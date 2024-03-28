Kabinet en regio Eindhoven investeren 2,5 miljard euro om chipsector te behouden

Het demissionaire kabinet en de regio Eindhoven trekken gezamenlijk 2,5 miljard euro uit om het ondernemingsklimaat voor de chipsector te verbeteren. De hoop is om zo onder meer ASML binnen te houden.

Demissionaire minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat noemt de chipsector van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en de werkgelegenheid, meldt NU.nl. Om te zorgen dat de sector in Nederland aanwezig blijft, is Project Beethoven opgezet. Dat plan voorziet in extra investeringen in talentontwikkeling en moet het aantrekkelijker maken om in de regio te wonen en werken. Op die manier moet het gemakkelijker worden om buitenlands talent aan te trekken. Project Beethoven heeft verder als doel om de krapte op het elektriciteitsnet in de regio aan te pakken.

Het demissionaire kabinet investeert 1,7 miljard euro en de regio Eindhoven draagt 800 miljoen euro bij, schrijft RTL Nieuws. Het kabinet maakt voor zijn deel 1,3 miljard euro vrij uit het Groeifonds. De rest komt uit bestaande potjes voor woningbouw en mobiliteit. Wel waarschuwt het kabinet dat er met het nemen van deze maatregelen vanuit wordt gegaan dat ASML 'verdere investeringen in Nederland doet en de locatie in Nederland behoudt'. Veranderen de investeringsplannen, dan worden de prognoses en daarbij behorende inzet bijgesteld.

ASML heeft regelmatig zorgen geuit over het vestigingsklimaat in Nederland. Zo zei ASML-cfo Roger Dassen eerder dit jaar tegenover Tweakers dat het bedrijf in Nederland wil groeien, 'maar dan moet dat wel kunnen'. Het bedrijf zou dan ook overwegen om in Frankrijk uit te breiden, iets wat het kabinet wil voorkomen, zeiden bronnen van De Telegraaf eerder deze maand.

Een van de zorgen van het bedrijf draait om wetgeving voor kennis- en arbeidsmigratie. Veertig procent van het personeel van ASML is namelijk niet-Nederlands. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie van NSC-voorzitter Pieter Omtzigt aan waarmee de belastingkorting voor expats wordt afgebouwd. Verder zou het woningtekort met argusogen worden bekeken, aldus een bron van De Telegraaf.