maart 2024 17:48
Nope, geen bullshit.

Het is gewoon goedkopere arbeid voor grote bedrijven, niemand wordt er beter van behalve de aandeelhouder. Ik heb in mijn tijd bij een grote bank echt grote groepen langs zien komen die in de 30% regeling vielen en bijna niemand daarvan had werkelijk unieke skills. Ze waren flink goedkoper, dat was de hoofdreden, de drogredenen die vervolgens aangevoerd worden zijn niet om aan te horen.
langestefan @hound26 maart 2024 18:29
Nou mijn ervaring is het tegenovergestelde. Mijn collegas die in de regeling vielen waren voornamelijk hoogopgeleide PhD'ers met zeer unieke technische skills. Slimste groep waar ik ooit mee gewerkt heb.
hound @langestefan26 maart 2024 23:21
Voor deze unieke gevallen kan je dan ook prima zonder vreemde regeling die vooral goedkope middelmaat binnen haalt....

Voor deze gevallen heb je geen regeling nodig, die zijn dan zo goed en uniek dat daarvoor toch wel de portemonnee getrokken zal worden!
langestefan @hound26 maart 2024 23:28
Ik kan helaas niks anders zeggen dan dat je er compleet naast zit. De regeling werkt.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 08:46]

hound @langestefan27 maart 2024 15:07
Is het geprobeerd dan zonder 30% regeling? Nederland is zo on-aantrekkelijk dat niemand hierheen wilt komen (door de eeuwen heen ook altijd zo geweest natuurlijk)? Nee natuurlijk niet!

Natuurlijk werkt de regeling! Ze hebben bepaalde vaardigheden nodig en grote bedrijven kunnen dat nu goedkoop krijgen! Wie betaald daarvoor vrijwillig het volle pond!?

Op deze manier beredeneert werkt werkelijk elke toeslag/subsidie-regeling per definitie.
hound @langestefan26 maart 2024 17:50
Al die extra kosten vallen ook onder zeer gunstige regelingen. En nogmaals, je HOEFT hier niet te komen?

Het merendeel van de 30% regeling bezit geen unieke skills en heeft behalve een papiertje niet veel te bieden hier...
langestefan @hound26 maart 2024 23:29
Heb je bewijs voor die stelling?
hound @langestefan27 maart 2024 15:04
Ze komen hier omdat "hoogopgeleide" mensen hier niet voldoende op voorraad zijn, het merendeel van de hoogopgeleiden hier beschikt niet over unieke skills, dat is bij de import hoogopgeleiden ongeveer hetzelfde is mijn ervaring. (let op: het merendeel, zelfs als ALLE mensen bij ASML beschikt over werkelijk UNIEKE skills is het nog steeds niet de meerderheid)

37% van de Nederlanders is hoog opgeleid, hebben die allemaal unieke vaardigheden? Of zijn dat voor het grootste deel 4 uit een dozijn-gevallen?

Daarbij komt nog een heel ander punt, als je zo uniek bent en zo graag hierheen wilt komen, waarom zou daar dan (bijna) halve inkomstenbelastingafdracht als beloning moeten zijn? Het is altijd "de sterkste schouders" maar bij deze toppers niet?
langestefan @hound27 maart 2024 15:09
Volgens mij heb je geen unieke skills nodig om nuttig te zijn. Het is evident dat we een gigantisch tekort hebben aan technisch hoogopgeleid talent, en de expat regeling helpt bij het aantrekken van dit talent naar ons land. En dat is voor mij ook de conclusie van deze discussie.
jvkollenburg @hound26 maart 2024 11:19
Dat gebeurt niet. Er zijn normale loonschalen per functie en dezelfde loonschaal geldt voor een Nederlander of expat.
Met deze expats haal je goed-opgeleide, belastingbetalende mensen binnen die een aanwinst voor het land zijn. Bij mensen die in Nederland geboren worden, moet je dat nog maar afwachten.
Eldunari @jvkollenburg26 maart 2024 11:33
Op het moment hoeven expats voor een aantal jaar geen belasting te betalen over de bovenste 30% van hun salaris.
Aangezien de meeste expats goed betaald krijgen is normaal belasting over dat deel ca 50%.
Een Nederlander die 100k per jaar verdient, houdt dus veel minder over dan een expat die 100k verdient.
De regeling wordt afgebouwd, maar zoals de overheid eigen is, is het bijna ieder jaar anders wat het plan is. Zo zijn er expats die verwacht hadden 6 jaar gebruik te kunnen maken van deze regeling en onder die voorwaarde naar NL zijn gekomen. En daar blijkt dat dus deels niet meer waar te zijn. En het gaat dus over behoorlijke bedragen. Voor 100k bruto gaat het om ca 15k per jaar wat je netto minder overhoudt. Als je ineens zo veel moet inleveren is dat natuurlijk met je huur/hypotheek en andere vaste uitgaven die bij zo'n inkomen horen erg lastig.

Ik ben voor afbouwen van de regeling, maar doe dat dan wel netjes.
Cid Highwind @Eldunari26 maart 2024 12:31
https://www.rijksoverheid...l-buitenlandse-werknemers

Maar die regeling is toch ook vrij netjes afgebouwd? De oude regeling blijft gewoon geldig voor expats die onder die voorwaarden naar Nederland zijn gekomen. De nieuwe regeling geldt pas sinds 2024. Of is de officiële informatie hierin onvolledig?
Rogers @Eldunari26 maart 2024 12:34
De aanpassingen gelden alleen voor nieuwe expats meen ik. Dus dat is netjes.
Skynick @hound26 maart 2024 12:04
Iedere expat is per saldo gewoon een netto belastingbetaler. Vaak zie je dat expats na verloop van tijd weer teruggaan naar land van herkomst. Je hebt dan dus niet de "lasten" van zo'n expat inzake medische zorgkosten. Daarnaast gaat het hier om relatief hogere inkomens die daardoor relatief meer belasting afdragen dan de gemiddelde Nederlander.

De hele 30% regeling zorgt dan ook netto voor een positieve opbrengst voor de Nederlandse Staat. Het afschaffen van deze belastingregeling zou dan ook enkel ons geld kosten.

Dat het misschien oneerlijk aanvoelt heb je helemaal gelijk over, maar dat is wel met meer regelingen zo.
Rogers @Skynick26 maart 2024 12:30
En heb je ook onderbouwing voor die claims?
Het staat niet vast dat afschaffing tot daling van inkomsten lijd.
Skynick @Rogers26 maart 2024 12:43
Je kan alles teruglezen in een rapport:
https://open.overheid.nl/...810c4a2991605d4ac5bb1/pdf

Zie ook onderdeel 6.4:
Ondanks de behoorlijke mate van onzekerheid in de geschatte opbrengsten en kosten van
de 30%-regeling, schatten wij in dat de 30%-regeling een doelmatig beleidsinstrument
is; de opbrengsten zijn naar ons oordeel groter dan de kosten.

Er zijn ook nieuwere onderzoeken geweest maar die kan ik zo snel even niet terugvinden. Bedenk ook dat dit onderzoek is gedaan toen de 30% regeling nog voor 8 jaar was, dat is tegenwoordig teruggebracht tot 5 jaar. De kosten zijn tegenwoordig daarmee lager dan voorheen.
BasHouse @Skynick26 maart 2024 14:11
De opbrengsten zijn naar ons oordeel groter dan de kosten.
Me dunkt! Met afstand het grootste bedrijf van Nederland. Betaald 2 miljard belasting per jaar. En dat is, zeker qua gebruikt oppervlak van het bedrijfsterrein toch echt veel beter dan de gemiddelde varkensboer op hetzelfde oppervlak.
Yankovic @hound26 maart 2024 11:33
Ze zijn (m.i. terecht) bezorgd omdat ze daardoor niet meer kunnen concurreren met het buitenland waar over het algemeen lagere belastingdruk is.
Daarbij kan je wel zeggen dat ze bruto dan maar meer moeten geven. Maar moeten de Nederlandse collegas dat dan ook krijgen (wat het meteen fors duurder maakt dan alleen de hogere lonen voor kenniswerkers)?

Als je vervolgens de lonen voor iedereen verhoogt gaat dat je woningnood ook niet oplossen. Want opeens is er een veel grotere groep die nog meer voor woningen kan betalen maar daar koopt de bakker of de slager nog steeds niks voor.

De expatregeling heeft al een termijn van max 5 jaar. Meestal zijn ze daarna alweer weg maar hebben ze wel enorm bijgedragen aan onze economie. Van veel van de faciliteiten waar ze belasting over betalen kunnen ze zelf niet eens gebruikmaken (bv de WW).

Er is een probleem wat opgelost moet worden en dat is het woningtekort. De 400.000 kenniswerkers in ons land dragen ook niet dermate bij aan dat probleem dat het is opgelost als die allemaal weg zijn.
Terwijl ze wel minimaal een salaris van 5330 Euro moeten verdienen (anders mogen ze hier niet zijn) en met de 30% regeling dus sowieso nog steeds netto bijdragen aan de belastinginkomsten en de grote bedrijven in ons land (waardoor ook wij Nederlanders goedbetaalde banen kunnen krijgen!!) draaiende houden.

Ja het voelt oneerlijk, maar mijn inziens is dit een subsidie voor een kleine groep die er wel mede voor zorgt dat ons land in de top 20 economien van de wereld staat waardoor we de huidige verzorgingsstaat voor álle Nederlanders kunnen financieren.
Tc99m @Yankovic26 maart 2024 12:13
Ze zijn (m.i. terecht) bezorgd omdat ze daardoor niet meer kunnen concurreren met het buitenland waar over het algemeen lagere belastingdruk is.
Dat vind ik nu echt weer zo'n fabeltje dat voornamelijk door belangenclubs van bedrijven en (rechtse) politici wordt herhaald (en ik ook snap, want het is hun taak om hiervoor te waken), maar ook weer niet helemaal waar is.

Als je naar losse belastingmaatregelen kijkt, zullen er vast tarieven tussenuit springen die als je ze 1-op-1 vergelijkt met een willekeurig buitenland, misschien hoger zijn. Maar over het algemeen is het belasting- en vestigingsklimaat in Nederland heel gunstig voor bedrijven. Ondanks wat golfbewegingen, draait de Nederlandse economie over het algemeen al decennia lang erg goed, en dat was niet het geval geweest als de belastingdruk heel/onredelijk hoog was geweest.
Daarnaast krijg je in Nederland ook wel echt iets terug voor de belasting die je betaalt: veel goed opgeleid personeel, uitstekende infrastructuur, een stabiele en over het algemeen betrouwbare overheid, vrije en open samenleving, weinig corruptie, een goed sociaal vangnet voor je personeel, etc. etc. Dat zijn ook randvoorwaarden die bedrijven erg belangrijk vinden en buiten West Europa en Noord Amerika zeldzaam zijn.

(en ja, natuurlijk is er op alles wat ik hierboven zeg vanuit het Nederlandse perspectief wel iets aan te merken, het is hier zeker niet het paradijs, maar het is wel een enorm verschil met de rest van de wereld hoe goed het hier over het algemeen is georganiseerd)

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 08:46]

Yankovic @Tc99m26 maart 2024 13:35
Ik heb het over inkomstenbelasting van de werknemer (expat in dit geval) en niet over de belastingen voor bedrijven.

Die bedrijven kunnen niet opereren zonder personeel met de juiste kennis. Dus als die het ergens anders (bv Frankrijk of de VS) gaan zoeken staan de bedrijven en onze economie dus ook met lege handen.

Van een Unilever kan je je afvragen hoeveel expats ze nodig hebben (en of deze regeling impact op hun keus heeft gehad). Maar een ASML heeft gewoon geen bestaansrecht als ze geen specifiek hoogopgeleid personeel kunnen aantrekken.
Tc99m @Yankovic26 maart 2024 14:08
Net zoals dat je geen bedrijven aantrekt met een zak geld alleen, trek je ook niet voldoende personeel aan met alleen maar een hoog salaris. Ik woon zelf in de regio Eindhoven en heb veel internationals in mijn vrienden- en kennissenkring en hoewel een goed salaris zeker meeweegt, kiezen ze ook vooral voor Nederland omdat het hier fijn wonen in een vrije samenleving met een hoog voorzieningenniveau is, en in het land waar ze vandaan komen (ook soms binnen Europa) niet of minder.

Die voorwaarden zullen niet veranderen als de expatregeling een klein beetje wordt aangepast (los van of dat een goede zet is, dat weet ik ook niet), en zullen ook nog steeds veel mensen aantrekken om hier te komen wonen, studeren en werken.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 08:46]

Railgunner @Yankovic26 maart 2024 11:54
Ze zijn (m.i. terecht) bezorgd omdat ze daardoor niet meer kunnen concurreren met het buitenland waar over het algemeen lagere belastingdruk is.
De vennootschapsbelasting (vpb) was in Nederland jarenlang een van de laagste in Europa, waardoor de bedrijfswinsten m.i. onnodig hoog waren. Dus die lagere belastingdruk in het buitenland herken ik niet.
hound @Yankovic26 maart 2024 17:55
Grotendeels kul wat je zegt over de belastinginkomsten. Hoeveel geeft de overheid per jaar uit en hoeveel daarvan komt bij ASML vandaan?

Tuurlijk ASML is een groot en belangrijk bedrijf, en ja er zijn veel problemen in Nederland (veel van deze problemen worden eerder groter dan kleiner met de komst van expats). Doen alsof deze paar duizend techneuten zorgen dat Nederland een soort Walhalla is voor de rest, 100% onzin.

ASML wil gewoon toegang tot goedkope arbeid en gedraagt zich zoals een maffioso zich gedraagt richting een winkelier in zijn gebied.
marzman95 @hound26 maart 2024 11:32
Als we als Nederlandse bevolking niet de hoeveelheid slimme mensen kunnen bieden die ASML nodig heeft, maar wel willen dat ASML hier blijft (vanwege maatschappelijk en geopolitiek belang), dan zul je keuzes moeten maken ;)
GrooV @hound26 maart 2024 11:49
Er staan 187 vacatures open in Nederland bij ASML https://www.asml.com/en/c...=Netherlands&job_type=Fix

ASML vind het echt geen probleem om deze vacatures door Nederlanders te laten invullen hoor.

Maar ASML gaat zich niet tegenhouden door een personeelstekort, dan halen ze inderdaad mensen van buitenaf

[Reactie gewijzigd door GrooV op 23 juli 2024 08:46]

cold_as_ijs @hound26 maart 2024 12:45
Ten eerste draait het om veel meer dan de expat regeling. ASML haalt net zo lief zijn werknemers uit Nederland, probleem is dat er simpelweg niet genoeg werknemers zijn, dus moet ASML ze wel uit het buitenland halen.
Dit stukje van Lubach laat goed zijn wat de problemen zijn. Het draait uiteindelijk om een onbetrouwbare overheid met slechte lange termijn planning. https://www.youtube.com/watch?v=pvr4mYl7BhY
En nu kan je helemaal voor alle plannen zijn, maar er moet wel gerealiseerd worden dat er gevolgen aan kunnen zitten en dat er op een gegeven moment gewoon bedrijven gaan verdwijnen.
cmegens @hound26 maart 2024 13:13
ik denk je je eens moet verdiepen in hoeveel een expat in Nederland moet verdienen om überhaupt in Nederland te mogen blijven. De salariseisen zijn niet mals, dus deze werknemers zijn niet goedkoop. Het gaat hier echt voornamelijk over heel kostbare kennis binnen kunnen halen en aan je bedrijf kunnen binden. Hoe je het ook went of keert, dat is altijd goed voor je lokale economie.
ASML is een uniek bedrijf, Eindhoven is een unieke regio in Nederland door zijn historie vanuit Philips, laten we dat koesteren en zorgen dat het blijvend floreert.
hound @cmegens26 maart 2024 17:39
Ik had in mijn team meerdere Nederlandse, Griekse, Duitse en Indiase collegas waarbij werkelijk niemand zo unieke vaardigheden had als hierboven geschetst worden. Vooral de Indiase collegas, net van de uni verdienden helemaal niet absurde bedragen, ze waren gewoon lekker goedkoop. Laten we elkaar geen mietje noemen, dat is waar het om ging.
Daarnaast hadden deze collegas helaas ook geen idee hoe je (normaal gesproken) omgaat met werknemers en werden ze ook aan alle kanten belazerd door deze grote NL-bank...

Het laatste kan ik niks over zeggen bij ASML, maar ook daar gaat het gewoon om mensen voor minder geld op de loonlijst te hebben staan.
HetMes 26 maart 2024 10:56
ASML dus.

Toch weer een walgelijk graaibedrijf, kennelijk, waar alleen de winst telt. Totaal geen respect of dankbaarheid, behalve in woorden, voor Nederland die de infrastructuur heeft neergelegd EN betaald om ASML groot te kunnen laten groeien.

Ondankbaar gajes.
marzman95 @HetMes26 maart 2024 11:14
Ik vraag me af of je uit de omgeving komt. ASML geeft in de regio Eindhoven ontzettend veel terug aan de maatschappij. Van samenwerkingen met scholen om puur techniek onder de aandacht te brengen, tot het sponsoren van studententeams om innovaties te ontwikkelen die niet bij ASML passen, maar ASML wel als belangrijke maatschappelijke bijdrage ziet.

ASML betaalt ook ontzettend veel voor de omgeving: van het sponsoren van lokale kermissen en dorpsfeesten, tot het meebetalen aan het aanleggen van wegen, of garant staan voor woningbouwprojecten.

Daarbij is ASML dusdanig groot dat een heel groot deel van de regio, al dan niet direct, afhankelijk is van ASML. Er zijn ontzettend veel leveranciers voor ASML, voor zowel de producten die ze maken, als voor de faciliteiten die ze nodig hebben. Zonder ASML zou een enorm deel van deze lokale, kleinere bedrijven, geen bestaansrecht hebben.

Als er een groot, Nederlands, beursgenoteerd bedrijf is dat niet aan het graaien is uit de maatschappij, dan is ASML het wel. Ja, ze krijgen vast een hoop subsidie voor de ontwikkeling van hun machines. Echter ziet ASML hun maatschappelijk belang ook, in tegenstelling tot sommige oud-Nederlandse bedrijven die inmiddels naar het VK zijn verhuisd (Shell, Unilever) en dat alleen maar doen om hun aandeelhouders te paaien.

ASML is absoluut geen graaibedrijf. Ze leveren een grote maatschappelijke bijdrage in de regio, iets wat ik een een hoop andere beursgenoteerde bedrijven niet zie doen. Deze bijdrage is absoluut niet verplicht, maar toch denkt ASML dat die bijdrage leveren beter is dan winsten alleen maar uitkeren aan aandeelhouders ("graaien"), en als het tegenzit meteen verhuizen naar het buitenland. In tegenstelling tot Shell of Unilever kijkt ASML wel wat Nederland kan bieden i.p.v. voor de winst te gaan en te vertrekken.

Ik hoop dat je je echt even verdiept in wat de gevolgen zijn als een bedrijf als ASML zou vertrekken. Ja, het is ook in hun eigen belang om dingen in de regio te sponsoren en maatschappelijke steun te bieden, maar je kan er als bedrijf ook voor kiezen om dat niet te doen en alleen maar te profiteren, iets waar ASML dus overduidelijk niet voor kiest.

[Reactie gewijzigd door marzman95 op 23 juli 2024 08:46]

Sissors
@marzman9526 maart 2024 11:29
Maar het gaat helemaal niet erom of ASML weg zou moeten. Niemand vindt dat ASML moet gaan, het is hooguit of het echt de beste locatie is om verder uit te breiden, of dat iets verderop kijken ook kan.
En nog belangrijker, de vraag of ze echt zoveel minder belasting zouden moeten betalen voor buitenlandse werknemers als voor Nederlandse werknemers. Geloof me, van hoeveel belastingkorting expats krijgen kan je heel veel kermissen en dorpsfeesten houden. Hell, de lokale AH hier sponsort de lokale hockey vereniging, maar die moeten wel gewoon belasting betalen.

Als ASML vertrekt zou dat grote negatieve impact op de regio hebben ja. Maar expats veel minder belasting laten betalen heeft ook negatieve impact op de regio en heel Nederland. Als het business model van ASML niet houdbaar is met werknemers die gewoon de normale belasting betalen, waarom moet daar dan speciaal rekening gehouden mee moeten worden, terwijl als het business model van Bakkerij het Stoeptegeltje niet houdbaar is met normale belasting, daar niet speciaal rekening gehouden mee wordt?
marzman95 @Sissors26 maart 2024 11:38
Je punt over een lokale AH die een lokale club sponsort klopt niet helemaal. 9/10 keer gaat het om een franchiser die hetzelfde wil bereiken als ASML: lokale goodwill. Winkels van Ahold zelf zijn meestal veel minder te paaien voor sponsoring.

Het voelt inderdaad oneerlijk dat een groot bedrijf dankzij die belastingvoordelen personeel goedkoper kan inhuren dan een lokale bakker. De vraag is die korting op de belasting voor expats opweegt tegen de missende belastinginkomsten als ASML helemaal zou vertrekken. ASML heeft echt enorm veel buitenlands personeel. Veel van hen vertrekt na die 5 jaar, als die korting vervalt, ook weer. Ik denk dat het wat kort door de bocht is om te zeggen dat ASML "dat makkelijk kan betalen" als de regeling wordt afgeschaft. Het gaat hier namelijk niet om enkele tientjes per medewerker.
Sissors
@marzman9526 maart 2024 11:45
Je punt over een lokale AH die een lokale club sponsort klopt niet helemaal. 9/10 keer gaat het om een franchiser die hetzelfde wil bereiken als ASML: lokale goodwill. Winkels van Ahold zelf zijn meestal veel minder te paaien voor sponsoring.
Dat is toch een lokale AH? Of het al dan niet een franchiser is, het blijft een lokale AH. En natuurlijk genoeg andere lokale bedrijven sponsoren verenigingen zonder dat daar gigantische belastingkortingen tegenover moeten staan.
Het voelt inderdaad oneerlijk dat een groot bedrijf dankzij die belastingvoordelen personeel goedkoper kan inhuren dan een lokale bakker.
Niet alleen voor die lokale bakker, ook voor het Nederlandse personeel, gezien ASML gewoon expats minder kan betalen hierdoor, en dus ook lonen van Nederlanders onder druk komen te staan erdoor.
De vraag is die korting op de belasting voor expats opweegt tegen de missende belastinginkomsten als ASML helemaal zou vertrekken.
En dit stukje chantage van ASML moeten we gewoon niet serieus nemen. En dat is ook waarom je ze prima graaiers kan noemen. ASML gaat niet weg. Ze gaan mogelijk ergens anders meer uitbreiden. Maar ze gaan hier echt niet weg als ze gewoon dezelfde belastingen voor expats als voor Nederlanders moeten betalen. Doen ze dat wel, dan zou je je eerder moeten afvragen of belastingen voor Nederlanders niet te hoog zijn (of dat ASMLs bedrijfsmodel niet houdbaar is), maar goed dan heb je enorm gat in de begroting.
Het gaat hier namelijk niet om enkele tientjes per medewerker.
Precies. Dus die paar tientjes die ze aan de lokale kermis geven kan je ook niet serieus nemen als reden waarom ze gigantisch veel minder belasting zouden moeten betalen. Door progressieve stelsel betalen expats al snel 2x (!!!) minder belasting dan Nederlanders.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 23 juli 2024 08:46]

marzman95 @Sissors26 maart 2024 11:52
Precies. Dus die paar tientjes die ze aan de lokale kermis geven kan je ook niet serieus nemen als reden waarom ze gigantisch veel minder belasting zouden moeten betalen. Door progressieve stelsel betalen expats al snel 2x (!!!) minder belasting dan Nederlanders.
Aangezien je niet mag discrimineren op basis van herkomst betaalt ASML een gelijkgeschoolde uit Nederland evenveel als die uit het buitenland. Alleen de expat houdt meer geld over, waardoor het voor de expat aantrekkelijker is om naar Nederland te komen. ASML betaalt helemaal niks minder aan een een expat, ondanks de belastingvoordelen. Maar ASML heeft er wel profijt van dat die expats naar Nederland willen komen om bij ASML te werken, omdat de Nederlandse arbeidsmarkt te weinig mensen aanbiedt die ASML nodig heeft.
Sissors
@marzman9526 maart 2024 13:07
Maar dat veranderd toch niks aan mijn punt dat expats ~2x minder belasting betalen? En als je geen bedrijfsmodel hebt wat werkt zonder dat je de helft minder inkomstenbelasting voor je werknemers betaald, dan moet je misschien je bedrijfsmodel heroverwegen.

En even ervan uitgaande dat ASML inderdaad bruto iedereen hetzelfde betaald, verwacht je echt dat ASML niet meeneemt in hun salarisschalen dat er een 30% regeling is? Natuurlijk wel, dus als iedereen gelijk betaald wordt, krijgen Nederlanders dus minder betaald omdat de loonschalen bij ASML gebaseerd zijn erop dat een flink gedeelte met 30% regeling komt.
marzman95 @Sissors26 maart 2024 13:48
Maar dat veranderd toch niks aan mijn punt dat expats ~2x minder belasting betalen?
Expats betalen helemaal niet 2x minder belasting. Van hun bruto-inkomen is 30% belastingvrij, over de rest betalen ze gewoon belasting. Afhankelijk van het bruto-salaris zal er vast ergens een bedrag zijn waarvoor dit statement geldt, maar het grootste deel betaalt echt niet maar de helft aan inkomstenbelasting.
En als je geen bedrijfsmodel hebt wat werkt zonder dat je de helft minder inkomstenbelasting voor je werknemers betaald, dan moet je misschien je bedrijfsmodel heroverwegen.
Nogmaals: ASML is hier niet op ingericht. ASML heeft er voordeel van dat ze die regeling als "verkoopargument" kunnen gebruiken om buitenlandse kennis naar Nederland te halen.
En even ervan uitgaande dat ASML inderdaad bruto iedereen hetzelfde betaald, verwacht je echt dat ASML niet meeneemt in hun salarisschalen dat er een 30% regeling is? Natuurlijk wel, dus als iedereen gelijk betaald wordt, krijgen Nederlanders dus minder betaald omdat de loonschalen bij ASML gebaseerd zijn erop dat een flink gedeelte met 30% regeling komt.
Wellicht nemen ze het deels mee. Maar ASML staat er (in elk geval hier in de omgeving) erom bekend flink meer te kunnen bieden aan salaris dan veel andere bedrijven. Ook als gewone Nederlander krijg je bij ASML gemiddeld meer salaris dan bij eenzelfde soort functie bij een ander bedrijf. Het salaris is dus niet lager omdat die regeling er is, maar juist hoger ondanks dat die regeling er is.
FiberSam @HetMes26 maart 2024 11:08
Wat een onzin. Als jij een huis koopt kijk je toch ook waar je graag wilt wonen en hoe betaalbaar het is? Dat is voor een bedrijf niet anders. ASML is juist helemaal niet zo gericht op winstmaximalisatie (wel tot op zekere hoogte natuurlijk), maar vooral op ontplooingsmogelijkheden voor het bedrijf dat zich richt op de volgende technologie. Want hier geldt: up or out. Wat heeft het daarvoor nodig? Goed geschoold personeel, dat vooral uit het buitenland moet komen. Zonder die expat regeling moeten ze ca 45% meer salaris betalen. Verder schieten de huisvestigingsvoorzieningen tekort (groot tekort aan geschikte woningen), de infrastructuur/bereikbaarheid, bouwgrond (de regio zit al behoorlijk vol) en de energievoorziening (krapte op het net + energieprijzen). Geen wonder dat ASML kijkt of het misschien ook ergens anders meer moet investeren. Overigens doen ze dat allang. Het heeft diverse productielocaties in meerdere landen.

Met graaibeschuldigingen jaagt je een bedrijf juist weg. Ergens anders zouden ze dolblij zijn met ASML.
JackJack @FiberSam26 maart 2024 11:17
ASML is een beurs genoteerd bedrijf, en dus staat winstsmaximalisatie op nr.1. Want anders ben je je aandeelhouders kwijt. De rest is marketing en lipservice.
marzman95 @JackJack26 maart 2024 11:43
Wij als "gewone" consument hebben helemaal niks aan de marketing van ASML. Je loopt niet even een winkel binnen om een Twinscan te kopen zodat je zelf chips kan printen voor je telefoon.

Waar we wel als gewone burger iets aan hebben zijn bedrijven die hun personeel goed willen betalen, ondersteunen en ook geaccepteerd worden in de omgeving waar ze opereren. Aandeelhouders willen zeker zo veel mogelijk winst, dus waarom zouden ze dan zoveel geld steken in sponsoring en bijdragen aan de infrastructuur in de omgeving?

Wellicht omdat ASML (en hun aandeelhouders) snapt dat maatschappelijke afkeer nog vervelender is dan iets minder dividend.
JackJack @marzman9526 maart 2024 13:57
Dus (zoals je zelf eigenlijk al aangeeft) doen ze het dus uit eigen belang.
Beter publiekelijk imago.
Daarnaast zijn ze fan van expats omdat die lekker goedkoop zijn, niet omdat ze hun personeel graag goed betalen. Ze zijn niet voor niets tegen de aanpassingen aan de 30% regeling.
marzman95 @JackJack26 maart 2024 14:07
De expats zijn niet goedkoop. ASML betaalt expats en Nederlanders gewoon hetzelfde, riante salaris. Het enige voordeel dat ASML uit die regeling haalt is dat het voor hun makkelijker is om buitenlands personeel naar Nederland te halen, niet omdat het personeel goedkoper is.
Ook ASML werkt, net als elk ander bedrijf, met salarisschalen. Ongeacht of je uit het buitenland komt of niet, je krijgt hetzelfde salaris voor eenzelfde functie.
niet omdat ze hun personeel graag goed betalen.
Ik weet niet of je het weet, maar ASML betaalt een behoorlijk salaris. Plus nog eens een hele mooie stapel aan andere voorwaarden. Ik heb er bewust voor gekozen om daar niet te gaan werken, ondanks het flink hogere salaris en de betere arbeidsvoorwaarden.
DeerDitch @marzman9527 maart 2024 08:33
Ik zou hieraan ook nog toe willen voegen dat niet iedereen die aandelen van ASML koopt dat doet om er zoveel mogelijk geld uit te trekken. Er zijn ook genoeg individuen en fondsen die investeren met een langetermijn doelstelling (pensioenfondsen bijvoorbeeld). Met die insteek is het dus veel belangrijker dat een bedrijf streeft naar continuiteit op de lange termijn dan naar veel winst op de korte termijn.
Dat is ook wat ASML m.i. probeert te doen. Aangeven waar ze in de toekomst tegenaan lopen en wat dus de continuiteit in gevaar kan brengen.
Zynth @HetMes26 maart 2024 11:05
Asml is voor het grootste deel van "anderen". Aandeelhouders. Veel van buiten Europa.
Als die willen dat Asml verhuist, gebeurt dat uiteindelijk.
Ik vind het juist goed van het management dat ze op tijd aangeven dat er iets borrelt, omdat ze zelf ook het liefst hier blijven.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 23 juli 2024 08:46]

JackJack @HetMes26 maart 2024 11:07
Das standaard bij (vooral grote) bedrijven tegenwoordig. Niks is meer heilig, als ze hun zin niet krijgen gooien ze als een soort oversizede kleuter hun gewicht in het rond om hun zin te krijgen. En zodra ze de kans zien geven ze je de middelvinger en vervangen je voor een goedkoper alternatief. Dat geld dus niet alleen voor medewerkers, maar ook voor landen wanneer het bedrijf groot genoeg is.

Dat zal niet veranderen zolang iedereen standaard voor de goedkoopste optie gaat en geen drol geeft om ethisch verantwoorde keuzes.
geishin @HetMes26 maart 2024 13:58
je hebt duidelijk geen flauw idee hoe hard er door andere landen aan ASML getrokken wordt om zich vooral daar te vestigen.

Daarbij zou ik het om willen draaien:

We zijn in NL ontzettend ondankbaar naar de grote en succesvolle multinationals waar de welvaart van onze samenleving op gebouwd is. Shell, Unilever, Heineken, ING, nu ASML. IMCD gaat zich daar straks bijvoegen en zo zijn er nog een paar.

We zien in NL maar niet in hoe dit soort bedrijven een enorme drijvende en sturende kracht zijn voor onze economie en welvaart. Bijvoorbeeld: Het zijn niet alleen de mensen die daar werken, dit soort bedrijven heeft ook een gigantische netwerk van MKB-toeleveranciers en MKB-afnemers en zorgen indirect dus voor nog veel meer werkgelegenheid.

Maarja sinds 2008 alles afdoen als graaiers klinkt wel lekkerder
skaars 26 maart 2024 10:54
Waarom hebben deze bedrijven zoveel overtuigingskracht van de overheid nodig? Oprechte vraag. Het geld klotst daar tegen de plinten aan, maar toch blijven ze op zoek naar winst maximalisatie.
Jazco2nd @skaars26 maart 2024 11:19
Alleen al door de afschaffing van de 30% regeling, zelfs voor expats die hier al zijn, maken ze het bedrijven als ASML bijna onmogelijk om op de lange termijn hier te blijven. Domste besluit ooit om dit voor bestaande expats te laten gelden. De rechtszaak tegen de staat wordt een interessante.
Lisadr @Jazco2nd26 maart 2024 11:59
Waarom is het onmogelijk? Peter Wennink heeft zelf aangegeven dat slechts een kleine percentage van ASML medewerkers gebruik maakt van de 30% regeling.

ASML had eind 2023 wereldwijd 39.000 mensen in dienst en een 2023 EBITA van 9,1 miljard. Dat is een winst van 233.333 euro per medewerker.
Niet al hun medewerkers wonen in Nederland en slechts een kleine deel van de medewerkers (volgens Peter Wennink) is een expat. Stel dat er 5.000 expats in Nederland wonen, dan kan ASML makkelijk zelf die 30% regeling betalen en nog steeds een flink winst overhouden.
MSalters
@Lisadr26 maart 2024 14:50
Waarom is het onmogelijk om te blijven, ook al krijgt maar een beperkt percentage die 30% korting?

* Wennink beschrijft de huidige situatie. Sommige werknemers zijn gekomen vanwege de korting, maar krijgen die inmiddels niet meer. Die betalen inmiddels een toptarief, terwijl het mensen zijn met 5+ jaar ervaring bij ASML. Dat zijn dus de mensen die richting de twee ton gaan, en betalen bijna een ton belasting. Schaf de regeling af, en je zult vanaf 2029 dus lagere belastinginkomsten zien.

* Niet iedereen valt onder die regeling, maar vanwege spin-off effecten heb je meer mensen aan het werk. Eén top-onderzoeker kan 10 mensen in de productie aan het werk houden, en dan hebben we't alleen over banen binnen ASML zelf.
Jazco2nd @Lisadr26 maart 2024 12:02
Logisch, die regeling geldt voor een beperkt aantal jaren. ASML heeft juist heel veel expats in dienst die daar inmiddels veel langer werken.
ASML is constant op zoek naar nieuw personeel. Die gaan ze niet vinden met deze domme wijziging.

Je denkt echt korte termijn en veels te kort door de bocht. Gelukkig zijn de regeringspartijen die hier voor hadden gestemd er inmiddels ook achter dat je vrijwel geen groeiende tech sector kan hebben zonder een dergelijke regeling (die trouwens ervoor zorgt dat NL competitief blijft tov buurlanden):
https://nltimes.nl/2024/0...dhoven-end-30-ruling-cuts
aap @Lisadr26 maart 2024 13:49
Je hebt een goed punt. Ik zag eerder een ASML-bobo in het nieuws die met droge ogen verkondigde dat het oneerlijk tegenover ASML's nederlandse medewerkers zou zijn als ASML de expats meer zou betalen voor hetzelfde werk.

Dat klopt misschien wel, maar om het dan op de belastingbetalers af te wentelen lijkt mij nog veel oneerlijker.

Als ASML nou een armlastig bedrijf was dat moeite had zich staande te houden in een sterk concurrerende markt, dan zou dit nog hout snijden, maar ASML heeft voldoende vermogen en marktpositie om deze kosten zelf te kunnen dragen.
Lisadr @skaars26 maart 2024 11:04
Doel van elke bedrijf is winstmaximalisatie. Grote bedrijven hebben teams in dienst om politiek te overtuigen om hun kosten te verlagen doormiddel van subsidies en hun netto winsten te verhogen doormiddel van belastingvoordeel. In een ideale wereld voor bedrijven betaald de staat al hun kosten en betalen ze zelf 0% belasting.

ASML heeft meer dan voldoende winst om te kunnen functioneren zonder de 30% regeling. Maar het is goedkoper om de overheid te overtuigen om de 30% regeling te behouden, dan om salarissen van expats te verhogen. ASML is daar niet uniek is. Bij bedrijven zoals Booking.com is het veel erger, daar bestaat de meerderheid uit expats en via constructies betaald Booking.com nauwelijks belasting in Nederland en krijgen ze verschillende subsidies.
D-Day @Lisadr26 maart 2024 13:59
Volgens mij is het hoofddoel van grote bedrijven continuïteit, niet perse winstmaximalisatie.
The Zep Man
@skaars26 maart 2024 10:57
Je laatste zin beantwoordt je vraag:
winst maximalisatie.
skaars @The Zep Man26 maart 2024 10:59
Is er dan niets meer heilig? De afgelopen decennia heeft de (lokale) overheid daar veel aan de kant geschoven zodat deze bedrijven konden groeien naar wat ze nu zijn. En wanneer dit ook maar een beetje stokt, is gelijk ergens anders het gras groener.
The Zep Man
@skaars26 maart 2024 11:25
Is er dan niets meer heilig?
In het huidige economische model is de steeds sneller stijgende financiële lijn heilig boven alles. Dat de nieuw verkozen volksvertegenwoordigers andere keuzes maken houdt niet in dat het economisch model plots verandert.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 08:46]

ReVision. @skaars26 maart 2024 11:02
Welkom in de wondere wereld van het kapitalisme, waar het enige wat telt de winst maximalisatie is.
Schway @ReVision.26 maart 2024 11:08
Ik dacht kapitaalaccumulatie ... :+
fliepeltje @skaars26 maart 2024 11:25
>Het demissionaire kabinet maakt een half miljard euro vrij voor infrastructuur. Dat geld vloeit naar snelwegen en spoorverbindingen in de regio Eindhoven.

De bedrijven hebben een bepaalde infrastructuur nodig. Je kunt als ASML niet zelf de spoorweg of snelweg aanleggen.

>Ook zal het kabinet eenmalig 900 miljoen euro vrijmaken om te investeren in de Technische Universiteit Eindhoven, en mbo- en hbo-opleidingen in de regio.

Je hebt geschoolde mensen nodig en dat hebben we ook via de overheid geregeld.

Kortom je wil als land een "kenniseconomie" of tenminste een bepaald soort bedrijven aantrekken en behouden. Voor die bedrijven zijn er bepaalde voorwaarden en die hebben we deels bij de overheid belegd. Het gaat niet alleen om zoveel mogelijk geld verdienen. Als je een bepaalde hoeveelheid personeel nodig hebt maar die kunnen nergens wonen, dan kun je je bedrijf gewoon niet handhaven. Natuurlijk moet daar een balans in zijn en is het redelijk voor ASML om zelf ook te investeren. Maar we zeggen ook niet: ASML heeft zoveel geld, we gaan daar extra belasting op heffen. Of: deze ouders hebben zoveel geld, zij kunnen zelf wel de kosten van de school van hun kind betalen.

Het is aan de overheid om te zorgen voor een omgeving waarin burgers en (gewenste) bedrijven kunnen gedijen. Natuurlijk kun je daarin doorslaan, maar je kunt niet een kenniseconomie hebben zonder dat je daar ook in investeert. Die bedrijven betalen immers ook belasting.
TheVMaster Moderator WOS @skaars26 maart 2024 11:31
Tja, waarom zouden ze in Nederland blijven als ze ergens anders meer 'voordeeltjes' kunnen krijgen. Naast het feit dat het bedrijf vertrekt, vertrekt ook veel kennis uit Nederland en als wij (als Nederlanders) ergens goed in zijn is het exporteren van kennis en kunde. Als dat soort bedrijven vertrekken uit Nederland, dan heb je dus automatisch minder hoogstaande kennis nodig in je land en gaan al die studenten dus ook ergens anders heen.

Nee, dit soort industrieen zijn goed voor de Nederlandse economie. Laat bedrijven zoals TATA maar verdwijnen uit Nederland, daar zit echt niemand op te wachten met de grote vervuiling die dat soort bedrijven met zich mee brengen.
cold_as_ijs @TheVMaster26 maart 2024 12:55
Tata is juist super belangrijk in een deglobaliserende wereld waarin alles wordt in gezet als (handels)wapen. Tata wegjagen lost daarnaast het probleem van de vervuiling ook totaal niet op, ja lokaal alleen maar die vervuiling vind dan gewoon ergens anders plaats en vaak nog veel vervuilender.
Ludewig @skaars26 maart 2024 11:55
Waarom hebben deze bedrijven zoveel overtuigingskracht van de overheid nodig?
Omdat andere landen ook graag zulke bedrijven willen hebben en dus ook subsidie willen geven. Dan moet je wel mee, of je moet internationale afspraken maken over de maximaal toegestane overheidssteun.

Al is dat lastig, want in dit geval is het indirecte overheidssteun en ook niet alleen in het voordeel van ASML.

Sowieso ben ik er wel blij mee als het daadwerkelijk zou lukken om meer Nederlanders op te leiden voor ASML, ipv massaal expats binnen te halen.
geishin @skaars26 maart 2024 13:52
Heel simpel, als je als bedrijf de voorsprong niet behoudt wordt je op een gegeven moment ingehaald.

Ten tweede: Aan deze bedrijven wordt enorm getrokken door andere overheden, want ook die overheden willen de werkgelegenheid die deze bedrijven brengen.
HansvDr @skaars26 maart 2024 15:21
Het kabinet maakt een half miljard euro vrij voor infrastructuur. Dat geld vloeit naar snelwegen en spoorverbindingen in de regio Eindhoven. Ook zal het kabinet eenmalig 900 miljoen euro vrijmaken om te investeren in de Technische Universiteit Eindhoven, en mbo- en hbo-opleidingen in de regio.

Lijkt mij een fantastische investering voor de regio Eindhoven. Wat is er mis met investeren in technisch onderwijs en een betere bereikbaarheid?
ocn @slijkie26 maart 2024 11:03
Nice ChatGPT.
slijkie @ocn26 maart 2024 11:06
Maar wel een antwoord op zijn vraag. :/
Marcel Br @slijkie26 maart 2024 14:08
Heb je in de gaten dat het begrip " Duurzaamheid" 100% verkeerd wordt uitgelegd in dat veel te lange verhaal?
Schuimpje 26 maart 2024 10:58
Ondanks dat de woningmarkt in de omgeving hierdoor flink ontregeld is i.v.m. het huisvesten van de vele expats vind ik dit wel een goed ding!

Het is goed om een bedrijf zoals ASML in Nederland te houden, zowel voor de economie als werkgelegenheid!

[Reactie gewijzigd door Schuimpje op 23 juli 2024 08:46]

skaars @Schuimpje26 maart 2024 11:10
ASML heeft hier (in)direct een flink aandeel in. Je krijgt bijvoorbeeld je Km's maar tot 25km vergoed. Bij alles daarboven zeggen ze; "Ga maar dichterbij wonen..". Zo krom als een banaan als je het mij vraagt.
Schuimpje @skaars26 maart 2024 11:16
Het is nog erger:

You’re eligible for our monthly housing allowance of €450 if you live 80 km or more from our global headquarters in Veldhoven, the Netherlands and relocate to a new accommodation within a 30 km radius of ASML. In this case, you’ll need to present the rental contract of your new accommodation as proof.

Vertaald:
Je komt in aanmerking voor onze maandelijkse huurtoeslag van € 450 als je 80 km of meer van ons wereldwijde hoofdkantoor in Veldhoven woont en verhuist naar een nieuwe woning binnen een straal van 30 km van ASML. In dit geval moet u het huurcontract van uw nieuwe accommodatie als bewijs overleggen.

Oftewel, kom maar lekker dichtbij wonen want er zijn toch genoeg woningen waardoor je ook nog eens €450,- toeslag krijgt op je huur.
Lisadr @Schuimpje26 maart 2024 11:41
Dit doen ze voor expats omdat er fiscale regelingen zijn. Het is goedkoper voor ze om 450 euro per maand uit te betalen voor iemand die naar Nederland verhuisd i.p.v. de volledige huur te betalen.

Dit doen ze niet voor Nederlanders omdat ASML een (ongeschreven) regel heeft dat ze geen Nederlanders aannemen die verder dan 80km wonen (er zijn een paar uitzonderingen).
Rogers @Lisadr26 maart 2024 12:32
Nog meer expat voordeeltjes dus.
cmegens @Rogers26 maart 2024 13:18
Werknemer voordelen. 80km geld ook binnen Nederland. Makkelijk om zo zuur te doen over Expats, maar een goede werkgever zorgt nou eenmaal goed voor zijn werknemers. ASML weet dat ze afhankelijk zijn van zeer hoog geschoold en technisch personeel. Die kennis leer je niet even in een cursus van 3 maanden. En dus moet je zuinig zijn op je werknemers en het aantrekkelijk maken om voor je te werken, of ze nou uit Bangladesh of Arnhem komen.
Jeroen @Schuimpje26 maart 2024 11:28
Of is het: "We willen dat je een tevreden werknemer bent. Daarbij hoort een korte reistijd naar je werk. We begrijpen dat woningen in de buurt van het kantoor erg duur zijn, dus daarom bieden we hier extra compensatie voor."
willieverhoef @Schuimpje26 maart 2024 11:41
tje het is of dat of nog langer in de file, 30 km is best een groot stuk in de omgeving. De uitdaging is zorgen voor een woning aanbod. En om eerlijk te zijn. als het binnen 25 km niet lukt, zal het binnen 100 km ook niet zijn. Voldoende bouwen, voldoende opleiding, dat heeft de regio nodig. En niet ga maar in zuid limburg wonen. Ten eerste zit daar een sterke chemi industrie, en ten tweede, betekend dat ook maar wegen. Zorg gewoon voor voldoende aanbod. 4-5 appartementen complexen, 30 verdiepingen hoog, herbergen best veel huizen. Maar we willen allemaal een vrijstaand huis, met een tuin. En niet te vergeten dicht bij de natuur.
SSH @skaars26 maart 2024 11:17
Ik zie dat als maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen tegen files. Dat ligt toch echt bij bedrijven, in tegenstelling tot huizen bouwen.
Fraaank @SSH26 maart 2024 11:22
Ik zie het vooral dat verhuurders standaard de huur met €450 euro omhoog kunnen gooien. Fijn voor de mensen in die regio die niks met ASML van doen hebben.
Currry @Fraaank26 maart 2024 11:33
Die huur is nog tot daar aan toe, maar er is een risico dat mensen een appartement gaan huren naast hun eigen woning. Dan bezet je twee huizen en blijft je partner of gezin misschien wel in de ene waardoor je dus alleen maar meer druk legt op de woningmarkt.
Roefel76 @skaars26 maart 2024 11:33
Klopt niet, ik krijg gewoon al mijn km's vergoed heen en terug en woon in Tilburg
jmsaow @skaars26 maart 2024 11:40
Een bedrijf dat miljarden verdient voor de investeerders en dan ook nog eens met onze belastingcenten miljarden steun geven aan dit bedrijf dat tussen neus en lippen door ons bedreigd dat ze gaan verhuizen is niets anders dan afperserij.

Hieruit blijkt ook dat ons onderwijs schijnbaar zo abominable slechts is dat ze goedkope werknemers uit het buitenland moeten halen om hier te kunnen produceren. Het heeft niets te maken met huisvesting etc. maar wel met allerlei belasting ontduiking en subsidies.
youridv1 @skaars26 maart 2024 11:24
Zo krom als een banaan als je het mij vraagt.
Dus jij ziet liever dat we ver van werk wonen met oneindige kilometer vergoeding gaan aanmoedigen, waardoor er meer mensen ver van werk gaan wonen en het fileprobleem groter wordt en de uitstoot door toedoen van vervoer toeneemt?

Ik niet namelijk. Elke cent die een bedrijf zijn medewerkers meer gaat betalen aan extra kilometers wordt 1:1 omgezet in benzine.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 08:46]

Verwijderd @Schuimpje26 maart 2024 11:01
Misschien een gek idee, maar wat als we meer huizen gaan bouwen in Eindhoven en Veldhoven?
marzman95 @Verwijderd26 maart 2024 11:30
Eens, wordt tijd dat ik een betaalbaar huis kan kopen hier in de omgeving!

Daarentegen, ik heb ontzettend veel geprofiteerd van ASML, en ik werk er niet eens (en zou er ook niet willen werken). Van gratis koffie als student, tot de late dorpsfeesten met (toen) topartiesten, grotendeels gesponsord door ASML. Zonder ASML was ik een stuk minder overtuigd geweest om aan de TU/e te studeren.

Tja, de huizen zijn aan de dure kant hier, maar volgens mij is dat in de randstad ook een probleem ;)
Ed Vertijsment @Verwijderd26 maart 2024 11:24
Kan niet want stikstof
geishin @Ed Vertijsment26 maart 2024 14:03
Kan niet? Doen de machines het opeens niet meer omdat er teveel stikstof in de lucht zit ofzo?

Niet kunnen en niet willen zijn echt twee verschillende dingen. We willen het liever niet ivm stikstof, het kan wel
Ed Vertijsment @geishin26 maart 2024 14:11
Oke, mag niet
HellboyFromHell @Ed Vertijsment26 maart 2024 11:36
Enigste realist hierzo 🤥
Dedden @Ed Vertijsment26 maart 2024 12:44
Er is vast wel een boer in de buurt die vroegtijdig met pensioen wil.
Geim @Dedden26 maart 2024 13:56
Die heeft z'n stikstofrechten al verkocht aan Schiphol
Schuimpje @Verwijderd26 maart 2024 11:07
We kennen allemaal de combi huizen bouwen en Hugo de Jonge :+ ...
ashwin911 @Schuimpje26 maart 2024 11:39
gewoon een rijke vriendje vinden
TheVivaldi @Schuimpje26 maart 2024 11:21
Ondanks dat de woningmarkt in de omgeving hierdoor flink ontregeld is i.v.m. het huisvesten van de vele expats
En dan iedereen maar doen alsof dit een San Francisco-only probleem is…
MornixRS @Schuimpje26 maart 2024 11:30
Denk je? De woningmarkt is elders net zo ontregeld. Ik geloof best dat expats het niet beter maken maar om daar de schuld van de ontregelde woningmarkt te leggen lijkt me wat kort door de bocht.
Schuimpje @MornixRS26 maart 2024 11:37
Eens, maar ik ben wel van mening dat het door AMSL regio specifiek erger ontregeld is dan elders in het land. Neemt niet weg dat het sowieso een groot landelijk probleem is!
cmegens @Schuimpje26 maart 2024 13:21
Dat is niet alleen expats. De regio Eindhoven zit gewoon vol werkgelegenheid, vaak hoog opgeleid en technisch. Eindhoven is 1 van de snelst groeiende regio's in Nederland en dat komt met de nodige groeipijntjes. Zeker wanneer er niet snel veel bijgebouwd kan worden.
PageFault @Schuimpje26 maart 2024 11:37
Vind je? Als ik bij NXP rondloop, zie ik vooral mensen uit Azie en India rondlopen, dus ja: het trekt veel werkgelegenheid aan, maar nee: minder uit NL. Bij ASML en Philips zal het niet veel beter zijn.
cmegens @PageFault26 maart 2024 13:24
Ah ja die mensen uit Azië en India (is ook overigens Azië) die vertrekken na hun werkdag allemaal weer naar Azië om daar hun salaris te besteden. Zij dragen totaal niet bij aan de Nederlandse economie. Gaan hier niet naar winkels, restaurants, etc. Hun kinderen gaan hier niet naar school. Weet je hoeveel mensen er weer aan het werk zijn omdat die expats hier zijn?
PageFault @cmegens26 maart 2024 14:12
Als je nu gewoon even het verhaal leest voor je reageert.....
kodak
@Schuimpje26 maart 2024 11:51
Het is gewoonlijk geen goede zaak vooral afhankelijk te zijn van één soort handel of daar selectief in te investeren en andere belangen daarmee te negeren. Dat hoort men in de regio Eindhoven (detailelektronica/autos) net zo goed te beseffen als in Twente (textielindustrie), Zuid-Limburg (mijnen) enz. De investeringen voorkomen namelijk niet dat het elders lucratiever is, het creëert een vals gevoel van "to big to fail" en als er geen duidelijk alternatief of "opruim plan" bij zit is de kans groot dat een regio slechts een tijdelijk financiële opleving had en de infrastructuur, handel en woongenot sterk verminderen. Het is dan vooral leuk geweest van wie er snel van kon profiteren en die groep zoekt hun genot massaal weer ergens anders.
PuntoXII 26 maart 2024 10:54
of men luistert goed naar Lubach of hij heeft dit nieuws eerder dan de rest :-)
evanraalte @PuntoXII26 maart 2024 10:59
Het valt mij ook wel op dat er vaak besluiten vallen, (vlak) nadat er een item van Lubach over is geweest. Zal wel een bepaalde bias zijn:p
Honytawk @evanraalte26 maart 2024 11:03
Denk niet dat ze zo'n beslissingen op 24u maken.
Er zal iemand van Lubach zijn dat bijhoud waar de kabinet besprekingen over gaan. Denk niet dat die geheim zijn.
evanraalte @Honytawk26 maart 2024 11:04
Nee dat hoop denk ik ook niet, was geen serieuze opmerking :)
robiindonne @Honytawk26 maart 2024 11:14
Stel je eens voor dat je als vrouw van Kajsa Ollongren iets met Lubach te maken hebt......
Lisadr @evanraalte26 maart 2024 11:07
Veel Tweede Kamerleden leven in de waan van de dag en reageren op wat er in het nieuws gebeurt. Na aanleiding van nieuwsberichten komen er Kamervragen. Ze zijn helemaal niet bezig met de lange termijn.

[Reactie gewijzigd door Lisadr op 23 juli 2024 08:46]

ShatterNL @Lisadr26 maart 2024 11:41
Zo lijkt dat in de grote debatten ja, die zijn er vaak inderdaad voor leuke one liners filmpjes voor social media. Er gebeurd echt genoeg op de achtergrond ook hoor...
Lisadr @ShatterNL26 maart 2024 11:47
Tweede Kamer kwam pas in actie toen de CEO van ASML vaak in het nieuws kwam en aangaf het zat te zijn. Hetzelfde met veel andere punten die pas in de Tweede Kamer aandacht krijgen wanneer er nieuwsaandacht is. o.a. vestigingsklimaat, migratie, asiel, woningtekort en medicijntekort.

Kijk voor de grap naar hoeveel Kamervragen er worden gesteld over een onderwerp, nadat er een rapportage is op Zembla, Nieuwsuur of andere programma's.
xzaz @Lisadr26 maart 2024 12:22
Kamervragen betekent niet dat er niets aan gedaan wordt. Kamervragen komen vanuit de kamer niet vanuit de ministers die er op dat moment al mee bezig zijn.
Lisadr @xzaz26 maart 2024 13:37
In mijn reactie staat Tweede Kamerleden en niet ministeries.
Veel Tweede Kamerleden leven in de waan van de dag en reageren op wat er in het nieuws gebeurt.
QErikNL @PuntoXII26 maart 2024 11:21
Ik heb met stomme verbazing naar het item gekeken. Een paar maanden terug was er nog een item over migratie, waar hij het punt maakte van expats als ik me goed herinner. Dit item zei weer totaal het tegenovergestelde. Ook miste hij het punt van het gelobby van dit soort multinationals, die alleen maar naar meer en meer winst zoeken en het prima kunnen betalen (hogere lonen) als die expats dat dus blijkbaar verwachtten.
GroenLinks kwam een aantal jaar geleden met de vertrekbelasting. Dit moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, zodat de overheid minder makkelijk geïntimideerd kan worden met vertrek dreigementen.
Lisadr @QErikNL26 maart 2024 11:43
Het is een entertainment programma.
stijnrulez @QErikNL26 maart 2024 11:47
Hoewel ik het met je eens bent dat een vertrekbelasting goed klinkt, is de uitkomst van deze lobby toch niet heel erg kwalijk?
De overheid gaat investeren in woningbouw en infrastructuur. Dat is voor iedereen goed, ook voor de niet ASML-medewerkers.

Wel een beetje jammer dat de overheid druk van bedrijven die met vertrek dreigen nodig heeft om te investeren in primaire levensbehoeften als woonruimte, maar oke :+
xzaz @stijnrulez26 maart 2024 12:24
Je kan wel geld vrijmaken maar er mag gewoon niet gebouwd worden.
IngamerX @xzaz27 maart 2024 08:52
En zelfs dan. Nu gaat het geld hiernaartoe terwijl het bijvoorbeeld ook kan worden geïnvesteerd in zorg, lager onderwijs, ouderen zorg, onderzoeksprojecten en water management (met verhoging van water standen).

Dit soort bedrijven die - mede door NL infrastructuur en maatschappij - groot zijn geworden, mogen gerust bijdragen aan de NL maatschappij? Iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteit en zelfs een stukje loyaliteit? En zoals genoemd; de zakken worden prima gevuld; waarom nog meer?

Daarnaast heb ik na al die items nog werkelijk geen idee wat dit bedrijf netto werkelijk toevoegd aan het leven van jan modaal in NL. Waarom willen we zo graag dat ASML blijft anders dan dat NL er mee kan paraderen? Hebben we er als gemiddelde Nederlander baat bij dat de politiek deze "chip" kan opgooien in geopolitieke debatten?

Dat enerzijds.

Anderzijds kan je op basis van logisch redeneren uiteraard wel een aantal antwoorden op verzinnen - zoals werkgelegenheid (van schoonmakers tot beveiliging tot projectleiders), investeringen in onderzoeksproject bij universiteiten en daarme een combi van werkgelegenheid en kennis ontwikkeling. En, indien je integriteit en loyaliteit los laat, logisch dat je als competitief bedrijf altijd op zoek blijft gaan maximaliseren van je performance. Zowel niet-financieel als financieel.

Tot slot - de expat regeling is breder dan ASML. Er zijn veel (ook consultancy) bedrijven in de randstad waar een jonge afgestudeerde NL'er aan de gang had kunnen gaan waar nu expats werken. We praten hier niet over een ASML met die in een buitengewoon specifieke ongeëvenaard speelveld opereert. Gewoon de grote consultingen bedrijven. En dat voelt wel behoorlijk scheef.

[Reactie gewijzigd door IngamerX op 23 juli 2024 08:46]

DamirB @QErikNL26 maart 2024 12:07
Tijdje terug maar volgens mij maakte hij meer een punt dat mensen in de politiek immigratie op 1 grote hoop gooien, in plaats van kijken naar verschillende soorten immigratie.
seabee @PuntoXII26 maart 2024 11:30
Lubach had wel een fout in zijn betoog. Boskalis vertrekt vanwege deze aankomende Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Die is nog van het oude kabinet, daar hebben de nieuwe en het toekomstige? kabinet niks mee te maken.
QErikNL 26 maart 2024 11:13
Voer nou eens een vertrekbelasting in, wat GroenLinks in 2019 of 2020 al voorstelde toen Shell en Unilever naar de UK vertrokken. Het intimideren van de politiek, na zo veel voordelen te hebben gehad belastingtechnisch, wat je kan zien als indirecte subsidie, is smerig. Het is niet minder dan normaal vind ik dat een multinational belast moet worden als het vertrekt. Volgens mij doen veel landen dit al.
BasHouse @QErikNL26 maart 2024 11:18
Ja dat, en er zit een enorme wolk aan bedrijven rond ASML die echt niet zomaar meeverhuizen. En zonder die bedrijven kan ASML ook helemaal niks. Wat ze in Veldhoven doen is vooral het assembleren van alle onderdelen die voor 80% niet door ASML zelf gemaakt zijn. Een loos dreigement dus.
Cobalt @QErikNL26 maart 2024 11:23
Dat helpt toch niet. Dan laten ze de bv in Nederland bestaan maar doen alle activiteiten in de buitenlandse bv
mawashigeri @QErikNL26 maart 2024 11:26
ASML gaat niet (nooit?) vertrekken uit Veldhoven, het gaat om groei en uitbreidingen.
Nederland is behoorlijk dichtgetikt met bestemmingsplannen en eindeloze inspraakprocedures. Dat is niet perse slecht uiteraard, maar zeker wel een flinke hinderpaal als je wil uitbreiden.
xzaz @mawashigeri26 maart 2024 12:25
Maar die regels zijn er juist voor om bedrijven niet te laten doen wat ze willen. Als je tegen een regel aanloopt is die regel voor jouw bedoeld.
mawashigeri @xzaz26 maart 2024 12:38
In een perfecte wereld zou dat zo zijn, maar de praktijk wijst uit dat regels typisch gemaakt worden voor de gemene deler van omstandigheden, het putje dus. Juist als een bedrijf (of persoon) duidelijk boven de middelmaat uitstijgt is het prettig om niet zo rigide te zijn om die middelmaat vast te willen houden.

Je zal me niet horen pleiten voor het automatisch versoepelen van regels, maar enige soepelheid is noodzakelijk om hoogvliegers de vleugels te laten uitslaan.
Cid Highwind @QErikNL26 maart 2024 12:39
Dat zou wel een erg cynische wetgeving zijn wanneer je als Nederland zijnde dus wel maar wat graag internationale bedrijven (of Ierse popbands) van brievenbussen wilt voorzien, en dus net zo hard debet bent aan hoe het spelletje gespeeld wordt.

Boter op het hoofd dus. In plaats van dat er gewoon in internationaal verband stappen worden gezet om de hele fiscale stoelendans een halt toe te roepen.
SPee @QErikNL26 maart 2024 12:53
Hoe zie je zo'n belasting dan voor je? :?
Er zijn legio manieren om zulk soort belasting te omzeilen.
Gaan we dan ook een faillissementbelasting verzinnen, omdat bedrijven niet failliet mogen gaan?
QErikNL @SPee26 maart 2024 13:12
Er is dus al een initiatiefwet geweest. En juridisch haalbaar ook. Lees bijvoorbeeld dit artikel.
champion16 @SPee26 maart 2024 13:17
Misschien net zoiets als een studieregeling die je bij werkgevers tegenkomt?
Wij investeren x bedrag in jou, maar als je binnen x aantal jaren vertrekt dien je x% terug te betalen?
Rogers 26 maart 2024 13:05
Het is triest om te zien hoe we door de geld zucht van bedrijven afgegleden zijn. Juist Eindhoven is een voorbeeld hoe vroeger bedrijven (Philips) investeerde in de omgeving, leefbaarheid, huisvesting en werknemers. Nu willen de bedrijven zo veel mogelijk belastinggeld van de burgers krijgen en geven zo min mogelijk terug.
mawashigeri @Rogers26 maart 2024 13:20
Het geld gaat naar de regio, niet naar ASML. Noodzakelijke investeringen waarvoor het rijk geen stimulans nodig zou moeten hebben.
blade08 26 maart 2024 11:00
Omdat dit soort bedrijven heel groot zijn geworden omdat ze heel goed risico management doen. En als je locatie een risico is, dan moet je daar wat mee. Dat zijn gewoon harde feiten, heeft niks te maken met respect of dankbaarheid.
ocn 26 maart 2024 11:05
Zou het niet fair zijn als de overheid in ruil hiervoor 1 miljard euro aan aandelen van ASML krijgt? Dan hebben we er als samenleving misschien nog een beetje profijt van.
mawashigeri @ocn26 maart 2024 11:50
Zoals het hier staat opgeschreven wordt er een miljard geïnvesteerd in de regio, niet ASML zelf.
Enig idee hoeveel geld er weggegooid wordt om de idioterie Amsterdam te ondersteunen?
Bijna 3,5 miljard in 2023, dat is ruim 5x zoveel als Eindhoven en Veldhoven bij elkaar.

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