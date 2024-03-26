NOS: kabinet maakt miljard euro vrij om techbedrijven in Eindhoven te houden

Het demissionaire kabinet trekt minstens een miljard euro uit om techbedrijven als ASML in Nederland te houden. Dat schrijft de NOS op basis van bronnen. Het exacte bedrag staat nog niet vast, omdat de onderhandelingen nog lopen.

Het demissionaire kabinet maakt een half miljard euro vrij voor infrastructuur. Dat geld vloeit naar snelwegen en spoorverbindingen in de regio Eindhoven. Ook zal het kabinet eenmalig 900 miljoen euro vrijmaken om te investeren in de Technische Universiteit Eindhoven, en mbo- en hbo-opleidingen in de regio. Dat bedrag wordt aangevuld met 100 miljoen euro per jaar, aldus de NOS. De investeringen hebben tot doel ervoor te zorgen dat bedrijven als ASML en NXP voldoende hoogopgeleid technisch personeel kunnen aantrekken.

Het kabinet wil ook op andere manieren voorkomen dat grote bedrijven naar het buitenland verhuizen. Daarvoor zoekt het naar alternatieven voor bepaalde maatregelen die deze bedrijven nadelig treffen. Het kabinet kijkt naar manieren om de geplande belasting op de inkoop van eigen aandelen te verzachten. Ook wil het de geplande afbouw van fiscale voordelen voor expats herzien. ASML uitte eerder al zorgen om die laatste maatregel. Zo’n veertig procent van het personeel van het bedrijf is niet-Nederlands. ASML heeft al gezegd dat het in Frankrijk zou kunnen uitbreiden als het Nederlandse vestigingsklimaat ongunstig blijft.

Ten slotte wordt ook gesproken over de druk die de Verenigde Staten op Nederland uitoefenen om geen hoogwaardige chipmachines uit te voeren naar China. Bronnen vertellen aan de NOS dat dit laatste punt moeilijker kan worden opgelost, vanwege van de geopolitieke complexiteit van de zaak. Woensdag onderhandelen de betrokken partijen nog over de exacte bedragen. Het doel is om donderdag tijdens de ministerraad definitief goedkeuring te geven aan het plan.