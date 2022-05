Nederlandse overheid sluit deal met Google over aanpassen clouddiensten

Nederlandse overheidsinstanties kunnen Google Workspace blijven gebruiken in overeenstemming met de AVG. De Rijksoverheid heeft een deal gesloten met Google Cloud waarin is vastgelegd dat privacymaatregelen worden verbeterd.

"De contractueel vastgelegde maatregelen voor Google Workspace zijn in lijn met de maatregelen voor Google Workspace for Education", schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in een Kamerbrief. Exacte details over de aanpassingen zijn niet bekendgemaakt. In de brief staat ook dat de overheid blijft toezien op het 'naleven van de gemaakte afspraken' en dat in samenwerking met Google Cloud 'de AVG-compliancy continu op peil wordt gehouden'.

Vorig jaar bereikte Google al een akkoord met Nederlandse onderwijsinstellingen over het maken van aanpassingen aan Google Workspace for Education om 'privacyrisico's te verkleinen'. Dat gebeurde nadat er door de Rijksoverheid een data protection impact assessment werd uitgevoerd, waarna bleek dat er vraagtekens waren over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen. Die dpia werd uitgevoerd door The Privacy Company. Die voerde gelijktijdig een dpia uit voor het gebruik van Google-software bij de overheid, met dezelfde conclusies als bij de dpia over Workspace. Op basis van de kritiekpunten werd de software aangepast voor het onderwijs en nu ook voor de overheid. The Privacy Company constateerde toen onder andere een gebrek aan doelbinding en een gebrek aan transparantie. Tweakers schreef daar toen een achtergrondartikel over.

De overeenkomst tussen de overheid en Google Cloud is eind maart gesloten. Overheidsorganisaties kunnen daardoor gebruik blijven maken van Google Workspace, met diensten zoals Docs, Meets, Sheets en Chat.