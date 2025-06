NOS: meeste Nederlandse overheden brengen mailbeheer bij Microsoft onder

Het merendeel van de Nederlandse overheidsdiensten en infrastructuur heeft zijn e-mailbeheer ondergebracht bij grote Amerikaanse techbedrijven, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dit onderzoek was gericht op de MX-records van meer dan 20.000 instellingen in Nederland.

Bij slechts een kwart van de onderzochte instellingen is het beheer van in ieder geval e-mail niet in handen van Microsoft of Google, schrijft de NOS. Dat onderzocht de DNS-records van 21.670 Nederlandse overheidsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen, zoals de Kamer van Koophandel en de Autoriteit Financiële Markten. Ook bekeek de NOS 3800 grote bedrijven, zoals ASML, Damen en Royal Haskoning, en 110 bedrijven die als vitale infrastructuur gelden, zoals banken en energieleveranciers. De NOS zocht specifiek naar MX-records om te kijken hoe het e-mailverkeer was ingericht.

De omroep concludeert daaruit dat ruim 66 procent van de instellingen zijn e-maildiensten niet zelf beheert, maar onderbrengt bij Microsoft. In nog eens 10 procent van de gevallen maken de bedrijven gebruik van Google-diensten. Bij 17 procent van de diensten is het e-mailgebruik ondergebracht bij een Nederlandse dienst en in 7 procent van de gevallen beheren de instellingen hun e-mail zelf.

Bij grote bedrijven ligt het percentage van Microsoft- of Google-gebruikers op 63 procent. Bij de vitale bedrijven is dat 60 procent.

Hoewel de NOS alleen naar mailrecords keek, is de kans groot dat deze bedrijven hun volledige interne workspaces hebben ondergebracht bij de Amerikaanse bedrijven. Vaak nemen die bedrijven een pakket zoals Microsoft 365 of Google Workspace af, waarin ook communicatiekanalen en kantoorsoftware zijn opgenomen. Het is niet duidelijk of dat hier ook het geval is.

Overigens betekent de uitbesteding aan internationale cloudproviders niet automatisch dat er privacyrisico's zijn voor bedrijven. In 2020 liet de Nederlandse overheid onderzoek doen naar de inzet van clouddiensten bij het Rijk. Daaruit kwamen enkele verbeterpunten naar voren, die inmiddels door Microsoft en Google zijn doorgevoerd.

Toch waarschuwen experts voor de risico's die Nederland alsnog loopt. Er kunnen bijvoorbeeld wetswijzigingen komen. Onder andere het instituut Clingendael raadt in een rapport aan om Europese soevereiniteit te bewaken op cloudgebied.