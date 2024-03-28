Kabinet en regio Eindhoven investeren 2,5 miljard euro om chipsector te behouden

Het demissionaire kabinet en de regio Eindhoven trekken gezamenlijk 2,5 miljard euro uit om het ondernemingsklimaat voor de chipsector te verbeteren. De hoop is om zo onder meer ASML binnen te houden.

Demissionaire minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat noemt de chipsector van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en de werkgelegenheid, meldt NU.nl. Om te zorgen dat de sector in Nederland aanwezig blijft, is Project Beethoven opgezet. Dat plan voorziet in extra investeringen in talentontwikkeling en moet het aantrekkelijker maken om in de regio te wonen en werken. Op die manier moet het gemakkelijker worden om buitenlands talent aan te trekken. Project Beethoven heeft verder als doel om de krapte op het elektriciteitsnet in de regio aan te pakken.

Het demissionaire kabinet investeert 1,7 miljard euro en de regio Eindhoven draagt 800 miljoen euro bij, schrijft RTL Nieuws. Het kabinet maakt voor zijn deel 1,3 miljard euro vrij uit het Groeifonds. De rest komt uit bestaande potjes voor woningbouw en mobiliteit. Wel waarschuwt het kabinet dat er met het nemen van deze maatregelen vanuit wordt gegaan dat ASML 'verdere investeringen in Nederland doet en de locatie in Nederland behoudt'. Veranderen de investeringsplannen, dan worden de prognoses en daarbij behorende inzet bijgesteld.

ASML heeft regelmatig zorgen geuit over het vestigingsklimaat in Nederland. Zo zei ASML-cfo Roger Dassen eerder dit jaar tegenover Tweakers dat het bedrijf in Nederland wil groeien, 'maar dan moet dat wel kunnen'. Het bedrijf zou dan ook overwegen om in Frankrijk uit te breiden, iets wat het kabinet wil voorkomen, zeiden bronnen van De Telegraaf eerder deze maand.

Een van de zorgen van het bedrijf draait om wetgeving voor kennis- en arbeidsmigratie. Veertig procent van het personeel van ASML is namelijk niet-Nederlands. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie van NSC-voorzitter Pieter Omtzigt aan waarmee de belastingkorting voor expats wordt afgebouwd. Verder zou het woningtekort met argusogen worden bekeken, aldus een bron van De Telegraaf.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 15:20 133

28-03-2024 • 15:20

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Reacties (132)

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Naafkap 28 maart 2024 15:27
Heel goed. Het is heel fatsoenlijk en redelijk om van de belastingbetaler te vragen bij te leggen aan de ASML’s van deze wereld. :+

Alle grote bedrijven hebben de mond vol over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. En ondertussen de politiek onder druk zetten voor wat extra lastenverlaging zodat de winsten nog wat groter dan groot worden.

Ik vind het een groot schandaal.
Car-n-Tech @Naafkap28 maart 2024 15:34
Omdat het op de lange termijn duurder is (minder belastinginkomsten) wanneer ASML zou vertrekken. Denk niet alleen aan ASML zelf, maar ook aan alle werknemers, en vooral ook alle toeleveranciers en bedrijven waar ASML en hun medewerkers geld uitgeven.

Vertrek van ASML kan dezelfde impact hebben als het sluiten van de mijnen in Limburg - desastreuse economische gevolgen.
TMon @Car-n-Tech28 maart 2024 16:17
precies dat. Het is nauwlijks voor te stellen hoeveel bedrijven alleen al in regio eindhoven leverancier zijn voor ASML.
Naast alle middenstand die catered aan de alleen al 20.000 man die bij ASML werken. Daar komen nog vele duizenden bij van de bedrijven die leveren aan ASML.

Als ASML uit eindhoven vertrekt, dan dondert er veel meer in elkaar dan enkel die paar hectare bij Veldhoven.
tweaker2010 @TMon28 maart 2024 16:34
20.000 man die allemaal met voorrang een woning willen hebben. Wat een enorm prijsopdrijvend effect heeft. De burgers profiteren hier niet van hoor.
Allemaal expats die vooral hun eigen belang voorop stellen.
OruBLMsFrl @tweaker201028 maart 2024 23:38
En als heel ASML er niet was, dan waren huizenprijzen lager, maar was er veel minder werkgelegenheid in die regio, en dus minder aantrekkelijk om daar te gaan wonen, vandaar de lagere prijzen. Als je genoeg Nederlanders had om al die expat banen in te vullen dan had je precies hetzelfde effect ook, veel mensen willen relatief dicht bij het werk wonen, waren die woningprijzen ook omhoog gegaan. Ik twijfel er tot slot aan in hoeverre niet gemiddeld alle mensen in eenzelfde positie toch vooral hun eigen belang vooropstellen, ongeacht of ze nu Nederlands of expat zijn.
Het is heel vervelend om aan de verkeerde kant van zo een effect te zitten natuurlijk. In Londen hebben ze dat ook al meegemaakt, was nauwelijks meer een schoonmaker te krijgen in de binnenstad, onbetaalbaar omdat het reizen voor lager betaalde banen vanaf de dichtsbijzijnde betaalbare woningen zo lang duurde en zoveel geld kostte, dat ze beter dichter bij huis iets konden schoonmaken dan helemaal in de binnenstad. Uiteindelijk is zo een model niet duurzaam, iets moet weer balans brengen.
In dit geval van veel expats die woningen zoeken lijkt meer woningen bouwen zodat woning schaarste als prijsfactor wegvalt zeker rond hotspots waarschijnlijk de beste optie zijn. Vermoedelijk vinden veel expats appartementen complexen best prima om in te wonen, bouw je die 100 verdiepingen hoog tot de behoefte aan zulke appartementen stabiliseert. En je hebt daar relatief weinig grondoppervlak voor nodig. Dan dalen de woningprijzen iets, maar kunnen bijvoorbeeld starters ook weer op een normale manier op de woningmarkt starten. Niet midden in een hotspot natuurlijk want die prijzen blijven relatief hoog, maar wel nog ergens op een beetje acceptabele reistijd.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 23 juli 2024 23:11]

PageFault @OruBLMsFrl29 maart 2024 11:49
Er wonen dan ook minder mensen waar je werk voor hoeft te regelen als zo'n bedrijf zou vertrekken. Bij NXP en Philips zie ik vrijwel alleen maar niet-Nederlanders (met name uit India en China).

Ik heb het gezien bij een ander groot bedrijf in het zuiden van het land, waar vrijwel niks meer van over is. Sinds dat zo ongeveer begraven is, zie je geen invloed op de rest van de werkgelegenheid. Omliggende leveranciers/dienstverleners hebben allemaal andere afzetkanalen gevonden.
OruBLMsFrl @PageFault29 maart 2024 13:48
Ik ken die casus niet, is het dezelfde sector wel, of andere sector? Administratieve sectoren die zijn wat flexibeler over te nemen natuurlijk. Voorbeelden genoeg hoe hele gebieden kunnen verpauperen als je kijkt naar allerlei specifiekere industrie, mijnen gesloten in Limburg, verplaatsen van auto productie in de VS en EU naar lage lonen landen. In al die gevallen heb je forse werkloosheid cijfers opeens en de economie aardige impact. Kan natuurlijk eens anekdotisch anders zijn als zulk werk overgenomen kan worden door andere bedrijven, maar van ASML is dat alvast bijna uitgesloten gegeven hun vrijwel unieke positie. Als die vanwege vestigingsklimaat vertrekken, gaan de twee tot drie andere wereldspelers in hun markt niet opeens hier wel een soortgelijke onderneming uitbaten. Het ene bedrijf is het andere niet, en daarmee ook de toeleveranciers niet.
PageFault @OruBLMsFrl29 maart 2024 14:04
Die-hard techniek en digitale techniek. Geen centje pijn dat dat over de grens is gegaan. Zaten toch ook al veel mensen die van buiten de EU kwamen. Het oord is in Limburg en de werkloosheid is alleen maar gedaald.

Er is ook in die tak niks voor in de plaats genomen. Ik deel zeker jouw stelling dat het werk van ASML niet overgenomen kan worden, kijk maar hoeveel moeite het andere bedrijven of landen (bijv. China) kost om iets vergelijkbaars neer te zetten....
cmegens @TMon29 maart 2024 00:19
En de bedrijven die leven van de werknemers van ASML... Al die werknemers geven hun salaris uit, ook dat valt dat allemaal weg. Eindhoven was begin jaren 2000 een soort spookstad. Strijp was dood. Centurion had de hele stad uitgehold. Gelukkig heeft Eindhoven dat weten om te draaien, maar dat is geen gegeven.
effem @Car-n-Tech28 maart 2024 18:41
Denk je echt dat ASML vertrekt. Heb je wel eens gezien hoeveel er al geinvesteerd is. Dat afschrijven is een gigantische kapitaalvernietiging,.

Verder: ASML heeft ook niet het eeuwige leven.We hebben zo'n 50-60 jaar geleden hetzelfde gezien met Philips. Die zijn toen ook uitgevlogen over de wereld omdat ze in EHV onvoldoende personeel konden vinden. En kijk nu eens wat er nog over is van Philips.

En Philips had dan nog een gediversiviseerd product portfolio. ASML is in essentie een one trick pony.
theobril @effem28 maart 2024 21:54
De Beers is ook een one trick pony, maar die doen het ook al vrij lang vrij goed. Hoewel diversificatie zeker slim kan zijn, is uitsluitend in 1 ding excellent zijn ook een goed strategie. En het portfolio van ASML is toch ook best breed en innovatief, er rolt wel eens een nieuw procede uit?
Chrono Trigger @Car-n-Tech29 maart 2024 10:53
Het is ook duur dat een land vergrijst omdat niemand meer huizen kan kopen. Ik begrijp de behoefte te willen investeren in die lange termijn, maar je geeft weer zoveel macht aan ASML en spuugt de burger in het gezicht die schreeuwt om huizen. Nee in plaats daarvan trek je geld uit dat potje en trek je weer meer expats aan die met belastingvoordeel woningen wegsnatchen. Dacht dat we na 15 jaar Rutte weer iets meer focus op de mens gingen krijgen.
jessy100 @Naafkap28 maart 2024 15:30
En daarnaast maar zeuren over de expat regeling die wordt versoberd, want stel je voor dat je wat van je miljardenwinst in moet leveren om je ingevlogen arbeidskrachten netto hetzelfde te betalen.

Een schandaal indeed.
bzuidgeest
@jessy10028 maart 2024 16:17
Wat is het alternatief? Dat ze naar frankrijk gaan waar ze wel subsidie krijgen en de mensen hier hun baan verliezen of moeten verhuizen?

Ik denk niet dat het een schandaal is. We hebben niet voldoende mensen voor ASML hier, dus die trekken expats aan en expats moeten het hier aantrekkelijk vinden. Het zet ons land op de kaart. Van de boeren hoeven we het niet te hebben, die industrie zet minder dan een tiende om van de chipsector in NL.

Het is ook nog eens een schone industrie, in tegnstelling tot boeren of staal e.d.
AP3X @bzuidgeest28 maart 2024 16:22
Als je die medewerkers dan zo graag wil hebben dan is een hoger salaris toch ook een optie om het aantrekkelijk genoeg te maken?
MMaster23 @AP3X28 maart 2024 16:41
Je kunt niet magisch genoeg slimme mensen "maken" met een hoop geld. Probleem hier is dat te weinig mensen op hoog genoeg niveau afstuderen in deze richting en dus geen reet snappen van een ASML ontwerp. Vergis je niet.. de mensen bij ASML maken niet jouw huidige processor.. ze ontwerpen de machine die jouw CPU van over 3, 5 of 8 jaar verder kan produceren.De schaal waar dit nu op gaat is haast niet meer voor te stellen.

Dus nee, het is niet dat ASML een paar euro wil besparen door "buitenlanders" hier naartoe te halen.. ze halen extreem slimme koppen hier naartoe om een van de meest innovatieve en winstgevende bedrijven uit de regio, nee, het land vooruit te helpen. En de expats worden vaak gewoon Nederlanders en blijven hier graag wonen, gezin en al. En ook al hebben zij een expat regeling waardoor ze minder belasting betalen, ze betalen nog altijd meer belasting dan lagere inkomens gemiddeld hier in Nederland. Plus ze maken gebruik van onze diensten en doen mee in onze economie. Het is echt niet alsof zakken met geld naar India, Brazilie, China of Portugal gaan hoor.

Ik vind het persoonlijk dieptriest dat een bedrijf moet schreeuwen om aandacht om ervoor te zorgen dat de ambities van de hele regio bij kan benen met de groei en innovatie van een enkel bedrijf. Die 20.000 woningen hadden er 15 jaar geleden moeten zijn. Niet alleen om de druk op woningmarkt af te nemen maar ook deze eenhoorn vast te houden. Vind het meer dan terecht dat ASML ook gewoon naar andere landen kijkt, daar wel het vestigingsklimaat wel past.

Pas wanneer ASML hier niet meer, gaan we allemaal vraagtekens zetten, hoe kon Brainport zo hard uit mekaar vallen?? Ik denk dat ASML genoeg voor NL doet, NL mag ook wel wat meer doen voor ASML.
AP3X @MMaster2328 maart 2024 16:59
Maar voed je op dit moment ook niet juist het probleem?
Want als je afstudeert in deze richting moet je concurreren met expats die onder aan de streep evenveel overhouden, maar ASML dus minder kosten doordat ze minder belasting betalen.
mark-k @AP3X28 maart 2024 20:10
De expats betalen minder belasting, die houden dus meer over. Bij ASML is het via de CAO met schalen geregeld, dus een expat in dezelfde schaal als een Nederlander krijgt niet opeens meer of minder geld van ASML omdat zn belastingconstructie anders is.

[Reactie gewijzigd door mark-k op 23 juli 2024 23:11]

Skit3000 @mark-k28 maart 2024 20:20
En het mooie is dat ze er zelf wel meer aan over houden, waardoor ze (als ze kijken naar wat ze kunnen verdienen) eerder kiezen voor een carrière in een ander land. Het is ook niet zo dat "de hard werkende Nederlanders" betalen voor het belastingvoordeel dat expats krijgen; ze betalen nog steeds belasting.

De schatkist krijgt zelfs meer geld binnen dan wanneer die expats er niet waren, want dan werden die vacatures niet vervuld (dit zijn beroepsgroepen waar niet genoeg Nederlanders voor te vinden zijn) en werd er helemáál geen belasting afgedragen.

Pas zodra de expatregeling zo succesvol is dat Nederlanders met hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde ervaring als een expat geen baan meer kunnen vinden, moet je wat mij betreft denken aan het af te schalen.
xavalon @mark-k29 maart 2024 10:43
Minder inkomstenbelasting betalen bedoel je waardoor ze netto meer overhouden. Dat geldt voor een paar jaar (5?)en vervalt dan. Besef dat expats om vanuit een ander land te immigreren veel kosten kwijt zijn de eerste jaren. Je kunt niet zomaar je huisraad, auto etc kunt meenemen, en je kinderen moeten voorlopig naar internationale scholen, je hebt geen sociaal vangnet want geen uitkering, je pensioen is anders (dan in eigen land), hogere huisvestingskosten totdat ze een huis hebben, hogere hypotheeklasten, en nog meer. De meeste expats blijven overigens tussen de 5 en 10 jaar.
mark-k @xavalon29 maart 2024 16:48
whoops, salaris had belasting moeten zijn :z ff aanpassen, thanks
cole77 @AP3X28 maart 2024 17:27
Ik denk dat er binnen ASML met name wordt selecteert op de competentie van nieuwe medewerkers en dat er geen concurentie tussen de kandidaten is op de hoogte van het salaris. Dat is typisch namelijk de laatste stap in onderhandelingen.
MrFax @cole7728 maart 2024 23:34
Plus het probleem blijft dat er te weinig mensen zijn die de juiste studie hebben gedaan. Dan nemen ze alles aan: expat of niet.

Daarnaast heeft Nederland een soortgelijk systeem: het doelgroepregister.

Als een werkgever iemand aanneemt uit het doelgroepregister, krijgen ze de 3 jaar lang LKV (loonkostenvoordeel). Niet dat mensen in het doelgroepregister zomaar bij ASML gaan werken, maar een rare systeem is het dus niet.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 23:11]

xavalon @cole7729 maart 2024 10:47
Bij ASML nemen ze circa 300 medewerkers per maand aan (soms wel 400); de helft uit Nederland en de helft zijn expats. Ze hebben moeite om vooral Nederlanders te vinden die aan hun eisen voldoen.
Delta Elton @AP3X28 maart 2024 18:44
Dat is niet waar omdat er ook een vrij hoog minimum salaris is voor kennis werkers anders krijgen ze ook geen visum. ASML betaald deze mensen niet minder dan Nederlandse werknemers ze houden er zelf de eerste 5 jaar alleen er meer aan over. Om het ook aantrekkelijk te maken om naar Nederland te emigreren, dat is ook niet gratis.
Rogers @Delta Elton28 maart 2024 19:09
Er was gister nog een nieuws artikel dat de kenniswerkers regelgeving juist aan alle kanten wordt misbruikt omdat de drempel maar 2000 euro is en het niet wordt gecontroleerd.
Delta Elton @Rogers28 maart 2024 19:13
Dat klopt niet er is een minimum salaris van meer dan 60.000 euro voor de visum. Dat is een andere regeling maar dit gaat op voor de expats binnen ASML. Op de website van het ind kun je dit vinden
Rogers @Delta Elton28 maart 2024 20:25
https://www.rtlnieuws.nl/...nten-jaarverslag-misbruik
cmegens @AP3X29 maart 2024 00:11
Dat is niet hoe het werkt. Een bedrijf kan dit ook niet doen omdat het riekt naar discriminatie op basis van afkomst. De autochtone medewerker meer betalen is niet zomaar toegestaan.
Daarnaast dienen expats toch aan behoorlijke eisen te voldoen voor een werkvisum. Salaris is er daar 1 van en die eisen zijn ook niet laag. Kortom, ASML zal in zijn salarishuishouding moeten zorgen dat ze voldoen aan de visum eisen en dat ze hun werknemers zo gelijk en eerlijk mogelijk betalen op basis van ervaring, kunde, presteren, etc.
dreamtheater42 @MMaster2328 maart 2024 23:13
Eens! Ik durf echter wel te stellen dat ASML een van de grootste tech parels van Europa is. Ze zijn de grootste, met afstand in deze sector, vooral met de nieuwe technologieën. Amerika en China hebben nog niks vergelijkbaars. Dit bedrijf moeten we in Nederland en Europa koesteren binnen redelijke grenzen. Ook denk ik dat we meer weerstand tegen de VS moeten kunnen bieden om de handelspositie van ASML met China te verbeteren, maar daar zijn Nederland en Europa nogal zwak in. Door druk van de VS op Nederland mag ASML de modernste machines niet meer aan China leveren. Doen we dat niet, dan gaat China vanzelf iets bouwen. Zal best een aantal jaren duren, maar dat gaat hen wel lukken uiteindelijk.
bzuidgeest
@AP3X28 maart 2024 16:25
Dat is ook een optie, maar een bedrijf dat ook de optie heeft om de bestaande voordelen in een ander land opnieuw te krijgen, zal gewoon naar dat andere land gaan. Het zijn geen goede doelen, winst maximalisatie is een ding in bedrijven, of je het nou leuk vind of niet. En zonder die bedrijven hebben we helemaal niets. Het is gewoon handjeklap.
Red hot @bzuidgeest28 maart 2024 17:37
Inderdaad. @ @Naafkap ik vind dit soort opmerkingen dan ook behoorlijk kortzichtig.
Bij ASML in Veldhoven werken ongeveer 22.000 mensen waarvan 40% expat.
Dit betekend dus dat 60%, 13.200 mensen Nederlands is en het een van de grote werkgevers in ons land.

Daarnaast heb je nog de aanleverindustrie waar over geschreven wordt:

Toeleveranciers
Die enkele honderden toeleveranciers zorgen voor een multiplier effect van de werkgelegenheid. Naast de 10.000 ASML'ers zijn er nog eens tienduizenden andere mensen die indirect een boterham verdienen aan het Veldhovense bedrijf. Volgens deskundigen zorgt iedere hoogwaardige werknemer voor nóg eens een werknemer elders. Die werken aan de bouw en het onderhoud van de gebouwen met dure cleanrooms, machines en gereedschappen. Zij zorgen voor verpakking en vervoer en leveren de vele kleine onderdelen. Tot slot zijn er juristen, maar ook schoonmakers, ramenwassers en cateraars die alles draaiende houden.

In de hightechindustrie is toeleverancier zijn van ASML een niet te versmaden referentie. Producenten van eindproducten vertrouwen toeleveranciers van ASML bij voorbaat. Ze hebben immers bewezen aan de strengste criteria in de industrie te voldoen. Zo is de sterke groei van veel van die bedrijven voor een groot deel te danken aan ASML.

Het lijkt me de juist zeer verstandig om er alles aan te doen om deze werkgever te behouden in Nederland!
cmegens @Red hot29 maart 2024 00:16
En dan heb je ook nog een hoop indirecte werkgelegenheid: horeca, bouwbedrijven, scholen, kinderopvang, winkels, etc etc etc, die allemaal bestaan zodat de ASML medewerker zijn salaris kan uitgeven. Als ASML vertrekt heeft dat een diepgaand gevolg voor de hele regio. Snackbar De Pindol bijvoorbeeld zal het een stuk lastiger krijgen als ASML vertrekt.
gamezfreak @AP3X28 maart 2024 16:37
Als je die medewerkers dan zo graag wil hebben dan is een hoger salaris toch ook een optie om het aantrekkelijk genoeg te maken?
Hoger salaris betekent automatisch dat een product of dienst ook duurder wordt, gezien bedrijven dezelfde winstmarges willen houden of nog meer winst willen maken.
In plaats om een hogere salaris te bieden, zou je je secundaire voorwaarden kunnen verbeteren, door bijv. meer vakantiedagen te geven, ontspanningsruimtes te bouwen waar je even met je collega's gezellig kan gamen of kan bankhangen, of een plek bouwen waar je even tot rust komt.

Bedrijven komen en gaan naar landen waar het gunstigst is om te draaien, want immers doen zij de investering en niet de werknemers. Uiteindelijk zijn de werknemers wel diegene die het bedrijf draaiende houden (lees: productie), terwijl het management vaak hunzelf een schouderklopje geeft omdat ze vinden dat zij juist het verschil maken (en in zekere zin doen ze dat ook). Zodra een land te duur wordt, verhuizen ze naar een andere land waar de prijzen goedkoper zijn, of waar ze meer subsidie krijgen.

Een hoger salaris leidt niet altijd tot tevreden werknemers. Die zien liever dat ze wat minder verdienen, maar bijv. wel meer vrije uren te besteden hebben, of waar de werkdruk niet al te hoog is.
orvintax @AP3X28 maart 2024 19:52
Niet alles draait om geld of salaris. Goede infastructuur en betaalde woningen in en rondom Eindhoven zijn hard nodig. Dit is een extra laagje bovenop de nationale woningcrisis.

Het is niet alsof ASML 2,5 miljard overgemaakt krijgt. Het is een investering in de regio Eindhoven zelf. Dat natuurlijk ook ASML ten goede komt. Ik denk dat we ASML voor meerdere redenen beter tevriend kunnen houden.
AP3X @orvintax28 maart 2024 23:21
Dat zal voor een deel ongetwijfeld kloppen, maar aan de andere kant geldt natuurlijk ook dat deze woningen en infrastructuur niet nodig waren als ASML hier niet gevestigd zou zijn.
berchtold @AP3X29 maart 2024 01:45
Er zijn te weinig slimme mensen in de IT vanuit nederland helaas. Veel bedrijven trekken daarom expats aan
dawg @jessy10028 maart 2024 17:10
Er spelen natuurlijk ook geopolitieke belangen mee, die wat mij betreft best wat geld mogen kosten als dat ASML hier houdt.

Een Boskalis of Van Oord bijvoorbeeld, voegt in mijn optiek weinig toe, ze vernietigen vooral zaken die van zeer grote waarde zullen blijken te zijn. Dus dat geklaag van een Berdowski mag bij de overheid het ene oor in en het andere weer uit.

Selectieve industriepolitiek voeren dus.
effem @jessy10028 maart 2024 18:38
En daarnaast maar zeuren over de expat regeling die wordt versoberd, want stel je voor dat je wat van je miljardenwinst in moet leveren om je ingevlogen arbeidskrachten netto hetzelfde te betalen.

Een schandaal indeed.
De ingevlogen arbeidskrachten krijgen een hoger netto loon dan een NL medewerker bij hetzelfde bruto loon.
MSalters
@Naafkap28 maart 2024 15:34
Met een gemiddeld salaris van 138.000 (Bron: Eindhovens Dagblad) is ASML al één van de top-belastingbetalers simpelweg via het werkgeversdeel inkomstenbelasting (daarvoor geld de expat regeling niet). En zelfs de recent gearriveerde expats (<5 jaar) betalen dus nog belasting over ongeveer een ton. Dan zit je dus ruim in het toptarief. Veel toeslagen krijgen ze dus ook niet meer.

Nee, dit is dus een sigaar uit eigen doos.
Rukapul @MSalters28 maart 2024 16:27
Het gemiddelde salaris betekent nog niet het gemiddelde salaris van een medewerker in NL. In Californië, Duitsland, erc. wordt er over het algemeen meer betaalt.

In de basis is ASML namelijk best zuinig. Voor het salaris hoeft men van een Philips of NXP typisch niet over te stappen. Idem ZZP-ers.

Veel van de (kennis)arbeidsmigranten kun je als goedkope arbeid beschouwen. De bulk zit in loonschalen die ver verwijderd is van die 138k.

Het is niet duidelijk hoe ED op de 138k komt. Dat maakt voor het potentieel aan belastinginkomsten nogal uit.

De kenniswerkersregeling gaat ook helemaal niet over toptalent zoals het wel vaak geframet wordt. De salarisgrenzen liggen onder wat een gemiddeld kundige/ervaren NL-er werkzaam in de juiste sectoren in NL kan verdienen. De kenniswerkersregeling gaat dus om massa.

Laat onverlet dat er belasting mee binnenkomt. (Al is dat ook maar een zijde van de medaille.)

[Reactie gewijzigd door Rukapul op 23 juli 2024 23:11]

aap @MSalters28 maart 2024 15:47
Met een gemiddeld salaris van 138.000 (Bron: Eindhovens Dagblad)
Ik vraag me serieus af of dat waar is. Ik zit daar toch ruim onder. Ik heb ook geen topfunctie, maar ik kan me desondanks niet voorstellen dat dit het gemiddelde salaris is.

Misschien dat het ED loonkosten en salaris verward heeft?

Edit: uit het jaarverslag:
The average remuneration of all employees was calculated using the average number of payroll employees in FTE (wages and salaries + social security expenses + pension and retirement expenses + share-based payments) divided by the average number of payroll employees = €5,341.2 million divided by 38,805 = €138 thousand
Dus ja, die 138.000 euro zijn inclusief sociale lasten, pensioenafdracht en nog iets met aandelen dat ik niet precies begrijp. Bovendien bevat dit ook de medewerkers in andere landen, waar het salarisniveau niet direct vergelijkbaar is met Nederland.
Dit is precies wat ik "loonkosten" zou noemen en zeker niet wat de gemiddelde medewerker in Veldhoven op zijn bankrekening ontvangt,

Ik mag aannemen dat een journalist die een jaarverslag wil en kan lezen dit onderscheid ook wel begrijpt en die nuance dus doelbewust weggelaten heeft om met hogere getallen indruk te maken op de lezertjes.

[Reactie gewijzigd door aap op 23 juli 2024 23:11]

Delta Elton @aap28 maart 2024 18:46
Ik geloof daar zelf ook helemaal niks van. Als je de reguliere salaris schaal ziet. Dat zijn bedragen waarbij je al in de board moet zitten.
mhaket @Delta Elton28 maart 2024 19:46
Voor dat bruto salaris hoef je bij ASML (en veel andere grote bedrijven) zeker nog niet op board niveau te zitten. Senior architecten, groepsleider (leiding over circa 40man), etc kunnen zeker dat salaris halen. Blijft nog een flinke groep over die daar (ruim) boven zit.
Delta Elton @mhaket28 maart 2024 20:18
Ik weet zeker van niet als medewerker. Want deze schalen zijn gewoon inzichtelijk
mhaket @Delta Elton29 maart 2024 18:53
Ik werk er en ik ken mijn positie en salaris.
Delta Elton @mhaket30 maart 2024 16:07
Ik weet zeker dat je domweg uit je nek lult
mhaket @Delta Elton31 maart 2024 12:59
Fijn dat je dat zeker weet. As je ook bij ASML werkt, ken je zeker de drie waardes van het bedrijf. Zou fijn zijn als je die ook in de praktijk zou brengen, zeker als je je voorstaat als medewerker van ASML.
Delta Elton @mhaket31 maart 2024 14:14
Aldus degene die er over loopt op te scheppen. Kijk liever in de spiegel. In plaats van fabeltjes te verspreiden waar mensen over vallen en er mee te koop te lopen dat je er werkt. Misschien verstandiger om je niet in discussies te mengen als je alleen maar bijdraagt aan een vals imago.

[Reactie gewijzigd door Delta Elton op 23 juli 2024 23:11]

mhaket @Delta Elton1 april 2024 10:38
Ik schep nergens over op, ik reageer op een comment die inhoudelijk onjuist is. Daarnaast, je geeft zelf aan dat je een medewerker bent. Als dat zo is dan heb je toegang tot de personeelsgids met daarin de verschillende salarisschalen. En dat kan je dus zelf opzoeken vanaf welke salarisgroep je rond die 140.000 bruto per jaar uitkomt.
WoutervOorschot @aap28 maart 2024 16:13
Het zal het verschil tussen gemiddeld en modaal zijn. (modaal zal alsnog zeer fatsoenlijk zijn bij ASML)
Verwijderd @WoutervOorschot29 maart 2024 12:02
Modaal is minder dan gemiddeld...
aap @tweaker201028 maart 2024 16:13
Ik zeg toch niet dat het er niet staat? Ik zeg dat ik het niet geloof.

Als dit klopt, dan heeft mijn baas wel iets aan mij uit te leggen.
Chip. @MSalters30 maart 2024 14:25
Dit gemiddelde salaris is klinkklare onzin.
Sissors
@Naafkap28 maart 2024 15:30
Zolang het gaat om investeringen in de infrastructuur en dergelijken heb ik er nul problemen mee. Dat is de taak van de overheid, en waarom bedrijven belasting betalen (soms). Als het gaat over belastingvoordeeltjes ed wordt het een ander verhaal.
FatGoebbelsIM @Sissors28 maart 2024 16:12
Zolang het gaat om investeringen in de infrastructuur en dergelijken heb ik er nul problemen mee.
Spijker op de kop, daar gaat het hier idd om. Meer woningen (vooral flats schieten als paddestoelen uit de grond, moderniseren, hoogwaardig openbaar vervoer etc...

Sterker nog mijn stadsdeel heeft keurig een brief verzonden om mee te praten (denken) over de groei vd stad.

Wat ik wel jammer vind is dat ze reactief reageren met de groei ipv pro actief, ik bedoel ASML is bijna uniek in de wereld, het lijkt mij dus logisch dat ze zullen blijven groeien, ik hoop dus dat ze'n lange termijn visie zouden hebben en de stad voorbereiden op de toekomstige groei. Waar zijn de knelpunten nu en waar zijn de knelpunten over 10 jaar, zijn er voldoende artsen, tandartsen, meertalige psychologen, hoe gaan we anticiperen op de verwachte bevolkingsgroei etc. etc.etc.

Het moderniseren gebeurt constant (we zijn een vd weinige steden zonder kabels in de lucht, zero, nul), maar de anticipatie op de groei blijft mager
Memori @Naafkap28 maart 2024 15:43
Over het algemeen zijn investeringen die worden gedaan positief voor degene die de investeringen doet. In dit geval onze overheid. Als wij als land er beter van worden dan is dat een goede beslissing, ook al begrijpen wij het in eerste instantie niet zo goed.
ocf81 @Naafkap28 maart 2024 15:43
De keus is heel simpel:
A. Je kiest ervoor om je netto belastingbetalers binnenboord te houden en je kan vrolijk door blijven bouwen aan het verdienvermogen en het in stand houden van alle diensten waar men in Nederland zo graag op leunt.
B. Je kiest ervoor om je verdienvermogen de nek om te draaien. Voor nu, en waarschijnlijk ook voor een lange tijd in de toekomst. Want met het verdwijnen van ASML gaan ook die andere 600 bedrijven die ASML toeleveren het heel zwaar krijgen. Het gevolg is dat de men de sociale voorzieningen zal moeten korten en tegelijkertijd een grotere aanspraak daarop te moeten faciliteren, zonder een duidelijk pad om daar nog wat aan te doen.
Verwijderd @ocf8129 maart 2024 12:06
Volgens mij valt dat wel mee, ooit van vrachtwagens/ goederentreinen gehoord. De rest kan blijven waar die zit en nog steeds leveren aan asml...
ocf81 @Verwijderd29 maart 2024 12:58
Je onderschat de nabijheidsfactor als het gaat om de interactie. Je kan veel sneller schakelen als een bedrijf 'om de hoek' zit, en dat maakt écht uit.
PhilipsFan @Naafkap28 maart 2024 15:49
Het grootste probleem in Nederland is de woonmarkt. Koophuizen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden en er is te weinig sociale huur. Particuliere huur is onbetaalbaar. Voor de meeste mensen (vooral starters) is de woningmarkt dus hopeloos. Bijkomend probleem is, dat die markt helemaal niet interessant voor projectontwikkelaars, want die verdienen het meest aan de grote, dure appartementen en vrijstaande woningen.

Personeel voor ASML zal vooral in de hogere sectoren zitten, maar overal waar veel mensen bij elkaar komen heb je mensen uit alle sectoren nodig. Winkelpersoneel, schoonmakers, docenten, kinderopvang, politieagenten. Die mensen kunnen nergens wonen omdat er geen woningen zijn. Dus het kabinet moet zorgen voor het bijbouwen van woningen in het lage segment.

Ik kan me voorstellen dat dit voor ASML een probleem is, het is wel terecht dat dit bij de overheid ligt. ASML kan wellicht zelf zorgen voor huisvesting van zijn eigen personeel, maar personeel komt met partners, kinderen etc. en daarvoor moet de regio ook interessant zijn. Daar ligt toch echt wel een taak voor de overheid.

Het is wel een beetje merkwaardig dat de overheid pas iets doet aan een probleem dat al 20 jaar speelt als er opeens een groot bedrijf dreigt te vertrekken. Waarom is dit dan niet eerder opgepakt? De huizinprijzen zijn al 20 jaar veel hoger dan wat de huizen daadwerkelijk waard zijn, daar had toch al eerder op gehandeld kunnen worden?
dss58 @PhilipsFan28 maart 2024 16:05
en 10 jaar terug waren huizen onverkoopbaar, de ene executieveling na de andere was door het hele land tijden lang aan de orde van de dag, 10 jaar terug nog maar zeg !
Munchkin @dss5828 maart 2024 16:34
Toen waren de prijzen ook al te hoog in vergelijking met de modaal loon van toen. Het aantal mensen wat in staat is om een woning te kopen is alleen maar verder afgenomen.
dss58 @Munchkin28 maart 2024 16:53
klopt ja, dat probleem zal eeuwig blijven want dan komt de volgende nog armere groep die geen huis kan kopen, vanuit die optiek is het een gebed zonder einde tot het gratis is :)
mawashigeri @dss5829 maart 2024 09:26
"Onverkoopbaar" omdat de vraagprijzen voor goede huizen nauwelijks gedaald zijn.
Men wilde niet verkopen voor een lagere prijs, dus onverkoopbaar. De enige huizen die wel gedaald zijn toen waren nogal slecht qua onderhoud of locatie.
Du Roi Soleil @Naafkap28 maart 2024 16:39
Ja. Met een marge van meer dan 60% is het geen enkel probleem voor ASML zijn werknemers voldoende te betalen zonder expat-korting. Dit geld gaat dan ook rechtstreeks naar de aandeelhouders toe.
En dit willen ze dan betalen met hogere erfbelasting, BTW of iets anders van de burger.
Bizar. En nog wel door een demissionair kabinet in twee weken tijd geregeld…
BRAINLESS01 @Naafkap28 maart 2024 15:37
Ik begrijp ook niet helemaal wat het probleem hier was. We hebben toch 1 Europa? Dan maakt het toch geen bal uit of ze hier, of in Frankrijk, of in Polen gaan uitbreiden? En het is vast een leuk bedrijf dat heel veel oplevert voor Nederland, maar hoe lang duurt het voordat die €2,5 miljard terug is in belastinggeld?

En dan wilden ze nog niet eens vertrekken, maar uitbreiden in Frankrijk. Wat als ASML over 10 jaar zegt dat ze helemaal willen vertrekken? Gaan we dan nog meer investeren? Of als ASML gaat investeren in een kantoor in China, haha.

Ik weet dat het een mooi bedrijf is en dat het heel belangrijk is voor de chipsector, maar volgens mij is extra staatssteun voor een bedrijf van dit formaat niet nodig. Als het voor ASML beter is om ook in het buitenland een kantoor op te zetten, laat ze dan. Heel bijzonder dat de politiek daar een mening over heeft, nog meer bijzonder dat het antwoord op zo'n "dreigement" extra geld is.
bzuidgeest
@BRAINLESS0128 maart 2024 16:23
Leuk als ze in frankrijk uitbreiden, dat is inderdaad ook EU, maar hier verliezen mensen hun baan, niet alleen bij ASML maar ook bij toeleveranciers e.d. Dacht je dat die mensen bij de boer gingen werken? De Chipindustrie in NL is 10 keer zo groot als de hele agri sector en vele malen schoner. Het houd ook onze universiteiten aantrekkelijk en wat al niet meer.

Het zou mij niet verbazen als die 2,5 miljard zo terug is. Wat ASML doet is ook niet noodzakelijk een dreigement. Het is gewoon de stand van zaken. Ze hebben veel expats nodig om tekorten aan te vullen. Als ze die hier niet kunnen hebben omdat regels te ongunstig zijn voor die mensen dan gaan ze naar elders. Dat is hoe zaken doen op dit moment werkt. Als je dat vervelend vind kan je stemmen voor een overheid die daar iets aan wil doen.
BRAINLESS01 @bzuidgeest28 maart 2024 17:08
Ze wilden uitbreiden, niet verhuizen. Daaruit kan ik niet afleiden dat hier direct banen verloren gaan. Bovendien zijn veel van die banen voor expats, waarvoor het (ook voor ons) niet uitmaakt of ze in Nederland of Frankrijk werken. Ik denk dat de "schade" van uitbreiding in Frankrijk flink overschat wordt, maar ik vind het vooral raar dat de politiek zich ermee bemoeit en zo eenvoudig met geld smijt.
bzuidgeest
@BRAINLESS0129 maart 2024 13:57
ASML is wat mij betreft van enorm strategisch belang. De hele wereld heeft die machines nodig en niemand doet het ze eenvoudig na.

Enige controle hebben over dit soort dingen is geweldig nuttig in politieke onderhandelingen. Dus ja, van mij mogen ze in die hele industrie wel wat met geld gooien. Kennis is macht en er zit daar heel veel kennis.

Ik ben het met je eens dat het waarschijnlijk niet uitmaakt of ze in NL of FR zitten. En ze kijken dan naar FR omdat die beloofd met geld te strooien. Maar dit is 1 bedrijf dat wat mij betreft nooit naar China of de VS mag verdwijnen. (ja ze hebben kantoren in de VS etc, maar het is een NL bedrijf)
Verwijderd @bzuidgeest29 maart 2024 12:10
Tsja, als je goedkope huizen gaat bouwen met dat geld en het begint in Veldhoven kunnen ze met een fatsoenlijke marge heel lang bouwen en verkopen...
gday @Naafkap28 maart 2024 18:57
Ik vind het wel fijn om ASML en NXP in Nederland te houden. De VS zullen nooit willen dat die in Russische handen vallen dus zijn we redelijk verzekerd van hun steun, mocht de oorlogsdreiging groot worden. Zelfs als Trump president wordt en de stekker uit de NAVO zou trekken.

[Reactie gewijzigd door gday op 23 juli 2024 23:11]

rst77 @Naafkap29 maart 2024 21:08
Dit geld gaat NIET naar ASML. Het gaat naar:
  • Onderwijs, zowel Universiteit, hogeschool en mbo, want er zijn veel meer mensen op allerlei niveaus met een technische opleiding nodig in de regio (€ 450 miljoen)
  • Infrastructuur, zowel verbreding van snelwegen, meer ongelijkvloerse lokale wegen, maar zeker ook openbaar vervoer. Denk aan een nieuw busstation, nieuwe HOV-lijnen en een extra treinspoor (€ 1 miljard)
  • Woningen, op plekken waar woningen eigenlijk te duur zijn om te bouwen, wordt er geld bijgelegd om ze toch rendabel te krijgen. Gaat om duizenden woningen (€ 245 miljoen)
Daardoor profiteren alle bedrijven én inwoners in de regio. Want naast ASML hebben we hier ook veel toeleveranciers, de maakindustrie van VDL en de hele High Tech Campus. Vergelijkbaar met wanneer je bij de andere mainports Schiphol een nieuwe landingsbaan aanlegt, of in Rotterdam een nieuwe Maasvlakte.

[Reactie gewijzigd door rst77 op 23 juli 2024 23:11]

barbarbar @Naafkap28 maart 2024 15:35
Infrastructuur is gewoon een taak van de overheid. We klagen ook niet als er een tunnel in de randstad wordt gegraven voor het vrachtverkeer van de havens.
cold_as_ijs @computerjunky28 maart 2024 15:49
Maar die 2.5 Miljard gaat niet naar ASML. Het is een investering in de regio (woning/wegenbouw) , scholing etc…
Jerie @cold_as_ijs28 maart 2024 15:51
Volgens mij is het een zoethoudertje voor wat komen gaat. Immers wanneer wij ons zo tegen migranten gaan afzetten, inclusief kennismigranten, dan is een bedrijf als ASML hier liever weg.
Jerie @computerjunky28 maart 2024 20:25
NOK Ramon de woningnood bestond al voordat de EU bestond.

Daarnaast heb ik het specifiek over kennismigranten.
rst77 @computerjunky1 april 2024 23:14
Het zal best voor een deel komen door kennismigranten, maar minstens net zo veel door al die gescheiden gezinnen waarvan pappa en mamma voortaan een eigen huisje nodig hebben.
tweakuwe @computerjunky28 maart 2024 16:18
Over die winst betalen ze ook belasting, ze betalen via werkgeverspremies en indirect via inkomstenbelasting ook aan de staatskas. Dat allemaal met geld dat ze grotendeels uit het buitenland halen. Zeggen dat ASML niet bijdraagt is heel kort door de bocht.

Als ze beter geschikt personeel kunnen vinden in een ander land, omdat daar bijv. wel genoeg woonruimte is, en ze gaan verhuizen... Dan gaat al dat geld aan Nederland voorbij. Dan gaan we er als land toch echt netto een stuk meer achteruit dan we nu 'achteruit gaan' met deze investering van 2,5 miljard. Waarom 'achteruit gaan' tussen haakjes? Omdat het investeringen zijn in infrastructuur die sowieso een taak van de overheid zijn (en die men goed verzaak heeft de laatste 20 jaar, wat dus resulteert in het woningen tekort en de netcongestie die ook ASML stremt).

Natuurlijk moet je elk bedrijf ook niet alles geven waar ze om vragen. Maar dat de staat investeert in infrastructuur, en daarbij kijkt naar waar dat veel kan opleveren (rond Eindhoven) is iets dat ik toch wel minimaal verwacht van de overheid.
NotWise @tweakuwe28 maart 2024 16:39
Even de kale feiten.

https://www.rtlnieuws.nl/...astingvoordelen-nederland
tweakuwe @NotWise28 maart 2024 17:09
Dan betalen ze 1,2 miljard aan winstbelasting direct, met hun 8 miljard netto winst over 2023. Dat plus alle andere belastingen waar ze direct en indirect voor zorgen.
tweakuwe @computerjunky28 maart 2024 22:28
Winstbelasting gaat toch echt over de winst.
ApexAlpha 28 maart 2024 15:28
Fijn dat het tenminste nog één iemand in het land lukt om de wijze mensen in den Haag wakker te krijgen. Dank meneer Wennink!

Fijn ook om te zien dat er eindelijk eens wordt erkent dat Eindhoven(-regio) gewoon een gigantische speler is, zowel in NL maar ook internationaal. De regering in den Haag heeft altijd veel oog en geld voor de steden in de Randstad, maar daarbuiten is het vaak karig.

Hopelijk kan het nieuwe kabinet met BBB en NSC ook eindelijk eens wat verder kijken dan de Randstad. Zwolle, Twente, Nijmegen en de regio Zuid-Limburg kunnen een goede investeringen gebruiken in wonen / cultuur / bedrijvigheid / OV etc gebruiken.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 23 juli 2024 23:11]

Qwerty-273 @ApexAlpha28 maart 2024 15:33
Waar gaan "we" de fondsen voor die goede investeringen vandaan toveren? Iedereen wil lastenverlagingen en niet dat we meer gaan betalen.
ApexAlpha @Qwerty-27328 maart 2024 15:39
Het hoeft niet eens per sé geld te zijn.

Een van de beste verbeteringen zou zijn om gemeenten te dwingen bouwgrond vrij te geven bij bevolkingsgroei. Kost niks, levert veel op.
Een andere zou zijn om het makkelijker / sneller te maken om niet-EU mensen hierheen te halen.
Of de woningbouw vrijstellen van allerlei onzinregels zoals stikstof, terwijl een woning helemaal geen stikstof uitstoot.

Daarnaast zijn er ook nog juridische verschillen zoals het feit dat de 4 grote steden hun eigen, fatsoenlijk OV systeem hebben terwijl het voor andere steden zoals Eindhoven bij de wet verboden is om dat ook te doen.

Er zijn dus genoeg dingen aan te passen die niet direct geld kosten maar wel veel opleveren voor bedrijven en burgers.

Daar komt nog bij dat dit soort investeringen velen maal meer geld opleveren dan kosten. Je moet eens opzoeken wat ASML afdraagt aan belastingen... En dat is één bedrijf.
theMob @ApexAlpha28 maart 2024 15:54
Een van de beste verbeteringen zou zijn om gemeenten te dwingen bouwgrond vrij te geven bij bevolkingsgroei. Kost niks, levert veel op.
Bouwgrond uitgeven is wel een van de belangrijkste inkomstenbronnen van gemeenten. Die moeten dat geld dan weer via een andere weg, bijvoorbeeld de OZB, binnenharken.
2004billy @theMob28 maart 2024 19:46
Het probleem is niet dat gemeentes aan bouwgrond verdienen, het probleem is dat alle gemeenten, behalve Almere denk ik, het vertikken om bouwgrond uit te geven. Ze gaan er op honderd verschillende manieren voor liggen. Te weinig landbouwgrond, te weinig natuur, procedure x,y,z. Een procent van Nederland bebouwen is een miljoen huizen.
bobsnl @ApexAlpha28 maart 2024 15:35
Wat denk je van de directe en indirecte (belasting) inkomsten die we terugzien in de schatkist? En dan hebben we het niet alleen over ASML, maar ook aanverwante en toeleverende bedrijven. Zonder gezond bedrijfsleven, geen welvaart.
SomerenV 28 maart 2024 15:44
Wel waarschuwt het kabinet dat er met het nemen van deze maatregelen vanuit wordt gegaan dat ASML 'verdere investeringen in Nederland doet en de locatie in Nederland behoudt'
Ik word daar altijd een beetje huiverig van. Een ASML kan uiteindelijk dermate groot/belangrijk worden voor Nederland en de regio Eindhoven, dat ze ook meer macht krijgen en daarmee de regering onder druk kunnen zetten. "Als jullie nu niet dit doen dan gaan wij wellicht ergens ander naar toe...". Zit je dan met je miljarden-investering die grotendeels gestoeld is op het behouden van één bedrijf, want iedereen weet dat als ASML vertrekt ze heel de regio leegtrekken qua kennis.

Iets als ASML blijft een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds is het enorm goed voor ons land, het geeft internationaal veel aanzien dus goed voor de diplomatiek, goed voor de (lokale) economie en aardig wat regionale bedrijven doen er goede zaken mee. Anderzijds zetten ze de al krappe woningmarkt echt zwaar onder druk, zetten ze sociale voorzieningen zwaar onder druk, wordt de infrastructuur aardig op de proef gesteld, wordt de lokale cultuur verdrukt en de expats mengen zich totaal niet met de lokale bevolking. En doordat ze zó groot zijn en er zóveel bedrijven mee gemoeid zijn kan de schade echt enorm zijn als ze daadwerkelijk vertrekken. Alleen al bij speculatie schiet heel de regio in paniek. Nou doet ASML ook wel een hoop om de grootste issues aan te pakken, maar ze hebben daarin weinig keuze denk ik. Je kunt niet verwachten dat je welkom blijft als je heel de regio opzuigt voor eigen gewin :+

[Reactie gewijzigd door SomerenV op 23 juli 2024 08:49]

NotWise @SomerenV28 maart 2024 16:31
Ik snap niet waarom je wordt gedownvote. Je benoemt zeker een aantal goede punten. Want zoals met alles in het leven heeft alles voor -en nadelen. Burgers die al jaren op een woning wachten hebben geen boodschap aan expats die huizen willen. Deze groep raakt gefrustreerd en dat beïnvloed op haar beurt weer de politiek. veel mensen in andere delen van het land zal het een zorg zijn wat er met de regio Eindhoven gebeurd. Net zo goed als een groot deel van de Randstad geen moer om de aardbevingsproblematiek in Groningen geeft. Zo werkt het nu eenmaal bij veel mensen.

Ik wil hiermee niet zeggen dat ik belang van ASML niet zie. Die zie ik absoluut en we moeten ook zeker proberen het bedrijf te behouden. Maar alles wegwuiven met een downvote vind ik kortzichtig.
2004billy @NotWise28 maart 2024 19:50
Als alle posities door Nederlanders gevuld konden worden dan had je toch precies dezelfde hoeveelheid huizen nodig, en zouden de goedbetaalde Nederlanders die mooie huizen toch ook wegkapen?
NotWise @2004billy28 maart 2024 22:18
Die goedbetaalde Nederlanders moeten toch sowieso wonen? Als ze nog thuis wonen dan hebben nu geen huis. Als ze uit een ander huis komen dan komt die vrij :)
Je maakt een paar denk fouten. Je kan niet de huizen tegen elkaar wegstrepen.

Overigens kunnen die vacatures bij ASML niet allemaal door Nederlanders worden ingevuld. Want niet iedereen heeft de kennis en kunde en daarbij hebben we een groot tekort aan mensen.
mawashigeri @SomerenV28 maart 2024 17:41
Hoe meer ASML hier uitbreid hoe moeilijker ze kunnen vertrekken. De productiefaciliteiten en schil van toeleveranciers pak je niet zomaar op om ergens anders opnieuw te beginnen, daar zou ik me niet al teveel zorgen over maken.
Wat wel kan is dan in de toekomst een uitbreiding alsnog naar het buitenland gaat, en de negatieve invloed op de voorzieningen en lokale cultuur zijn gewoon een feit. Ook ASML ziet dat natuurlijk en probeert mee te helpen, maar dezelfde procedures en regels die bedrijfsuitbreiding tegenhouden zijn ook een hinderpaal bij bijvoorbeeld huizenbouw en infrastructuur uitbreidingen.
Tortelli 28 maart 2024 15:33
Ik snap de reden waarom ze dit doen en denk uiteindelijk ook dat het goed is voor ons als Nederland. Er is veel te weinig aandacht voor bedrijven die echt iets ontwikkelen en maken vanuit de Nederlandse politiek. Uiteindelijk moeten we als Nederland ergens ons brood mee verdienen.

Een advocaat, een accountant maar ook de bakker om de hoek worden in de basis betaald door iemand die daadwerkelijk iets creëert / produceert. De “last” eromheen krijgt soms veel teveel aandacht in mijn ogen.

Wat ik wel als groot nadeel zie is dat de Eindhoven regio het Silicon Valley effect gaat krijgen en compleet onbetaalbaar gaat worden. Zou het geen idee zijn om bewust een dergelijk groot en belangrijk bedrijf meer te spreiden over het land?

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 23 juli 2024 23:11]

barbarbar @Tortelli28 maart 2024 15:38
Eindhoven op zich is niet bijzonder dichtbevolkt, dus qua locatie is het al prima mijn inziens. Als je regio's wilt hebben waar je goedkoop kunt wonen moet je zorgen dat de mensen daar arm zijn. Dan kan niemand de prijs opdrijven. Regio's met veel goed betaalde werkgelegenheid zijn per definitie duur.
bh808303 28 maart 2024 15:36
Kan een demissionair kabinet dit soort maatregelen zonder stemming in Tweede kamer doorvoeren?
wildhagen
@bh80830328 maart 2024 15:41
Als dit een reeds lopende kwestie is die niet controversieel verklaard is door de Tweede Kamer mogen de demissionaire ministers dit inderdaad in behandeling nemen.

Zover mij bekend is dit onderwerp niet controversieel verklaard.

Overigens, uit belangstelling, waar lees je dat dit zou gebeuren zonder stemming in de kamer? Het artikel rept daar niet over?
bh808303 @wildhagen28 maart 2024 15:43
Omdat ik me persoonlijk niet voor kan stellen dat de huidige constellatie van de Tweede kamer hiermee zou instemmen
Proliges @bh80830328 maart 2024 17:14
Waarom niet? Een Nederlands bedrijf in Nederland behouden lijkt me toch praktisch de natte droom van de PVV stemmer.
HansvDr @bh80830328 maart 2024 15:45
De tweede kamer kan het tegenhouden maar dat willen ze waarschijnlijk niet. Anders hadden ze dat wel gedaan.
Tinusvolkel 28 maart 2024 15:36
Lubach had er afgelopen maandag nog een interessant stuk over waarom we de grote bedrijven niet moeten wegjagen.

[Reactie gewijzigd door Tinusvolkel op 23 juli 2024 23:11]

denios 28 maart 2024 15:41
"De rest komt uit bestaande potjes voor woningbouw"

Oh? Dus nu worden woningen specifiek voor werknemers van de chipsector gebouwd en gereserveerd?
Dus nog meer woningen die aan de meeste Nederlanders' neus voorbij gaan?

Chantage loont blijkbaar, maar staat wel haaks op de verplichting van de staat om voor ALLE Nederlanders te zorgen, niet het favoriete groepje van het moment.

Hopelijk gaat een organisatie/individu dit soort waanzin aanvechten, zodat ook "normale" Nederlanders krijgen waar zij recht op hebben volgens art. 22 van de Grondwet.
Apiekool 28 maart 2024 16:22
Ik ben verbaast over de negatieve commentaren hier. ASML is bij uitstek een tech-bedrijf die het bij tweakers goed zou kunnen doen. Ze zijn cutting-edge bezig, een goede werkgever en daarbij een heel erg belangrijk bedrijf voor die regio. Ik zie het ook als een stukje Neerlands trots, ook al zijn bijna de helft van de medewerkers buitenlands.

Verder, wat is er mis met een bedrijf dat dikke winst maakt? Dat is toch alleen maar goed? Tuurlijk komt het onder andere ten goede aan de aandeelhouders. De werknemers daarentegen schijnen daar ook behoorlijke bonussen te krijgen. Het lijkt wel alsof tegenwoordig een bedrijf zich moet schamen als ze het goed doen....
Minoesh 28 maart 2024 16:29
De rest komt uit bestaande potjes voor woningbouw en mobiliteit.
Hopelijk niet uit het potje voor woningbouw in de regio Eindhoven. Dat zou wel super onhandig zijn. We hebben al tekorten aan woonplaatsen die nog steeds flink oplopen en juist een uitbreiding van ASML hier zorgt voor de noodzaak voor veel meer woningen. Dan hebben we er een paar duizend meer nodig.

Ben benieuwd hoe dat in de toekomst allemaal gaat lopen. Dat een bedrijf als ASML wil uitbreiden is mooi, tegelijkertijd moeten mensen wel ergens kunnen wonen.
julean @Minoesh28 maart 2024 17:04
er worden ook juist extra woningen in de regio van dit geld gebouwd
Fox 28 maart 2024 16:59
Dat plan voorziet in extra investeringen in talentontwikkeling en moet het aantrekkelijker maken om in de regio te wonen en werken. Op die manier moet het gemakkelijker worden om buitenlands talent aan te trekken.
Het is enigszins jammer dat er zo'n grote focus ligt op het benutten van buitenlands talent, maar eigenlijk geen plan is om binnenlands talent beter te benutten. Ik werk zelf in een zeer internationaal bedrijf, en momenteel maken Nederlanders niet veel kans tussen de expats, en dat komt niet door een gebrek aan talent. De huizenmarkt is in de regio al verziekt door de tweedeling via de 30% regeling, dit gaat het niet beter maken.

De vraag is: waarom wil ASML wel 200k uittrekken voor een techneut in San Diego, maar wil men koste wat het kost een belastingvoordeel houden als zij ongeveer de helft betalen voor dezelfde techneut in Nederland?

Dit ligt puur aan het belasting- en investeringsklimaat van Nederland, dan een daadwerkelijk tekort aan talent. Het kost hier te veel om personeel te onderhouden t.o.v. de beloning die het personeel daadwerkelijk krijgt. Nederlanders accepteren dat, maar expats niet. Nu lossen we dat op met een 30% regeling, maar maatschappelijk zorgt dat voor veel problemen en onredelijke ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven willen hierdoor niet blijven, en veel tech giganten nemen in Nederland vooral consultants aan en en zetten wat datacentra neer.

Wil je de techniek in Nederland echt een steun in de rug geven, dan is dit niet de oplossing.

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